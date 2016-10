Las manifestaciones sobre el recientemente fallecido Jorge Batlle, que efectuaron dos altos funcionarios municipales, el coordinador de Cultura, maestro Regino López, y Lorena Molina, fue el tema central que motivó en la pasada semana a los lectores “on line” a expresarse. Lo que sigue es un resumen de los correos recibidos.

Alquileres y Desalojos

Heredé una casa del año 1940 y tiene el contrato vencido hace años. Ahora quisiera ajustar el monto del alquiler, ¿tengo que hacer un nuevo contrato o basta con la modificación del monto?

Saludos

Isabel Rodríguez.

N. de R. : lamentamos no poder ayudarte porque no conocemos del tema, te sugerimos que recurras a un profesional o una inmobiliaria.

¿Se favorece al delincuente?

Denuncia hurto de partes de su moto cuando se hallaba incautada en la chacra municipal

Conozco un delincuente de barrio Arralde, que tiene múltiples antecedentes, que cometió el último delito en 2015, con la moto. Lo llevaron preso y le entregaron la moto, que fue partícipe del delito, a su concubina y cómplice.

¡No se entiende nada!, hoy el reo está libre nuevamente.

Acá, el que hace las cosas bien, le pasan las cosas que le pasó a este chico, que pagó la multa, que es un trabajador, no le devuelven la moto.

Al reo se la dieron inmediatamente.

Nancy

Cuando el periodismo se ejerce con pasión y entrega

Porque no hacen la prueba de dejar que otros escriban sobre uds. si lo escriben ustedes mismos siempre van a decir que son los héroes de la democracia. En todas las profesiones hay gente de mucho valor, la única desventaja es que no tienen como ustedes un lugar donde escribir sobre sus virtudes. Dejen de agrandarse.

Naca

N. de R.: Estimado o como te llames, no sabemos por qué sientes que nos “agrandamos” al difundir el criterio periodístico que intentamos seguir. Si es tu opinión la respetamos ahora, si quieres discutir, lo primero que tendrías que hacer es ponerte los pantalones y abandonar el anonimato.

Alberto Rodríguez Díaz

Sobre la figura de Jorge Batlle

Murió un demócrata

Fue uno de ios grandes, de los que siempre decía lo que tenía que decir, una persona muy educada fue buen Uruguayo y buen político.

Alfredo.

Felicita a PRODEA

PRODEA finalmente cuenta con local propio y aspira a ser la mejor protectora de animales del país

Muy buena obra, los felicito. Muy buena la propaganda por la tele cruda pero real espero que la gente colabore y se vean sus frutos.

Yessica López

Ya no más cenizas en la naturaleza

Ni siquiera explica porque la cremación es una falta de respeto a los difuntos. Deberían darse una vuelta por las necrópolis y ver la falta de respeto de los semejantes cuando los restos son arrojados a los osarios y olvidados por los mismos semejantes o familiares.

Las cenizas de la cremación son sustancias en general inorgánicas que son fácilmente incorporadas por la naturaleza. Tampoco el Vaticano tiene en cuenta que el crecimiento de la población lleva a un crecimiento incontrolado de las necrópolis, la cremación es una de las posibles soluciones. Como dice el Evangelio “Por sus obras o frutos los conocerán”, vuelven a equivocarse como lo vienen haciendo desde hace siglos y como lo hicieron con Galileo Galilei y otras víctimas.

Juan Costa

“No deben ser estigmatizados”

“Salto merece jerarcas que gobiernen sin odio, y que no le deseen la muerte a más personas ni que festejen la muerte de un presidente”

La democracia en la que creemos y practicamos no exige que el 100 % de la población piense, sienta, lamente, etc. todos por igual.

Nuestro concepto de democracia acepta posiciones diferentes, aunque sean minúsculas.

Su excelencia es que promueve la protección y el respeto de aquellas minorías. En toda sociedad siempre habrá una minoría que se aparte de los valores aceptados mayoritariamente, pero no por eso debe ser estigmatizada, demonizada.

Las opiniones vertidas de modo personal por los funcionarios y fuera de su tarea específica para la cual ocupan un lugar en la ims solo pueden ser calificadas por su concepción y su oportunidad.

Julian Benítez

Los dichos sobre Batlle

Sentimos vergüenza por gente que hoy es parte del gobierno departamental de Salto

Solo es explicable por la falta de educación e información, el desconocer la importancia de J. Batlle durante la dictadura, oponiéndose a ella, y su actitud republicana constante, es propio de personas ignorantes que realmente no deberían integrar un equipo de gobierno.

La actitud de lanzar opiniones personales ante un hecho público tan trascendente es otro error que ningún jerarca público puede realizar. Muy lamentable

José Gómez

Buscar formas de contener el agua

Sentimos vergüenza por gente que hoy es parte del gobierno departamental de Salto

El Río trae mucha agua que se va aguas abajo, sin embargo estamos a 30 días del comienzo de un verano seco, que nos debería importar mientras vemos que el agua se escurre entre nuestras manos.

La necesidad de crear contenedores de agua en los diversos ríos y arroyos del departamento es de una necesidad imperiosa. Lo he manifestado desde la sequía del 98-99 hace unos días lo propuso el Ministro de agricultura en Salto. Pero nadie se mueve ni se preocupa. tenemos la mano de obra necesaria en el cuartel donde son expertos en explosivos.

La gente de campo sabe donde es necesario y posible generar estos contenedores de agua.

Parece que otra vez tendremos una sequía con 40º que provocará graves problemas. ¿Quién tomará el tema en serio?

José Gómez

Fumadora busca ayuda

Fitomedicina: Plantas medicinales para tratar enfermedades

Fumo 20 cigarrillos por día, desde hace muchos años, tengo 51 y quiero abandonar este hábito, ¿creen poder ayudarme?

Muchas gracias

Mónica

N. de R.: Estimada Mónica, te sugerimos que recurras a la Igelsia Adventista que promueve los talleres para dejar de fumar en pocos días.

Nancy y su interpretación de los robos

Continúan registrándose varios robos en la ciudad

Cada vez la gente trabaja menos, es un país de vagos, mantenidos por el gobierno, no hay dinero que les alcance para jodas, droga, alcohol.

Y salen a robar, ya que, saben que van presos un mes o ni siquiera van detenidos, según lo que decida el juez.

Vamos rumbo a lo que se vive en Venezuela.

Nancy.

Destaca a Amalia Zaldúa y su hermana Ana

Amalia Zaldúa agradeció a todas las personas que han sido parte del Coro Cantares a través de tantos años

Tuvimos la suerte de conocer a Amalia y Ana, su hermana , en un viaje por España. Gratificante su cultura, ¡admirable! Muy buenas personas, fue un placer su compañía.

Un abrazo de dos argentinas que esperan volver a encontrarlas.

Ana y Zule

“Tendrían que destituirlos…”

Sentimos vergüenza por gente que hoy es parte del gobierno departamental de Salto

Muy buen artículo, tendrían que destituir a esas personas, no trasladarlos a otro puesto, pues seguirán con sus malos pensamientos, y desprestigiando aún más al partido que representan. ¡Viva Jorge!

Guillermo Ojeda

El Partido Colorado debe dejar de presentarse como víctima

Sentimos vergüenza por gente que hoy es parte del gobierno departamental de Salto

En toda sociedad hay códigos, que hay que respetar. Mucho más cuando alguien representa los poderes públicos; el deber de neutralidad y de reserva debe ser absoluto. Las opiniones personales deben quedar en casa.

Explayar en público sus convicciones íntimas es imperdonable; ventilarlas en las redes sociales es una falta absoluta con el agregado de una gran violencia.

Pero los colorados exageran al rasgarse sus vestiduras y gritar escándalo; no olvidemos que fue el propio Jorge Batlle que insultó a 30 millones de argentinos, tratándolos de ladrones y de otras “gentilezas”.

Como presidente que era de Uruguay, se exprimió en nombre de todos los uruguayos.

Y debió humillarse al ir delante de la televisión argentina para pedirles perdón a todos ellos… de esa manera humilló una segunda vez al pueblo uruguayo. Los dos representantes de FA dieron un paso equivocado, pero el Partido Colorado debe terminar de presentarse como víctima, porque son ellos los que más mal hicieron al país.

Horacito