Descendientes de la familia Prati, que nos legaron un valioso tesoro artístico, desde las efigies del prócer y las dos restantes figuras que adornan Plaza Artigas, hasta varios más, han agradecido con emoción la nota que recoge el reconocimiento de Salto hacia su pueblito de origen, Caldonazzo, en Italia, de donde procedían. Ha sido uno de los temas de la semana, junto a las voces de trabajadores municipales que lamentan el entredicho planteado en nuestros días y el recuerdo para un grande nuestro fútbol, Walter Finozzi y la gente de Belén.

Lo que sigue es un compendio de los correos electrónicos recibidos en la semana.

Respetar a quienes forjaron la democracia

Secretario General de la Comuna confirmó que ambos jerarcas removidos seguirán trabajando en la Intendencia

El pueblo necesita que este tipo de comentarios hacia quienes forjaron la democracia en nuestro país sean respetados, frenteamplistas, colorados , blancos, etc. bien por el gobierno departamental, aunque sigan cometiendo estos errores por falta de un departamento de protocolo.

juan

¿Qué hacer con los vándalos?

Baños públicos: ¿la cara de una comunidad enferma y dañina?

¡A los vándalos salteños hay que ponerlos en un chiquero de chanchos!, no pueden ver nada limpio, que es de uso de todos porque lo destrozan. Hay un bajo porcentaje de gente que cuida lo que es de todos.

El Uruguay está así en todos los sentidos: sueltan presos en octubre y en abril para” descongestionar” las cárceles.

Los vándalo, no van presos porque son procesados sin prisión, los hombres que cometen violencia doméstica ni siquiera van a juicio, según el juez que les toque. Aunque las mujeres tengan lesiones graves, constatadas por forense, no pasa nada.

Al saber que todos los reos son inimputables, siguen cometiendo estos actos atroces de mentes enfermas y dañinas.

Nancy

Investigación de paternidad

Hola, buenas tardes, soy un uruguayo que actualmente reside en Barcelona, España, hace unos 5 ó 6 años salí por unos 3 meses con una chica, la dejé y al tiempo conocí a mi actual mujer, hace un año y medio aproximadamente esta chica comenzó a frecuentar a mis padres en Uruguay con un niño pequeño, ella dice que es mio aunque yo estoy 99.9% seguro de que no lo es (ya que ella tomaba anticonceptivos y demás) el tema es que hace poco me escribió amenazándome con que había concurrido a un bufete de abogados y que quería que reconociera al niño, que si no lo hacía voluntariamente solicitaría me deportasen (que la justicia uruguaya me requiriera) para obligarme a hacer un ADN, yo le respondí cortesmente que si viajaba al país de vacaciones no tenía problemas en hacer el examen voluntariamente, mi preocupación es que me deportasen, ya que actualmente estoy en trámites de mi residencia europea, y si me volviese al país por un tema legal ya no podría volver a entrar a España por 5 años y mi familia y mi trabajo están aquí, desde ya muchas gracias

Matías

Los caballos sueltos

Motonetista que embistió un equino en ruta 3 quedó internado grave

El problema de los equinos en zonas urbanas es un desastre!

En Avda. Pascual Harriague circulan los fines de semana 12 equinos entre los vehículos que apenas los esquivan. Los días de semana pasan 6 con sus jinetes del Barrio Yaque a la Gaviota varias veces al día,como dueños de las calles.

Pasan camionetas municipales e ignoran lo que ven, así como también la Policía. Hacer la denuncia es en vano. Es un verdadero peligro, y nadie hace nada! Tampoco se ocupan de la oscuridad y el pastizal de las veredas de esta zona. ¡A unos metros pasan la rotativa porque es la ruta por donde pasan los turistas y nosotros pagamos los impuestos!

Nancy

El trabajo no mata… pero (a veces) enferma

Hola me tengo que operar en la Médica Uruguaya. Tengo rotura de ligamentos cruzados y menisco, hace un año que estoy esperando. Estaba en ASSE pero en una Junta Médica me dijeron que no me podían tener más y que me reintegrara a trabajar trabajo en un frigorífico. El problema es que me duele para estar parado y si me agacho a levantar algo me duele. Me dijeron que si me dolía que me reintegrada a DISSE. El problema es que no me sirve y no sé si me dejan tampoco porque en BPS me dijeron que me podía rebotar el certificado. Qué puedo hacer. Gracias.

Aníbal

Malaquina emocionado en sus 80 años

Bueno espero que esto sea el puntapie inicial para comenzar a unir a los salteños. Porque lamentablemente la sociedad salteña está enferma por causa de la política podrida que tenemos.

Omar Lagreca

Acusa a los jueces

Con un hierro en la mano amenazó de muerte a un menor

Increíble che… Ahora el pichaje insulta y agrede a los policías, y los sinvergüenzas. de los jueces los ponen en libertad. ¿Se dan cuenta que no es culpa de Bonomi el desorden e inseguridad que hay?

Naca

La situación de los tres escindidos

Esta situación surrealista se debe exclusivamente a los tres traidores salidos de las filas – desgraciadamente – del grupo del propio intendente. Es muy lamentable, esos tres deben ser reemplazados por gente que fue elegida por los electores. Por lo que se sabe, los votantes de izquierda NO votaron por gente que iba a dar sus votos a los colorados, a la derecha. Tienen que irse. Preguntas: ¿en qué está la denuncia presentada por Andrés Lima hace más de un año? ¿Por qué demoran tanto el juez o el fiscal para pronunciarse? Acaso Andrés Lima y los…– Pertusatti, Añasco y Beppo – han llegado a un acuerdo entre ellos? ¿Ese “acuerdo” deja la denuncia caduca? ¿Por qué no fue hecho público? ¿No hay otra manera de expulsar -a estos tránsfugas – del FA y de la Intendencia? La gente que votó por el Frente Amplio necesita saber.

Horacito

Llamado a la unión de los municipales

“Chelo” Cardozo, principal opositor de los directivos de ADEOMS, fue expulsado ayer por la Comisión Directiva

Me extraña toda esta situacion, de dos muy buenos compañeros, como lo son el Cholín y el Chelo. Nos les parece compañeros que ha llegado el momento, de juntarse los dos dentro de una pieza y decirse todo lo que tengan que decirse, por el bien de los trabajadores Municipales y del Movimiento

Sindical, sino dónde

está lo que aprendieron durante todos estos años, los trabajadores del departamento esperamos mucho de Uds.

Dejemos de rencillas personales y apostemos a la verdadera Unidad, que no quiere decir unanimidad. Un gran abrazo para ambos de quien mucho los aprecia.

Mario Altamiranda

Sobre el problema de los municipales

“Chelo” Cardozo, principal opositor de los directivos de ADEOMS, fue expulsado ayer por la Comisión Directiva

Pregunto: ¿cuando el intendente era Coutinho, ¿quién defendía a los trabajadores, que no cobraban los sueldos y tampoco el intendente, pagaba todo lo que les descontaba a los municipales, que se fueron y quedó una enorme deuda?

Lourdes Pintos

Vida gitana

Hola soy de Uruguay y soy descendiente de sepa gitana romanie, mi familia fueron gitanos canasteros. Mi familia fue separándose por cómo iba creciendo la familia y el patriarca de mi familia murió y todo quedó nulo. Quisimos contactar con la pega gitana de mi familia pero de todos ellos con sus hijos que se habían casado con payos y perdieron las bellas costumbres y se fue perdiendo todo de a poco. Yo como nieto de un gitano de pura sepa me gustaría volver esa risa bella a mi familia, me gustaría casarme con una gitana mocita y poder volver a la bella tradición. Vivo en Montevideo

Matías Santos

Sobre José María Delgado, la deuda pendiente

A este Sr. no lo homenajean poniendo una calle con su nombre y la Costanera Norte tiene el nombre de una persona que no nació en Salto ni tuvo nunca nada que ver con la ciudad. Y tampoco fue un ciudadano uruguayo tan relevante. El mundo del revés.

Alberto Pereira

Intendentes de Salto y Caldonazzo firmaron Pacto de Amistad

Muy interesante, pero alguien puede suponer que del Trentino se le puede ocurrir a alguien hacer turismo en Salto, con los precios de los pasajes y que Salto no tiene nada que no tengan en Europa. Por favor. Soy salteño y muy orgulloso, pero hay que tener sentido común.

Alberto Pereira

Desde Walter Finozzi y tantos en la historia

Realmente muy buena nota. Destacar a los que llegan del interior profundo. Walter fue un notable goleador, los clásicos con Paysandú fueron inolvidables.

Eran los ídolos de ustedes y de todo el Litoral.Los enfrentamientos con Migliónico y Patritti, dos grandes zagueros de Paysandú.

Los demás que nombraron, por nuestra función periodística, pudimos apreciarlos y destacarlos. También lo tuvimos por Libertad de Paysandú a Ramoncito Erburo. Por eso lo del comienzo, es bueno recordar a los “de perfil bajo”, pero que hicieron grande a este fútbol litoraleño. Un abrazo. Néstor Vanzini

Néstor Vanzini

Desde Walter Finozzi y tantos en la historia

Siempre se comentó en los pasillos del fútbol que el interior de Salto parece ser de otro departamento.

Nunca a los dirigentes salteños les interesó más alla de su “ciudad”, sembrando así, si se quiere, un fuerte rechazo al fútbol que se jugaba en su interior.

Sólo se interesaban si surgía alguna figura que podía desempeñarse en el medio, tanto es así que cualquiera que le pregunte a un jugador de la liga salteña si quiere jugar algún encuentro con sus similares de Belén o Constitución, les va a contestar que se van a rebajar de categoría.

No es culpa del jugador, sino de la mentalidad reinante en el medio donde se desempeña, con un tema que lo vive desde que se inicia en la liga de mayores; en el baby no sucede lo mismo, todos participan con todos.

Así de a poco se va terminando el fútbol del interior, antes existía el torneo Río Uruguay, Belén, Constitución, Liga Agraria, Bella Unión, Guichón etc… etc…

Se que tal vez resulte antipático mi comentario pero es lo que creo, los pueblos del interior no tienen que ser olvidados pero para eso es necesario cambiar un poco nuestra mentalidad.

Claro ejemplo de que en los pueblos del interior también surgen grandes valores y que ustedes se olvidaron de un gran BELENENSE en el fútbol actual Christian Palacios, con toda su familia en ese mi querido Belén.

Enrique Orihuela

Desde Walter Finozzi y tantos en la historia

En la década de los 90 oriundos de la ciudad de salto brillaron como dupla de zagueros Oscar Leonardo Chiapini y Federico Chapuis. Este último firme y recio en tanto que Oscar brillaba en ambas áreas por sus excelentes dotes de cabeceador.

Jotita

Agradece descendiente Prati

Los descendientes de los hermanos Prati se mostraron muy emocionados y orgullosos del reconocimiento a su familia

Estimados:

Somos mi esposo y yo, los consuegros de José Prati y nos gustó mucho la nota hecha a los descendientes de los Prati.

Por nuestras venas también corre sangre italiana, ya que mi abuelo Esacerbi, era italiano y llegó al Uruguay, en 1914. En ese año nació mi madre, pero ya venían sus dos hermanos italianos, en el barco.

Y mi esposo también con antecesores italianos, los Ottonello.

Linda nota la de ustedes y ¡lindísima la ciudad de Salto! Saludan atte.

Rina Collazo Esacerbi y Carlos Ottonello Capelán.

Rina Esther Collazo

Nuestros orígenes contados por las calles de la ciudad

Quiero hacer 3 comentarios a propósito de esta buena nota.

La costanera norte que como tal siempre se llamó César Mayo Gutiérrez ,aunque el 99% de los salteños no lo sabe, parece ahora fragmentada en 3 partes 1: la que conserva su viejo y mal recordado nombre, 2: el tramo que propone el maestro Rolón 3: el tramo (arroyo) San Antonio hasta la represa que fue denominado Jorge Andrade Ambrosoni y nunca se usa.

La calle Río de Oro en el Saladero debería llamarse Río Douro, si es en portugués o Rio Duero si es en español, el río de oro como tal no existe en ninguno de los 2 países por donde discurre. La calle Ibicuy es posible que nadie la conozca ni sepa su ubicación a pesar de ser muy céntrica, es la que pasa por la antigua aduana y hoy Prefectura.

Finalmente no hallo explicación para que una calle aquí en Salto, ciudad de planicie, a miles de kms. y sin que tengamos ningún episodio histórico que nos vincule se llame Andes.

Julián Benítez