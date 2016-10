Los hechos de la crónica roja fueron el tema principal analizado por los lectores “on line” de EL PUEBLO, cuyas opiniones y reflexiones damos a conocer seguidamente.

Nuevas tecnologías

UCU: difundieron “herramientas libres para la mejora de la productividad”

Las aplicaciones de Zoho son 35 (a la fecha) y tiene versiones para los dispositivos móviles que complementan su oferta, las versiones gratuitas tienen funciones bastante buenas para las pequeñas y medianas empresas por lo que son una interesante opción para reducir costos y mejorar la competitividad con herramientas en la nube.

Miguel Ángel Arce

Sobre los dichos de Bonomi

Procesaron con prisión al autor de los disparos que dieron muerte a un adolescente en febrero en el barrio La Amarilla

“Me llama la atención robos chicos en que terminan pegándole un tiro en la cabeza a alguien. ¿En qué cabeza pasa eso? Ministro Bonomi”.

José

Nancy y el conflicto en Aldeas

Trabajadores de Aldeas de la Bondad sostienen que con el cierre se perderían 253 fuentes de trabajo

A este gobierno no le importan en absoluto ni los trabajadores, ni los discapacitados. Lo del sistema de cuidados es un curro, vi en el programa “Esta Boca es Mía” cómo se quejaban padres de discapacitados por lo que les cobran de impuestos por tener las asistentes 4 horas al día. No son empleadas de Mides, tampoco de BPS, porque figura como patrón de las mismas el discapacitado o su representante, pero les paga parte del sueldo el BPS. Es tremendo conflicto porque si la asistente no sirve, a nadie te puedes quejar. La Aldea mal o bien los tenía, ahora los dejan morir porque no votan. ¡Qué desgracia!

Nancy

La bendición de los animales

Decenas de animales fueron bendecidos en la iglesia de San Francisco de Lima ayer

Me encanta. Dios quiera que esa ceremonia pueda realizarse en todo el mundo principalmente en aquellos países que utilizan a los animales en festivales como las famosas corridas de toros que no son más que una brutal masacre de esos pobres seres indefensos.

Liliana2

Tomás Gomensoro festeja sus 126 años

Estimados Sres. quisiera saber si se realizará el festejo 127 de Tomás Gomensoro para ser publicado en nuestra página. Única pagina Web del Uruguay con todas las fiestas uruguayas de todo el país. Desde ya muchas gracias.

Esteban Berrutti.

N.de R.: trasladamos a quienes corresponde.

La difusión de los sueldos que no son

Autoridades de la Junta difundieron por redes, sueldos de los jerarcas comunales, pero estos aducen ganar “menos”

Es tragicómico que los que difundieron la nómina de haberes de los funcionarios de la Intendencia, son los mismos que se los otorgaron. Y digo tragicómico porque su finalidad inequívoca era defenestrar y sumar críticas a la actual administración. Una vez más le ha salido el tiro por la culata, no contaban con la resolución del intendente de acotar los montos a percibir por sus funcionarios. Me causa cierto resquemor que quienes tienen por ahora la mayoría en la Junta, se manejen con datos que no son reales. Pero esa es la modalidad con la que siempre han actuado amaestrados por su “¿líder?”, quien desde su ostracismo departamental continúa manejando a sus marionetas de cartón. Señores, tengan un mínimo de seriedad, tienen en sus manos la llave para que Salto pueda crecer, utilícenla dignamente, ya habrá tiempo de iniciar la próxima campaña, pero por ahora, se les escapó la tortuga.

Guillermo Fernández

Alquileres y desalojos

Hola, una pregunta. ¿Qué pasa si quiero rescindir el contrato por no poder pagar antes de tiempo por Contaduría General de la Nación?, ¿O por tener la oportunidad de comprar una casa?

Luis

N. de R: tendrías que revisar si en tu contrato de arrendamiento hay alguna cláusula pactada para la rescisión unilateral. Igualmente sugerimos consultes un abogado.

Interesada en los talleres

El presente mes se cumplirán talleres de Validación de Ideas en el Centro Comercial

¡Buenos días! Me interesan los talleres pero soy de Montevideo, y quisiera saber si ¿los van a repetir acá en algún momento?

Espero respuesta ¡gracias!

Magda

N. de R: te sugerimos consultes al 473 32425 del Centro Comercial.

Interesada en comunicarse con Ostrovski

Con Enrique Ostrovski, creador de la prótesis más famosa. Un hombre generoso

Hola buenas tardes, capaz ya no lea este e-mail. Pero tengo una amiga argentina, que está necesitando unas muletas especiales, porque de niña tuvo poliomelitis, y se quebró una de las piernas en un accidente. Ella usa los bastones comunes, pero ya le pesan, le duelen las manos, las muñecas y codos. Ha visto unas especiales que están haciendo pero en Europa. Le pregunto Sr. Ud. ¿podría hacer alguna muleta especial para mi amiga?, le agradezco se comunique a la brevedad. Gracias.

Dulcinea

Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial

Felicitaciones Constanza, muy linda la entrevista, qué bueno la dedicación y preocupación por el paciente, eso es muy importante, besos.

Gabriela Castelli

Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial II

Hola me gustaría contactarme con la Dra., ya que no hay datos de ella en la Sociedad Uruguaya de Cirugía y Traumatología BMF ni en la Escuela de Graduados de Facultad de Odontología.

Marcelo Scarrone

Por Cony

Monica Godoy, felicidades a ambas mamás por formar una gran persona, a Cony por haber sabido ser esa gran persona (Su un baberaso merecido).

Vuelco en Ruta 31 km 19

Rosana Pereyra ¿Qué pasa que hay tantos siniestros en ruta 31?

Este es el tramo de la muerte, no sé lo que pasa. La otra, la gente anda como loco, taradez total como que nadie ve peligro.

Emilia Kutscher.

Lamenta trágico siniestro

Una mujer de 50 años de edad perdió la vida al chocar contra una camioneta en Acuña de Figueroa y Colón.

¡Qué pena, descanse en paz!

Daia Jacquez

Sobre el crimen del hacendado

Policía confirmó hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre maniatado y con tres balazos

¡Que horror! ¡Ya los maleantes no tienen límites! ¡Pobre señor!

René Márquez

“Que vayan presos los padres…”

Un adulto fue procesado con prisión y un menor sometido a medidas cautelares por los disparos en el barrio Quiroga

¡Me parece perfecto!, son “menores”, que vayan presos los padres.

Lucía Pintos