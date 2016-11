El 57 aniversario de EL PUEBLO no ha pasado desaparecibido para los salteños que están en el extranjero y pueden disfrutar del diario por Internet. Agradecemos sus conceptos y prometemos seguir por la misma línea, asumiendo que son tan salteños como quienes aquí vivimos.

Museos en la noche

Lástima que hacen La Noche de los Museos… Tendría que ser la Semana de los Museos para poder apreciar el museo y disfrutar del espectáculo.

Henie Gallino Tesler

Se le debe un reconocimiento

Brian Tafernaberry obtuvo nuevo primer premio en encuentro de estatuas vivientes en Durazno

Una vez más Brian trae para los salteños un lauro más, fruto de su tarea artística. La labor de este joven viene de mucho tiempo y le ha dado a él y a Salto muchas satisfacciones. Su estatua viviente es en sí mismo una obra de arte que requiere la conjunción de diversas disciplinas. Brian ha resumido sus conocimientos de plástica, expresión visual, pintura y actuación, en una hermosa figura de dibujos animados, que provocó la aprobación de jurados y público. Debemos destacar a este artista joven pero de trayectoria conocida en el medio artístico. Sería bueno que hubieran para Brian y para otros artistas como él, oportunidades de desarrollar su arte y mostrarlo en Salto, para que los premios no solo vengan de otro lado. A esta altura los salteños le debemos un reconocimiento a Tafernaberry y a otros jóvenes artistas.

Guillermo Fernández

¿Dónde quedó Brian?

Muy buena nota.

Para los políticos el interior y sus habitantes, solo existe en el momento de las elecciones.

La gran cabeza que es Montevideo, sigue creciendo a costa de “los de afuera”.

Walter

Trump y los latinos

Donald Trump dijo que cuando asuma la Presidencia de EEUU deportará a unos 3 millones de inmigrantes

Indudablemente hay un problema grande con los indocumentados acá en U.S.A, son muchos que viven en la droga y negocios turbios y esa gente perjudica a todos los indocumentados. Pero los que trabajan y que están legales no tienen problemas, viven normalmente como cualquier ciudadano americano. El nuevo presidente habló mucho en su pelea para llegar, pero la realidad de las cosas es otra. Él tiene que aprender, toda su vida de negocios, es muy diferente a gobernar un país como Estados Unidos, tiene que convivir con el mundo y él siempre se manejó dentro de un mundo diferente.

Esperemos que los que lo aconsejan le iluminen el camino para el bien de este pueblo y de muchos países, sobre todo la economía mundial que depende de las decisiones que tome su equipo financiero.

Alfredo

No pasó de un susto

Eso es un exceso de velocidad, imprudencia e impericia. ¿Por qué le echan las culpas al piso? (la referencia es al vuelco de una camioneta días atrás).

Naca

Saludos desde Buenos Aires

Un recuerdo muy cordial desde Buenos en el aniversario de EL PUEBLO. Lo leo cada día y así me acerco a mi tan querida Salto.

Roberto Cava de Feo

Felicita y busca datos de su abuelo

Salteños por el mundo se comunican a través del correo electrónico de EL PUEBLO

Quiero felicitarlos primero por la calidad y cantidad de sus noticias, no conocía el diario, también felicitar a todos los salteños por el cumpleaños 260 de vida. Aprendí a querer a esa ciudad por una razón importante, mi madre era salteña, he ido en diferentes oportunidades por trabajo y otras para seguir el paradero y origen de mi abuelo Pedro Balini del cual no logro ubicar con exactitud. Ahora leyendo todas esas noticias que brindan ustedes veo la riqueza de Salto y también las carencias, pero esto es en todo nuestro país, pero ciudades como Salto y otras por su gran historia son realmente las que sostienen el país a mantener lo mejor de lo que queda. Les agradezco si alguien tiene forma o referencia de llegar a encontrar información de mi abuelo.

Roberto

Felicita por el Aniversario

EL PUEBLO cumple hoy 57 años de periodismo al servicio de la comunidad

Feliz Cumpleaños Diario EL PUEBLO, un saludo a todo el personal pero especialmente a Gloria y Gladys que siempre me solucionan cuando no puedo ir por los avisos.

Gloria de T.E.A.A.R

Agradece un salteño adoptado

EL PUEBLO cumple hoy 57 años de periodismo al servicio de la comunidad

Hola diario el pueblo; bueno desde la distancia que nos separa quiero hacer llegar mis felicitaciones por sus 57 años de vida, un ciudadano más del pueblo más hermoso, que es la ciudad de Salto, nacido en la capital pero criado en Salto y de haber hecho mis primeros pasos en la educación salteña en donde tengo grandes recuerdo de esa ciudad que me cobijó en sus brazos desde cuando era pequeño hasta casi mi adolescencia y siempre teniendo en mis manos el diario salteño en donde hasta el día de hoy lo sigo leyendo Vía Web. Les deseo muchos años más y que sigan haciendo lo mejor por el pueblo de Salto.

Les dejo un abrazo gigante a todos los que hacen posible que la información llegue hasta los rincones del Uruguay y del Mundo.

Nelson Larrosa

Sobre los conflictos

PIT CNT ocupó ayer los jardines de la sede central de la Intendencia y hoy habrá mesa de diálogo entre las partes

Ya con más de una canita en la cabeza, sigo sin entender qué se busca en estos conflictos, un grupo de 40 personas pretende dejar sin trabajo a otras 120 o más familias las cuales el sindicato no les interesa o pensarán diferente. Todos tenemos derechos a protestar o no estar de acuerdo con los empresarios. Ahora, si la empresa se retira quién se hace cargo de las 120 familias o más que van a quedar en la calle, el Sindicato del Frigorífico o el PIT CNT de Salto. Hoy en día los trabajos van en avión y los desocupados caminando. Protestar bien. Defendamos los derechos de los trabajadores pero que no se nos pase la mano.

Martín

También desde Mar del Plata

Continúa hoy muestra pictórica en homenaje al aniversario de EL PUEBLO

Muchas felicidades hermanos de diario EL PUEBLO, son los más grandes en la prensa salteña. Gracias por mantenernos informados desde que vivía en Salto y ahora gracias a Internet podemos informarnos sobre nuestro Salto querido. Por muchos años más, hermanos de EL PUEBLO. Desde Mar del Plata, Juan Racedo por siempre agradecido por sus noticias y las grandes personas que trabajan para hacer más grande al diario EL PUEBLO el diario de los salteños.

juanracedo

Esperando la orden

1) ¿No debería estar prohibido sobrevolar áreas urbanas?, máxime cuando se utilizan aparatos anacrónicos y técnicamente desgastados.

2) ¿No se debería disminuir cuantitativamente la FAU a fin de “bajar costos” y así poder apostar a la calidad?

Manuel Albisu

Esperando la orden I

Habiendo tanto campo hacen maniobras sobre la ciudad. Estamos todos locos… La gente se asusta, ¡qué barbaridad!

Mirta

Un nuevo film de Jorge Menoni

Me pareció maravilloso el film y muy apropiado en la vida rápida y alocada que se vive hoy, donde mucha gente se ha olvidado de soñar.

Noelí Belzarena

Agradece la hija de “Micurica”

Increíble, entré a Internet pensando en mi querido padre y me encuentro con esto, soy la hija de micurica y me pone muy contenta que lo tengan presente y en su memoria, estoy muy emocionada, saludos desde Montevideo.

Yanina Gómez

Obreros de recolección heridos por objetos cortantes y punzantes

Creo que es también la falta de equipos de seguridad como la Ley lo establece.

Como guantes adecuados, ropa, calzado, lentes… etc. Esto no se ve en los funcionarios que trabajan en este sector. También los usuarios debemos tener cuidado con ese tipo de basura, de envolverla bien antes de ponerla en la bolsa.

Walter Ruiz

Socio de la Española consulta

Buenos días. Soy socio de la Asociación Española en Montevideo de toda mi vida. Ahora, hace unos meses estoy viviendo en Salto por trabajo y quería saber si hay alguna conexión y/o beneficios para los socios de Montevideo.

Les agradezco desde ya vuestros comentarios.

Alejandro Villanueva

C.I. 1666069-0

Gran jornada deportiva organizada por Vaimaca

Excelente jornada y atención del club Vaimaca, las campeonas del Rejunte, Concordia. Decimos muchas gracias por todo. ¡Esperemos un torneo pronto!

Miru Goncálves