La situación de Aldeas de la Bondad y la inseguridad han sido algunos de los temas que motivaron a nuestros lectores “on line” a comunicarse la pasada semana con EL PUEBLO.

En tanto a Mercedes Rey Ortiz que nos escribe desde Melo, Cerro Largo, solicitamos las disculpas del caso, pero no podemos hacernos eco de sus quejas y afirmaciones con respecto a la sucursal de un hipermercado, porque al identificar al mismo y a sus responsables, cabe la posibilidad de tener que demostrarlo a determinado nivel judicial. En caso de que Ud. esté dispuesta a hacerlo, debe comunicarse con esta Redacción para determinar las exigencias existentes para la publicación.

Lo que sigue es un resumen de los correos recibidos.

Le ocuparon su casa y la maltratan

¡Que saque al hijo y a la nuera a patadas! vagos asquerosos que se aprovechan de la gente. Que el juez los retire del hogar de la señora y le dé una orden de alejamiento de por vida.

Nancy

Lo que hay que saber sobre la diabetes

Padecer diabetes… Síntomas, diagnóstico, tratamientos y cuidados

La diabetes es una enfermedad muy grave y no tiene cura, hay que estar bien informado sobre los síntomas de la diabetes, los cuales pueden variar según el tipo de diabetes, los comunes son: aumento de la sed, fatiga, nauseas y vómitos.

Karla Monterroso

Decomisan alimentos en mal estado

Bueno, es tiempo que se comience con ese control que es tan importante y que se advierta a la población de lo importante de mirar las fechas de vencimientos, y también las exigencias de la higiene de los almacenes. es mi manera de ver este problema.

Alfredo.

Aldea de la Bondad: un tema delicado

Fallecieron dos pacientes de Aldeas de la Bondad que fueron trasladados la semana pasada a Montevideo

— ¿Y los que murieron en Aldeas acá, en Salto?, ¿no cuentan? Este año el 12 de mayo en el cual me dijeron que..”.

Lo siento, le avisamos que (se omite el nombre) falleció… Le pasamos la medicación, e hizo un paro cardíaco, luego llamamos y dijeron no murió el 12, murió el 11, en la ronda de las 11 ya estaba muerta ¿fue un caso de negligencia?, ¿violación?, ¿agresión? Hasta ahora no lo sé, sólo sé el dolor que día a día mi hija puede haber muerto por omisión de asistencia. Se debe haber ahogado con su flema, por tener congestión, pues los bañaban a las 6 ó 7 A.M. y para higienizar la habitación los sacaban para afuera, ¡Con el pelo mojado¡ ¡Sí, señores! Tengo pruebas, fotos, grabaciones. Ahora quieren aprovechar la situación de las personas estas… por el asunto del desempleo… ¡No es por los enfermos!

Solicita publicación

Pido por favor a diario EL PUEBLO que publiquen mi mensaje , la gente tiene que saber de una vez la verdad. El caso de mi hija está en la justicia, sr/,dr,dra. del diario EL PUEBLO, tienen mi teléfono y mi e-mail y mi abogada, y pronto habrá una resolución judicial.

A sus órdenes. Todo por mi ángel, por su recuerdo, un amor madre e hija por siempre en el cual espero que se haga justicia por ella y por todos los inocentes de aldeas.

Gracias… una mamá que le arrancaron la alegría “su hija adorada, su hija del alma”

karina Pintos Casco

¿Qué lugar les damos a nuestros adultos mayores?

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer o que o Uruguai está fazendo por seus “adultos mayores” por ser considerado o país envelhecido da America Latina.

Estou me prepando para doutorado com este tema e gostaria de ir ao Uruguai conhecer sua realidade.

É possivel?

Nadir Quadra

Esta investigación tiene por objetivo conocer lo que está haciendo Uruguay con sus adultos mayores, por ser considerado un país envejecido de América Latina.

Me estoy preparando para un doctorado sobre este tema y me gustaría ir al Uruguay a conocer su realidad ¿Es posible?

N. de R.: el presente correo electrónico nos ha llegado desde Brasil, pero a efectos de facilitar su entendimiento por nuestros compatriotas incluimos la traducción al español.

Obviamente que entendemos que es posible venir a nustro país y a efectos de facilitar sus conocimientos le sugerimos establecer contacto con el Banco de Previsión Social, sobre los derechos sociales y la Red del Adulto Mayor (REDAM), básicamente que le darán una idea básica en este sentido, además de visitar cualquier hospital o mutualista de salud para conocer de primera mano esta realidad.

Simplemente un criminal

Estoy cansado de las buenas intenciones, de los derechos humanos (para los violentos, los narcotraficantes, los ladrones… porque el resto que trabaja, respeta y cumple parece que no se mereciera el derecho elemental a la seguridad, a que no le roben, a que lo dejen en paz).

Es que estamos con la mariconada de lo “políticamente correcto” porque las autoridades y la clase política en general no se animan a llamarle al pan, pan y al vino, vino, y no se dice de que lo que hay que hacer es reprimir con los medios que tocan (cachiporra, gases lacrimógenos, balas de goma, etc).

La dictadura se fue en el 84´, hace más de 30 años y en aquellos años decir represión era una palabra muy mal vista, porque se lo asociaba al régimen. Pues señores gobernantes, la inseguridad y violencia en general se “ha pasado de frenada” y toca poner las cosas en su lugar.

Ah y no vengan los zurdos de siempre que el problema es estructural, que hay una injusticia en la sociedad que hace que pasen estos hechos, la niñez desprotegida, etc, etc… parte de razón se la doy, pero no podemos dejar actuar ahora esperando a que algún día se corrijan estos problemas estructurales. Estoy seguro que si se hace un plebiscito para legislar para dejar actuar más a la Policía, se endurecen penas a nivel Judicial… gana ampliamente, porque la gente ya está cansada y bastante harta de vivir así.

Pues. “pongámonos las pilas” pronto porque esta guerra la venimos perdiendo desde hace tiempo.

Aldo Solaro