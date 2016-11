Gran jornada deportiva organizada por Vaimaca

Excelente jornada y atención del club Vaimaca, las campeonas del rejunte Concordia decimos muchas gracias por todo, esperemos un torneo pronto!!

Miru Goncalves

Ya no más cenizas en la naturaleza

Soy hija de Dante Magnone y justamente me parece que el aprecio por los difuntos es cumplir su voluntad. Nosotros cumplimos la petición de nuestro padre de que sus cenizas fueran esparcidas en el Río Cuareim . Bella Unión , el Pueblo Cuareim , el río, los pinos fueron su vida y su mundo,y quienes lo conocieron saben que no hay ningún lugar mejor para sus cenizas.

Elena Magnone Ibarburu

“Es preferible que los chicos estén en un centro educativo a que estén en la calle”

Preferible que los chicos estén en un centro educativo y no en la calle…Por supuesto, no caben dudas. Es lo que se contestaba cuando maestros y profesores denunciaban serias problemáticas de conducta de ciertos ninos y jóvenes. El detalle es que no se daban herramientas ni recursos humanos para atenderlos y contenerlos, dejando en manos del docente la atención y contención de los chicos “sin problemas” (que en mayor o menor medida los tienen también) y ademas a los chicos de conducta disruptiva o dificultades de aprendizaje que requirieran trabajo especializado…

M. C. Cattaneo

Braian Tafernaberry obtuvo nuevo primer premio en encuentro de estatuas vivientes en Durazno

Muchas gracias por el artículo me encantó, ya que dediquen un sector de este importante Diario significa mucho para mí. Un abrazo grande Guillermo!!

Braian

El CAIF al principio era sólo para los barrios carenciados

Yo pensaba que todo había comenzado en el 2005 con el FA.

O sea que antes de esa fecha había inversión social también. No fué creación de los zurdos de ahora.“Muriendo y aprendiendo.

José

Alquileres y Desalojos

Hola quería hacer una pregunta. Estoy en una situación de que debo 8 meses de alquiler tengo una hija a cargo y estoy sin trabajo y sinceramente no tengo como pagar.“Vino el dueño y me dijo que me iba a dar el desalojo que me puede pasar aparte del desalojo desde ya muchas gracias…

Marcelo Pereira

Llevaban de tiro una moto robada fueron detenidos y procesados

Creo que todos los robos eadictosfectuados, sobre todo de motos los realizan los drogadictos, y para eso, ya que se encuentran en todos lados no existen controles municipales ni policiacos. Hay que poner de una vez que hay autoridades, ahora que les sucede, en los barrios pasa la Policia y todo sigue igual. Inspectores no vienen, seguiremos hasta cuando soportando estas atrocidades. Por lo menos en cada zona o barrios, deben haber mas Inspectores y mas exigencia por parte de ambos. Si tienen miedo de actuar, simplemente los sancionen, los ven y nada pasa. han perdido el repeto de casi toda la poblacion. Hay que poner un basta y actuar. Estoy harto de ver incoherencias en la inoperancias de las autoridades.

Alberto Dauber

Un profesional universitario fue procesado ayer con prisión por violencia privada y lesiones a una mujer

No vayan a poner el nombre del UNIVERSITARIO, claro como es egresado de la Universidad,no pasa nada, si fuera un pobre desgraciado, al horno.

Antonio

¿Qué es la artrosis?

Estimados amigos, nota sobre osteoporosis,muy importante me dio apoyo psicológico en tener presente el mal, gracias por la nota-“saludos“ Jayo.

Zenobio Jayo Díaz

¡Imposible de ignorar

Cobardía, locura, odio, venganza….Todo esto se resume en el hecho más importante: ausencia de dios en la vida de las personas. Cuanto más nos alejamos de él, menos humanos somos.

María del Carmen