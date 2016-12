Los disturbios ocurridos en el Estadio Centenario antes del clásico que fuera suspendido fue el tema más manejado por lo lectores “on line” la pasada semana, sobre todo los coterráneos procesados por el robo de latas de refresco en un kiosco del estadio.

Agradece Jayo

¿Qué es la artrosis?

Estimados amigos, nota sobre osteoporosis, muy importante me dio apoyo psicológico en tener presente el mal, gracias por la nota-

saludos.

Jayo

¡Imposible de ignorar!

Cobardía, locura, odio, venganza….Todo esto se resume en el hecho más importante: Ausencia de Dios en la vida de las personas. Cuanto más nos alejamos de Él, menos humanos somos.

María del Carmen

El duelo por Fidel

Uruguay mantuvo hoy las banderas a media asta por la muerte de Castro

¿Por qué mienten? Firman que la medida es única; Otros Estados sudamericanos decretaron Duelo Nacional, hasta por 7 días.

Héctor

Bien, pero primero las calles

El intendente Lima anunció que el próximo año la Intendencia aportará materiales para la carpeta asfáltica del Autódromo de Salto

Me parece muy bien, pero primero debe arreglar calle Pascual Harriague y Beltrán que son las que desembocan en el autódromo. El pasto de las veredas es vergonzoso. Antes cortaban con rotativas cada 15 días ahora hace 10 meses no aparecen. Ni hablar de la oscuridad y los basurales de la zona

Nancy

Arapey cerrara del 12 al 16 de diciembre

Buen día, como residente de termas y como funcionario de una de las tres empresas hoteleras de termas. El aporte de ustedes contribuye a alejar los clientes y no me parece correcto. Solo como opinión si utilizan una imagen para identificar termas del arapey ; debe ser una foto de arapey y no la del Hotel Arapey Thermal .

El hotel y creo que todos los complejos permanecen abiertos, la única deficiencia será el agua termal, pero agua caliente en los complejos tendrán.

Muchas gracias

Martin Martinicorena

N. de R. : Estimado Martín, respetamos tu opinión, pero no compartimos, pusimos una foto de una psicina de hotel en Arapey como referencia nunca identificamos, ni dijimos que algunos de los hoteles cerrarían, nos limitamos a reproducir el comunicado de la Intendencia de Salto. La hipersensibilización de sentirse afectados corre por su cuenta.

Alberto Rodríguez Díaz, Ssecretario de Redacción.-

Curso de refrigeración

Curso de refrigeración y aire acondicionado difunde IDEP

Quería saber si para el año que viene dale do nuevo el curso, ya q no lo pide hacer este año. Gracias

Jorge González

Sobre denuncia de edil

Edil denuncia la situación junto a vecino del lugar de problemas en la sede de los maestros de Bella Unión

Qué bueno, edil… si el festival se realza para recaudar fondos, usted podría pagar las patentes, destinando ese dinero a las mejoras edilicias.

Haga una cartita a la junta para que disminuyan los beneficios a los ediles, y ayuden a la educación pública.

María luisa

Los clubes deben hacer una limpieza interna

Damiani: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender a los hinchas de Peñarol de todo el mundo”

Por ningún lado el presidente de Peñarol ejerce, aunque fuera, una leve autocrítica. Sin dudas que no son hinchas son delincuentes, pero han tenido el amparo institucional durante largo tiempo y hoy estamos pagando las consecuencias. El Reglamento que se aplicó en este caso está firmado por todos los clubes, incluido Peñarol. Los clubes deben hacer una gran limpieza interna para empezar a sanear todo el ambiente del fútbol. Por supuesto que el Estado debe modificar algunas leyes para imponer penas más severas para este tipo de delitos. Pero es necesario sincerarse y establecer responsabilidades propias para lograr que todo no quede en simple dialéctica.

GuillermoFernández

La tragedia de Chapecó

Tristeza mundial al caer avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense, los llevó hacia la gloria eterna

Cuánto dolor por esta tragedia, Vidas jóvenes, en su gran mayoría, que se han perdido, y junto con ellos todos los sueños e ilusiones de sus familias. Ahora vendrán las explicaciones técnicas de expertos y todas las investigaciones que se estilan en estos casos. Pero nada consolará a esta gente que ha perdido padres, hermanos, esposos, amigos. La afición deportiva de la ciudad de Chapecó ha perdido al grupo de jugadores que les ha ilusionado tanto con un título internacional. Todos hemos perdido algo en ese accidente, muchos vidas humanas que tenían mucho para dar y recibir aún.

GuillermoFernández.

Los procesados del estadio

Enviaron a prisión a los cuatro salteños que subieron fotos a las redes con las latas de refrescos robadas en el estadio

Y bueno, la ley es clara al respecto. Está bien, cometieron un delito y es justo que sean sancionados por eso. Pero lo deseable hubiera sido que todos los que provocaron desmanes en el Centenario estuvieran entre rejas, Seguramente.

Espero, que cuando sean plenamente identificados, la Justicia adopte las medidas correspondientes.

Es poco creíble que sólo cuatro personas hayan sido procesadas cuando es evidente que los involucrados son muchos más. Me sobrevuela una interrogante: será porque son del interior que fueron presos? Ningún conocido barrabrava montevideano participó de los hechos?

Guillermo Fernández

El delito de Receptación y las latas de refresco

Estoy de acuerdo en que puedan ser de buenas familias o no ser delincuentes pero lo que los mato fue publicar en las redes sociales la bebida como quien muestra un trofeo de guerra quitado al enemigo y eso sumado a la repercusión de los acontecimientos en la tribuna del estadio dio como resultado esto.

Federico Moscatelli

Junta reintegró a tres de los funcionarios cesados en 2015

Seguimos dando puestos gratis.

Manteniendo las “clases” si sos hijo de… tenes puestito asegurado. Hija de difunta madre empleada doméstica y padre zafral, no habrá algún puestito para mí? Con 12.000 me conformo.

Lucia

Justo reconocimiento al Prof. Cesio

El Esc. Enrique Cesio Blanc fue declarado el martes “Ciudadano Ilustre de Salto” por la Junta Departamental

Se hizo justicia, fue mi profesor de historia y me enseñó a pensarla, que no es un “cuentito”, como dicen muchos padres.

Fui profesor de sus hijos y de su nieta mayor, mis saludo respetuoso y me inclino ante tan insigne figura.

Hugo López

“No es negocio ser milico”

Siguen siendo pocos los policías que deben custodiar la ciudad

Son muy pocos los milicos, no se les puede pedir mucho, todavía si se equivocan en algún procedimiento y le pegan a alguno de estos bichos atrevidos, los jueces

los mandan enseguida al ComCar. No es negocio ser milico hoy en día.

Naca.

Los jerarcas no deben estar enterados

Es lamentable el nivel de atención de la sucursal Melo! A la hora de mayor afluencia de público, no hay cajas habilitadas, formándose largas colas, de por lo menos 10 personas. Hoy sobre las diez de la mañana sólo había una, por lo que me vi obligada a abandonar la compra.

El de vigilancia me dijo que la persona por quien pregunté estaba ocupada y no podía atender clientes.

Tengo una empresa, y por eso quiero hacer llegar este reclamo, en la seguridad que los jerarcas, no están enterados de estas situaciones y a los efectos que tomen las medidas pertinentes, en beneficio de la empresa.

Mercedes Rey Ortiz.