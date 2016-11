Diversos temas son analizados por nuestros lectores esta semana desde la cantidad de procesados, el posible aumento del precio del boleto del transporte urbano municipal, salutaciones por el aniversario de Salto, consultas de toda índole y cuestionamientos a las autoridades. Todo esto y algunas perlas más de quienes participan con nosotros en una sola conversación con el público en nuestra sección semanal Todas las Voces.

Nuestros orígenes contados por las calles de la ciudad

Quiero hacer tres comentarios a propósito de esta buena nota. La Costanera Norte que como tal siempre se llamó César Mayo Gutiérrez, aunque el 99% de los salteños no lo sabe, parece ahora fragmentada en 3 partes, 1: la que conserva su viejo y mal recordado nombre, 2: el tramo que propone el Maestro Rolón, 3: el tramo San Antonio hasta la represa que fue denominado Jorge Andrade Ambrosoni y nunca se usa la calle Río de Oro en el Saladero, debería llamarse Rio D’ouro, si es en Portugués o Río Duero si es en español, el Río de Oro como tal, no existe en ninguno de los 2 países por donde discurre.

La calle Ibicuy es posible que nadie la conozca ni sepa su ubicación a pesar de ser muy céntrica, es la que pasa por la antigua Aduana y hoy Prefectura, finalmente no hallo explicación para una calle aquí en Salto ciudad de planicie, a miles de kilómetros y sin que tengamos ningún episodio histórico que nos vincule se llame Andes.

Julián Benítez

La Policía ha logrado en lo que va del año que procesaran a casi la misma cantidad de personas que en todo el 2015

No entiendo la nota, en lo que va del año, si fuera a mitad de año la entendería, pero ya estamos prácticamente terminando el año, o sea que es lo mismo o peor que en el 2015, serían mayores los porcentajes si los delincuentes no tuvieran tantos derechos o más que el ciudadano honrado.

Sergio

PRODEA

PRODEA finalmente cuenta con local propio y aspira a ser la mejor protectora de animales del país

¡Felicitaciones por lograrlo! Sería buenísimo que hubiera más personas como ustedes. ¡Suerte!

Arlette Coussan

Diez personas viajaban en la camioneta siniestrada y el conductor resultó grave

Siempre se culpa a alguien entre los conductores, yo le pregunto a la sociedad, la administración del Estado ¿no entra en el juego? ¿Por qué las rutas se encuentran en mal estado y sin mantenimiento?

¿Por qué no existen buenos accesos a la ruta en forma de rotondas? En especial la ruta 4 y la 31 es un “aborto a la naturaleza” donde 2 rutas se encuentran de frente. Hay otros casos en la ciudad iguales (Costanera Norte y Paraguay por ej.)

¿Por qué aceptamos los uruguayos tan bajo nivel en estándares por parte de las autoridades que nos obligan a los habitantes de Canelones al norte a ser de tercera? cuando vemos que la infraestructura del sur es de muchísimo mejor nivel. ¿Acaso no enviamos nuestros impuestos al sur para que lo retornen en obras? ¿O se quedan allí nuestros recursos?

José

Cerró Bar El Pibe y la Cultura perdió un bastión

Se fue un amigo, El Pibe. desde aquí te envío un abrazo, pues siempre estarás con nosotros,

Alberto Dauber

La pensión alimenticia: mucho más que un derecho

Hola, tengo una duda, tengo una hija de 3 años en el Uruguay, a la que le envío cada mes un mínimo de 6000 pesos.

Yo vivo en el extranjero y tengo dos hijos más a los que también pago la pensión alimenticia correspondiente.

Desde hace un tiempo se me niega el hablar con mi hija y no recibo más que amenazas por parte de su madre, diciendo que con ese dinero no le alcanza, así que quiere que yo viaje para ver todo frente a un juez, algo que es bastante difícil para mi por el hecho de los costos de alojamiento, al no tener a nadie más en el Uruguay.

A lo que voy es lo siguiente, lo que envío es lo que yo puedo pagar y me insiste que no alcanza, ¿debo pagar todos sus gastos pudiendo ella trabajar? Es más, ella tiene su propio negocio. ¿Estoy equivocado con esto? Porque si es así, ¿cómo se supone que yo pueda mantener a mis hijos, y a mis padres, ambos de edad avanzada y enfermos? Más aún, ¿cómo me puedo mantener yo mismo si me exigen más?, ¿es poco lo que envío?

Pablo

N. de R: estimado lector, no podemos abrir juicios de valor sobre este asunto, solamente aconsejamos que consulte un abogado. La pensión alimenticia para un hijo, según establece la ley va desde el 20 % del monto nominal que usted percibe mensualmente hasta lo que quiera entregar. El hecho es que usted sabrá si 6.000 pesos (unos 207 dólares promedio) son suficientes para mantener a su hija en este país, ya que solo usted sabe si puede aumentar ese monto teniendo en cuenta las demás dificultades que menciona. Pero aconsejamos consultar a un abogado.

Intendencia llama a licitación para el servicio de “bebida y comidaligera” en las galerías externas del ex Mercado 18

Supongo que van a arreglar los baños porque el olor es el mismo que había cuando yo me vine a Montevideo y pasaron 30 años fácilmente.

Hugo López

A los 71 años el salteño Héctor Curbelo ganó su sexto premio anivel nacional en la ciudad de Atlántida

Yo también tengo un largo camino recorrido a los 71 años. Hace 50 años que soy profesor de física y sigo trabajando como el primer día a veces me pregunto ¿esta es una noticia cultural?, ¿ o simplemente una noticia?

Hugo López

Menor desaparecida

Estas búsquedas si no aportan una foto de la buscada no tienen mucho sentido. Me dedico a esos menesteres, formo perfiles etc. pero sin foto, es difícil. Lo que pueden hacer es mandarle mensajes de texto, no le hablen al celular, manden mensajes de texto, suaves, sobre todo la persona que ella está más allegada.

Gonzalo Vidal

Celebración

Hola, buenos días,les escribo desde la Patagonia, Argentina, más precisamente desde la ciudad de Rawson, Chubut, para saludar a mi Salto en sus 260 años. Mi ciudad natal, me crié en el barrio Independencia, cerca del Cuartel y del Canal 8. Fui al Colegio Nuestra Señora de Fátima, al Liceo Piloto, Dr. Antonio M. Grompone. En fin, toda mi infancia y adolescencia estuve ahí, a los 21 años decidí volar, y crucé el charco jajaja. Solo quiero desearles un feliz cumpleaños a todos los salteños. Los saludo atte.

Beatriz de los Santos

Ajustan acciones conjuntas en materia de seguridad en los centros turísticos de Salto

Está muy bien el tema seguridad pero primero que nada tendrían que mejorar el camino de entrada a las Termas del Arapey, que hay más peligro de accidentes por el estado que se encuentra y el turista ya no sabe cómo reclamar.

Óscar Gómez

Servicio de ómnibus de la Intendencia pierde más de $70 millones de pesos por año y autoridades evalúan situación

Hola, espero que la Intendencia estudie la posibilidad de incorporar ómnibus eléctricos, si bien son muy caros, en Montevideo están dando buenos resultados en el tiempo, incluso hay un uruguayo que está experimentando con el motor a aire comprimido, es difícil aplicarlo en ómnibus pero, al menos en autos los números le dan a favor.

Saludos y gracias por el espacio para opinar.

Antonio Silva

Chocaron fuerte

QPD que Dios lo tenga en su gloria pobre muchacho, ni así la sociedad aprende a ser prudente.

Cuántas vidas tienen que morir para que sean prudentes, respeten las reglas de tránsito así sea las 3 ó 4 de la mañana frenen en las esquinas, respeten las preferencias, ¿o será que tiene que haber semáforo en todo Salto?

Yova y Vale

“Creemos que es desmedido”, dijo Carlos Albisu sobre el anuncio de la Intendencia de subir el precio del boleto de ómnibus de pasajeros

Con respecto al comentario del Dr. Albisu, uno lo puede entender desde el lado político, está tratando de tomar temas sensibles para convertirlos en un arma para poder conseguir votos.

La realidad indica que si hacemos memoria al final del periodo de Fonticiella, el boleto tuvo un costo de $12 durante todo su mandato, el cual al ganar Coutinho, se rebajó a $ 6, no porque el boleto era caro sino para hacer campaña política.

El tiempo dijo que está claro que no se debe hacer campaña política con la rebaja de nada, ni jugar con los ingresos de la comuna que son justos.

El señor Albisu debería informarse que una empresa de ómnibus tiene su funcionamiento, sus costos, su característica diferente y que cada modificación de línea, cada metro que se agrega, etc, etc, tiene un alto costo. No olvidemos también que este servicio traslada todos los días a miles de estudiantes de forma gratuita por una ley que este gobierno sacó adelante con toda justicia y razonamiento social de equiparar a todos los estudiantes en su derecho a la enseñanza, y eso si bien tiene un subsidio, tal vez no sea suficiente.

Tenemos el boleto aún a $15 pesos, el más barato del mundo.

Así que busque hacer política con medidas que mas allá de ser justas y coherentes, sigue siendo un boleto social muy barato, pero muy barato. Comparemos hoy es $10 = 3 caramelos, 15 = 5 caramelos.

hedasufo

Aumentar el precio del boleto podría ayudar a mitigar parte del gasto en el servicio que sale de las arcas municipales

La gente es muy generosa cuando se trata del dinero de todos.

En términos simples, la Comuna tiene tres alternativas: 1) Derivar el dinero que proviene de otros ingresos que probablemente no den pérdidas al Transporte Municipal. 2) Aumentar los impuestos para equilibrar el déficit. del transporte y 3) Aumentar el precio del boleto con la misma finalidad del punto. 2) Los números son claros y el déficit también pero lo más claro de todo es que para que exista el Transporte Municipal el dinero debe venir de algún lugar o recaudación Municipal.

Juan Costa

Síntesis deportiva

Antes el Guardia Civil era simple la cosa, ahora que por alta dedicación $ 9.000,oo sindicatos etc. ahora para el fútbol, bien esperemos que no pase nada en un parto asistido en un patrullero, si no van a crear la Brigada de Partos. (Ah, me olvidaba de los operadores civiles para las Cárceles, ¿estamos todos locos?)

Gonzalo Vidal

Robaron varias motos en las últimas horas

En Pascual Harrigue y vía férrea la Policía encontró hoy una de las motos que estaban desarmando un rato antes.

Vinieron a mi casa a preguntar si había visto algo y les informé que en el pastizal de 4 metros de altura, que hay sobre la vía todos los días tiraban varias motos. Me asombró el despliegue policial, corridas para buscar solo a unos pocos metros encontraron una y se fueron, no buscaron más. Parece que tienen miedo los policías a las víboras o cualquier cosa que puede haber en semejante mugre.

¿Y la gente que trabajó para comprar las motos y se las robaron? No entiendo porqué no solucionan algo tan sencillo: basta con limpiar el pastizal de toda la zona y los delincuentes no usan de desarmadero y depósito de robos de motos, de escondite por las noches.

No creo que le cueste tanto dinero a la Intendencia iluminar y limpiar una de las principales avenidas de Salto: Pascual Harriague, ya que limpian e iluminan tanto (a pocos metros) por donde pasan los turistas.

Nancy

Simulacro

Cuando permanentemente somos avasallados por hechos de violencia (que los hay).

tenemos que resaltar estos hechos muy positivos, para el conjunto de la Sociedad.

Sigamos adelante con este tipo de acontecimientos.

Mario Altamiranda

Conductor del taxi que chocó con el motonetista fue procesado sin prisión por homicidio culposo

Pregunto y ruego respuesta ¿por qué motivo si se le acusa de homicidio culposo la única pena es quitarle la libreta?

Myriam Cuadro

N. de R.: Estimada lectora, si bien este tipo de cosas puede averiguarlas usted misma yendo al juzgado penal y pedir en el mostrador el expediente, ya que los mismos son públicos, no conocemos a ciencia cierta la situación que se dilucidó en la audiencia.

Pero seguramente el mismo habrá venid a colación de que la responsabilidad sería de las dos partes y eso habría atenuado la responsabilidad del taxista pero no eximido de la misma, aunque los pormenores no están en nuestro conocimiento.

Museos en la noche: el 13 vence el plazo de inscripción

Lástima que hacen la Noche de los Museos… tendría que ser la semana de los museos, para poder apreciar el museo y disfrutar del espectáculo.

Henie Gallino Tesler