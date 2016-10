Varios temas movieron el interés de nuestros lectores “on line” la pasada semana. Entre ellos la decisión del Ministerio de Salud Pública de denunciar penalmente a los dueños de canes enfermos de Leishmaniasis que no accedan a controlarlos con las condiciones establecidas y además se nieguen a sacrificar al animal como recomiendan las normas internacionales. En otro caso el intendente Lima es blanco de una crítica porque “realiza” el sorteo de peones para obra licitada por la Intendencia. El lector de referencia cuestiona ¿para qué hace sorteo si entran por amiguismo? Aquello de “palos porque bogas y palos porque no bogas…”, nunca tan bien aplicado.

La situación de Aldeas de la Bondad

Trabajadores de Aldeas de la Bondad sostienen que con el cierre se perderían 253 fuentes de trabajo

Todo esto es muy triste. Un emprendimiento tan necesario y noble.

“Los gobernantes se han degradado”

Trabajadores de Aldeas de la Bondad sostienen que con el cierre se perderían 253 fuentes de trabajo

Acá hay discapacitados, trabajadores, familias, familiares, personas… No se puede cerrar una institución así. Cuando el Estado sólo valora razones económicas y no “ve” lo social entonces nos damos cuenta que nuestros gobernantes se han degradado porque han perdido su sensibilidad y los valores que dicen sostener. No son ejemplos a imitar.

Pide más cárceles

Tres procesados tras los allanamientos en busca de los bultos arrojados por una avioneta

Esta gente sola no debería ser procesada, esto es solo un eslabón de una cadena de mafiosos, inescrupulosos que deberían permanecer por lo menos 20 (¿años?) en prisión. Me refiero a lo demás, cantidad de motos robadas que andan impunemente por la ciudad.

A los arrebatos, afanes en las casas, sigue la falta de educación por parte de muchas familias y que instruyen a los menores a cualquier tipo de delitos.

Antes de hacer más escuelas que siempre son saqueadas, tendrían que invertir en cárceles, que posean un tipo de escuela industrial y obligarlos a trabajar a estos malvivientes.

Que corten madera, hagan ladrillos, enseñarles un oficio y lo producido sea entregado a gente pobre, pero trabajadora y honesta. Hay que cambiar urgente al Sr. Bonomi y poner un especializado para mejorar el país.

“Que se combinen Policía y Ejército”

A punta de pistola rapiñaron a dos adolescentes y les robaron sus pertenencias

Creo, que es hora de que se combinen la Policía con el Ejército. Ya los malvivientes pululan como hormigas, la Policía no solo no tiene gente, muchas veces cierra los ojos para no comprometerse.

Los delincuentes tienen todo estudiado, para eso roban los celulares, ya no se, puede estar tranquilo en ningún lado. Entre otras cosas que no dejo pasar es la cola que deben hacer los pensionistas y jubilados en la calle.

El cannabis medicinal

Difunden propiedades medicinales del cannabis

El taller fue fabuloso, bien expuesto desde la historia del canabis hasta su uso medicinal, textil entre otros, con pruebas conmovedoras de los beneficios de la planta. Felicidades al jardín. Cambian vidas.

El cannabis medicinal I

Difunden propiedades medicinales del cannabis

Somos cinco las personas que llegamos desde la capital, no cuatro.



No cierra lo de la sierra

Los motochorros volvieron a hacer de las suyas y esta vez se llevaron una cartera que tenía 10 mil pesos en efectivo

La palabra sierra en el informe se refiere a un sustantivo, por lo tanto se escribe con S. cierra , con C, es del verbo cerrar



Cuestiona sorteo

La Intendencia sortea 10 puestos de peones, participantes no pueden tener juicio pendiente contra la IdS

es lamentable xero este gobierno y andres lima son mas d lo mismo xa q hacen sorteo si entran mas gente x amigismo q otra cosa no los voto nunca mas lamentable



A Ofelia: un homenaje merecido Ciudadana Ilustre

Muy merecido homenaje Ofelia, hermosa persona, es una representante de la cultura de nuestro departamento, tiene una trayectoria dedicada a enaltecer la vida e historia de nuestra gente. Conocedora de la profunda historia de nuestro prócer Artigas.

Podriamos seguir describiendo su vida, conocimiento y capacidad, nos enorgullece su persona, a ella y a su familia nuestro saludo fraterno.

Interesada en “Mujeres como vos”

Asociación “Mujeres como vos” continúa apostando a abrir horizontes en la formación y desempeño laboral

Una consulta ¿se podría saber la dirección de ”Mujeres como vos”? Gracias.

La propuesta de Christian

Una andanada de procesamientos fueron dictados por la justicia en las últimas horas respecto a casos de drogas

Podría haber una solución, para intentar corregir en parte, a nuestros hijos; digo nuestros porque todos formamos parte.

Me encantaría ver un diario o simplemente encender el televisor (¿a quién no?), y no ver en primer plano historias policiales sobre drogas y robos.

Debemos enfocarnos en lo que de verdad interesa, el reencontrarse con las normas impuestas, como lo fueron el respeto, la cordialidad y confianza, los valores que cada ser humano sobre esta tierra se le confinó, para así él los aplicara en sus hijos, y así sucesivamente.

Dicho tal cual, expongo esta opinión, no como una opción más a tomarse en cuenta; sino como un reto propio de nuestra obligación. Punto a favor.

Desestructurar las organizaciones, asimismo llamadas de protección al menor infractor, como el Iname (no existe más hace varios años, hoy es INAU) en Uruguay y crear un pabellón dentro de su milicia destinado a la correcta formación.

La moral adquirida se reflejará en sus proyectos, sus ambiciones, dotándolo y proveyéndole de estudio o vocación. Compensaciones y demás correrían por parte de su gobierno, así como normas y estatutos, y una adecuada y sana vigilancia. Para un gran cambio grandes esperanzas, no se logra todo de un día para el otro, con críticas se avanza. Estoy libre a discusión. Gracias.

Contra las motos…

Pese a que la situación es preocupante, la siniestralidad en Salto ha disminuido y se intensificaron los controles

Cómo sería la cosa si hubiera aumentado un poquito. Es andar por el centro y ni que hablar por los barrios, que continuamente se ven accidentes que implican motos contra autos y muchas veces en cruces de semáforos. Las motos no respetan los semáforos.No existen.

Contra los mosquitos y el FA

Leishmaniasis: El Ministerio de Salud Pública concreta la primera denuncia penal por tenencia irresponsable

Gobierno frade y especista (¿?), siempre matar es lo más fácil, son tan ignorantes que se olvidan que el vector es el mosquito, el gobierno estaba avisado hace años de esto y no hizo nada para combatir al mosquito, que se vayan de una buena vez, nunca más Frente Amplio.

Judith y la Leishmaniasis

Leishmaniasis: El Ministerio de Salud Pública concreta la primera denuncia penal por tenencia irresponsable

Es de una ignorancia supina lo que hacen. Cuando en el resto del mundo se previene y se hace tratamiento.



La agresión a una inspectora

Policía confirmó la denuncia por agresión a una inspectora de tránsito de la Intendencia

Y este Sr. es uno de los que anda protestando por la inseguridad y otras yerbas, muy correcto el hombre, golpear a un funcionario en cumplimiento de su deber y encima mujer.

Estaría bueno ver la resolución del Juez, y que se publique su nombre, para que todos sepamos quién es este peligroso individuo.

Las “regalías de Salto Grande

Delegación de CTM donó balanza digital a la Sala de Pediatría del hospital

Bien por Fundación Salto Grande, viene colaborando con el Departamento, acaso en parte, no son Regalías suficientes y no dar cabida a proyectos de Ley de intereses de Departamentos que nada tienen que ver con la causa de Salto Grande y más aún, a los que Salto Grande, no les debe nada.

