Las circunstancias del traslado de los pacientes discapacitados de Aldea de la Bondad de Salto a Montevideo, supuestamente a raíz del cual fallecieron tres internados ha sido el tema más manejado por los lectores on line en la pasada semana. He aquí un resumen los correos electrónicos recibidos.

Una dura sorpresa para todos Q.E.P.D. Felicitaciones a Daniel, muy linda la nota-homenaje.

Fue un mal remedio

Sr. Hugo Lemos, le felicito muchísimo por la nota “Fue un mal remedio”. Nosotros como Iglesia Metodista de Uruguay quisiéramos ayudar de alguna manera. ¿Tiene idea sobre qué se puede hacer o cómo ayudar?, aparte de difundir esta información y seguir creando conciencia. Gracias.

Que no se haga política

“Pero al menos esta movida sirvió para que aparezcan familiares que nunca habíamos visto, reclamando saber cómo están los gurises”… Todo está dicho, es triste decirlo, pero eran casos desesperados. Pero que tampoco se vengan a hacer una bandera política, con todos esos fantasmas – que buscan apoderarse de este drama para hacer política, para existir ¡Porque sino ellos están muertos para los salteños!

Felicita por una entrevista

Querido Sebastián, estoy orgullosa de tu éxito. Siempre lo dije, para Fausto Buitrón fuiste el hijo varón que la vida no le dio. Es una lástima que haya partido tan joven pero estoy segura que desde el cielo te está alentando todos los días.

Felicitaciones al periodista por esta magnífica nota.

La situación en Aldeas de la Bondad

La sociedad salteña tiene que dar su opinión, no mostrarse tan indiferente,porque si bien actualmente los internados no eran todos de Salto pero esa institución supo ser motivo de orgullo a nivel nacional. ¿Los trabajadores son salteños y permitirán que esa gente quede sin trabajo después de la loable tarea que realizaron?

A la gente no le interesa saber que la mayor experiencia con ese tipo de pacientes tiene un contenido meramente de buena voluntad, de esfuerzo personal no reconocido. Seguramente que la falta de apoyo económico para que esa ONG siguiera funcionando debidamente es de largo tiempo,es de un desinteresado nivel político en esos temas, sin importar el color de divisa. Son todos iguales.

El volumen en la Plaza

Lo manifestado por los vecinos de plaza Artigas es la pura verdad, una falta total de la I.M. de Salto de contralor por parte de espectáculos públicos, el sonido era realmente ensordecedor, además de cortar la calle. Los principales del culto “avivamiento”, se avivaron y se pasaron de la raya, hasta tenían puesto de venta de comestibles y bebidas.

En vez de ser una reunión normal en donde se hace mención a un Dios en especial, estos señores dan vergüenza a la ciudad de Salto ya que en vez de dejar bien parada a la ciudad, la dejaron por el suelo. “Gracias” srs.de avivamiento.

Otro que protesta por el volumen

Yo vivo en la zona de Rincón y José Pedro Varela y no había Cristo que durmiera esa noche.

La culpa si bien es de las autoridades, también fue de ellos que son unos desubicados porque en qué cabeza cabe que estén gritando cosas hasta casi las 2 de la mañana, puesto que hay gente de trabajo que tenemos que levantarnos temprano al otro día.

Ni hablemos que es un área de la salud en donde hay muchos enfermos que considerar, así como también casas de salud que atienden a personas de edad muy avanzada.

Una violación de DDHH que no debe ocurrir

Eso fue el domingo próximo a la hora 23, yo a muchos de esos ancianos los vi el lunes por la mañana haciendo cola bajo la lluvia, media pila BROU banco país, salgan de la comarca y copien cosas efectivas de las bancas del primer mundo.

Una violación de DDHH que no debe ocurrir I

Estimado señor Lemos, totalmente de acuerdo, es así, a esta edad es cuando el Estado que somos todos tiene que velar por que nuestro derecho a la dignidad humana sea realmente un hecho y no palabras, a nuestra edad tenemos que en su justa medida disfrutar de lo que nos queda y sin embargo tenemos que padecer injusticias sociales que por más que quieran disfrazarlas están ahí a la vista, no basta con que hay una herramienta llamada Internet, para eso hay que preparar con mucho tiempo, fíjese que la tan mentada tablet para jubilados todavía no llega a Salto, saludos y felices fiestas

Una violación de DDHH que no debe ocurrir II

Pero que manera de perder el tiempo y gastar espacio en un tema que es la vida misma, de hace siglos, ahora, no se cuál es el fin de este comentario bastante desnutrido en lo periodístico?… será el mismo de muchos de la derecha mediática, crear desde una situación normal una crítica política, pero si este es el nivel intelectual para hacerlo, el periodismo va mal, porque se ve que el periodista que escribe, hace años que esta en sus mínimos intelectuales.

Las posibilidades del río

Del dicho al hecho… promesas populistas. Dragar sin planificar posterior mantenimiento, es tirar plata al río, y este es el caso, hablan de dragar, cuando nunca previeron en mantener. Doce pies a Salto, indica dragar y mantener más de 20 pasos que vuelven a perder profundidad en poco tiempo.

Este tipo de declaraciones en positivo en momentos casuales, lejos de alentar, al tiempo se convierten en frustraciones y esperanzas abusadas. Salto tiene muy buenas alternativas de actividades turísticas, el río es una de ellas pero en el uso y medida de posibilidades reales.

Probable inhabilitación de un jugador de la U

Siempre igual , los dirigentes clubistas, lamentables.

Corren a los neutrales para tapar sus propios errores e incompetencias.

¿Cuántos cuerpos de neutrales (que ponen todas las ganas, no agarran un peso, al contrario ponen) pasaron por la Liga, los últimos años? Así estamos.

El tarifazo traerá recesión

¿Los partidos de la oposición “creen” que el tarifazo traerá recesión? ¡Yo estoy segura!, y si estuviera nuestro inolvidable Jorge, seguro que exclamaría: ¡ponele la firma!

