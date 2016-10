Diversos temas movieron a los lectores “on line” a escribir a nuestra Redacción la presente semana, para dar a conocer inquietudes y opinar. Lo que sigue es un compendio de estos correos electrónicos.

Nancy y los jóvenes vagos

Amenazó de muerte a su propio padre por mandarlo a realizar tareas en el hogar, el progenitor lo denunció

A los vagos de ahora los mandás a trabajar y te matan por no hacerlo.

Causan lástima y desilusión ver los jóvenes con el celular todo el día, idiotizados, soñando con algún vehículo de alta gama. Pobres idiotas.

Nancy

N. de R.: Estimada Nancy, entendemos tu opinión, pero debemos hacer una salvedad, felizmente no todos los jóvenes son así.

Procura acceso a una casa

La casa propia sigue siendo un sueño casi imposible…

Hola quería saber como hago para obtener una casa pre fabricada con ayuda del MIDES, ya que solo cuento con la asignación o retención y no me da para comprar o alquilar.

Natalia Bermúdez

Las cuestiones del tránsito

Adolescente chocada cuando cruzaba por una cebra en la avenida Oribe sigue internada bajo cuidado médico

¿Por qué los Inspectores de Tránsito permiten conducir a chicos de 13 años? ¿Por qué no hacen prevención en lugar de solo multar a los que no tienen boleta de estacionamiento?

Deben sentir que cada accidente es una falla en su profesión. Los accidentes son la punta del iceberg, todo lo que está debajo son cientos de casi accidentes que son totalmente evitables si los Inspectores hacen bien su trabajo.

José

Felicita a noveles cónyuges

Boda Ignacio Gori Pérez y Agostina Sanguinet Arrigoni

Muchas felicitaciones a Ignacio, y mis mejores deseos para su esposa y familia.

Pedro R.

Alquileres y desalojos

Hola. Me quedé sin trabajo y no puedo pagar más el alquiler, tengo un contrato a dos años. ¿Qué hago quiero entregarlo será que hay una forma? Saludos gracias.

Valeria

“Tenazas salteñas”:“Perucho” González Acuña

Soy del 46 y orgulloso de haber cursado la primaria en la Escuela Número 5 frente a la plaza del Cerro, y en mi fiebre causada por la amigdalitis soñaba con defender con mi vida la escuela, ya en la secundaria y con un profesor de educación física (brasilero) pero excelente nos obligaba a patearle a Perucho (González Acuña, histórico guardameta salteño titular en Cerro de Montevideo) que en el medio de dos árboles que hacían de arco nos atajaba nuestros un poco pobres shoot. Bien aún lo veo andar por calle Uruguay en su motoneta celeste, fue un digno representante salteño, quizás el que hizo punta en el fútbol capitalino. Salto es grande y cada día más grande lo hace su gente. Un abrazo para todos los salteños de ley

Juan Fioritti

Contra trabajadores agremiados

Trabajadores de exfrigorífico municipal reclaman reintegro de un despedido, denunciando falta de higiene y controles

Como siempre los síndicos (¿?) quieren dominar todas las empresas, y dejan a los trabajadores que sí quieren trabajar sin laburo.

Déjense (sic) de joder con paros y dedíquese (sic) a trabajar. Si echaron a uno será porque muy bien no se portaba.

Juan

Solicita información de “Tato” Vigo

“La música ha sido y será parte importante en mi vida”

Hola Sres.;

soy un salteño que vivo en el extranjero desde hace 35 años, me gustaría tener información de: Nelson “Tato” Vigo del Grupo Azul. La información que obtuve de hace unos años es que habría fallecido. Pero supongo que se debe tratar del padre el oculista y que tenía el mismo nombre.

Les agradecería mucho alguna información para poder contactarme. Saludos. Gracias.

Ricardo

Le gustó

Hola, me encantó esta nota, ya que siempre me preguntaba ¿quién será que hace este arte?, y que es tan agradable ver al pasar por ahí y muchas preguntas las cuales están (respondidas) en la nota, es lindo reconocer lo que hacen.

Katerin

Aclaran sobre CEREMA

Difunden en Salto los beneficios de CEREMA, un centro de rehabilitación de tercer nivel para adultos en Maldonado

Los felicito por la difusión de Cerema y hago una pequeña aclaración sobre un error en la misma (que no le quita validez a lo expresado en ella)… Los tratamientos realizados en el gimnasio (donde se cuenta con varios aparatos únicos en el país) y en la piscina, son hechos por Licenciados en Fisioterapia y no por Fisiatras.

Richard Connio

Desesperada por la fibromialgia

La Fibromialgia: una enfermedad benigna y curable pero compleja y atemorizante

Siento que pierdo movilidad y flexibilidad, siento que quedaré inválida, pues cada día estoy peor y las pastillas no me hacen efecto. El dolor es intenso, casi insoportable y me deprime, quiero morir.

Ana Lucía Romero

N. de R.: Estimada Ana Lucía, entendemos tu situación, pero siempre hay motivos para luchar y seguir adelante. Es fácil aconsejar, pero esperamos que alguien que esté en el tema se te acerque para ayudarte a sobrellevar la situación.

Taller de animación de lectura y escritura en el INR

Me parecen muy buenos teniendo en consideración los estudios que poseen. Es un esfuerzo muy grande, parece que los escriben con mucho placer y estas historias, de alguna manera reflejan sus realidades. ¡Felicitaciones a todos los que se han convertido en escritores por algunos momentos! Tal vez algunos de ellos llegue a serlo.

Zunilda Borsani

Exalumna del IPOLL recalada en Suiza recuerda a sus docentes

Profesores octogenarios volverán a las aulas del “viejo liceo” para un emotivo reencuentro

Lejos de Salto, desde Suiza; un gran saludo a mi querido IPOLL, a mis profes, Litté Avellanal, Marivi Pirotto. Y los otros, nombrados, que no los tuve directamente, pero los conozco.

Pasé por ese noble edificio, entre 1963-1967, hice primero de preparatorio de medicina, luego EUE, del Clínicas, y este año me jubilo, luego de 40 años en Suiza. Un gran abrazo y feliz fiesta.

Mercedes

Otro que aplaude la idea

Profesores octogenarios volverán a las aulas del “viejo liceo” para un emotivo reencuentro

Excelente idea y lástima no vivir en Salto, pues podríamos ir los alumnos de 80 años que siempre tendremos al IPOLL en el corazón.

Manuel Olarreaga

Se suma al reclamo contra ANTEL

El propietario de un Hotel de las Termas del Daymán…

BT. no pertenezco al dpto. de Salto pero soy m/d de una escuela cercana al límite -lo que expresa el Sr. sobre Antel es real y en mi dpto. también; de hecho ayer, de tanto en tanto había línea, hoy por hoy pasa lo mismo. El tema es que estoy en el medio del campo y sin teléfono… Bueno, así están las cosas.

Mirta González.

Sobre los taxímetros

Taxistas en pie de guerra contra autos que operan en forma ilegal, ya les han quitado hasta el 50 por ciento del trabajo

una pregunta que nos hacemos muchos salteños:

¿quién controla los aranceles de los taximetristas?, no puede ser que por un mismo viaje hay quienes cobran $120 mientras otros $150 y hasta $170. ¿No es obligatorio usar el registro de fichas?, y no son los truchos, son empresas registradas. Es la tarifa más cara del país.

Además hay oportunistas que abusan de quienes desde la Terminal no tienen otra alternativa de traslado cuando llegan a Salto.

Salteña

El costo de los taxímetros

Taxistas en pie de guerra contra autos que operan en forma ilegal, ya les han quitado hasta el 50 por ciento del trabajo

Si la gente se imaginara cuánto representa mantener a diario un vehículo de taxi, aportando BPS,DGI, Patente. Seguro. Arreglos y todo lo que a diario surge, no hablaría tanta incoherencia como lo hace.

Ana

Aspira a tener acceso a micro créditos

Uruguay Rural ofrece micro créditos a familias necesitadas del medio rural del departamento

Hola me gustaría participar y poder tener una oportunidad, soy de Mercedes, Soriano. Soy criador de chanchos yérsey, vivo de las quintas y de los animales, y estaría bueno arrancar con algo nuevo para poder hacer otros proyecto.

Ricardo Morell