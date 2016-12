Pese a las fechas en las que vivimos, donde todo el mundo hace un alto de todo, los lectores no se toman vacaciones y juegan su rol muy en serio a la hora de analizar las informaciones que son publicadas por nuestro diario, así como también cuestionar las noticias que se lucen en cada edición.

Historia de aviones (1ª parte)

En ese accidente de Artigas hubo más de una persona que cambió pasaje porque no tenían urgencia en viajar, soy de Artigas y lo recuerdo muy bien, pero en fin, son cosas del destino. Saludos.

Titular de empresa que tala los eucaliptos aclara que ganó licitación de la Intendencia que es quien ordena los trabajos a realizar

¿Y qué pasa entonces con la nota que publicaron días pasados sobre la tala de árboles de Arenitas Blancas? Entonces está todo a derecho, no hay nada fuera de control y es a pedido de la Intendencia, por favor estaría muy bueno una nota del diario investigando y aclarando todo, sino es publicar por publicar para llenar portadas y páginas con denuncias por denunciar sin fundamento. Por el bien de los lectores que queremos informarnos con la verdad.

Un motonetista con graves lesiones al chocar de atrás con un camión ayer en la ruta 31

Choque de atrás, ¿distancia de seguridad?

Un poco de cada uno

1.-Según la FUBB, la ficha médica es de responsabilidad exclusiva del jugador. 2.-Sanciones: como en toda organización existe una escala de sanciones que va desde la observación verbal, escrita, sanción menor, etc. la existencia o no de antecedentes, lo cual indica que en este caso el jugador debió de ser “observado”.

3.-Desde los 12 años a los 32 jugué al BB. Los últimos 13 en Montevideo, (hace mucho tiempo) la ficha médica se llevaba a los partidos y con ella a la vista se confeccionaba el formulario de jugadores habilitados. Hace unos meses en un partido televisado,hubo un incidente menor pues uno de los equipos no había presentado la ficha médica 10 minutos antes de comenzar el partido (para confeccionar el formulario), se solucionó.

4.-Antes el control lo hacía Educación Física que era donde se sacaban las fichas médicas, hoy los responsables son los integrantes de la mesa del partido y los delegados.

5.-De existir una denuncia, que afecta solo al jugador, ella debe hacerse en el formulario al terminar el partido o hasta 48 horas posteriores al mismo Reglamento de la FUBB. -Es decir que Nacional al presentar la nota, ¿lo hizo en tiempo?, ¿de uno o de los 2 partidos? No encontré ningún artículo que vincule la falta de ficha médica con sanciones al club.

6.-En Salto: ¿los delegados presentan la ficha médica de todos los jugadores antes de los partidos? ¿El no hacerlo es reglamentario? ¿Cómo sabemos que los jugadores están habilitados? Al inscribir a un jugador en el formulario, se lo está habilitando en forma expresa.

7.- Si los fallos del tribunal son inapelables: ¿Cómo es que los neutrales y los clubes decidieron pasar por alto su resolución y proponer una fórmula casera e ilegal?

Esto no es nuevo en la LSBB; en el 2007´2008 integré el Cuerpo de Neutrales, lo cual agradezco, al retirarme presenté un informe sobre todos los temas que fueron mal tratados, por no cumplir con las normas durante el año y además presenté un proyecto para modificar totalmente la organización de la Liga en mayores y en formativas, nunca fue discutido ni considerado.

Un poco de cada uno

Hay periodistas que dicen no conocer del tema. Para cualquier persona que le interese, en la página web de la LUBB.com.uy está toda la información que existe, lo que no está, no existe, aunque a algunas personas les parezca razonable que se apliquen sanciones no previstas en los reglamentos. Me tomé el trabajo de leerlo todo, la nota anterior es fruto de ello. Allí también se explica de las formalidades que las denuncias deben de cumplir, tal como lo entendió el tribunal actuante en este caso. Hoy los jugadores de refuerzo se fueron, prácticamente el tema terminó ya.

El Código Penal establece que la pena máxima en el Uruguay es de 30 años

La persona que mata a otra persona por que debe tener una segunda oportunidad. ¿Acaso la víctima fallecida la tiene? ¿Y los familiares de la víctima cómo se sienten cuando algún día se lo crucen en la calle? Daño económico muchas veces daño moral daño psicológico. …con qué se paga eso? Las leyes dan asco. Hechas por personas que no vivieron el horror.

Continúa la ola de robos de diversos efectos en la ciudad

¿Y estos delincuentes, si es que por un milagro van presos, pretenden salidas para pasar las fiestas con su familia? No están en un spa, si salen, es para robar porque la familia no les interesa y tienen que cumplir su condena sin salir. En Uruguay se puede esperar cualquier cosa. Ya nadie quiere trabajar porque salen a robar y consiguen todo lo que necesitan.

Guardavidas de la Intendencia advierten que cuando haya bandera roja el servicio de playa será retirado

O sea que cuando haya riesgo de incendios los bomberos se retirarán y no prestarán el servicio. Cuando haya peligros de robos y asaltos los policías se retirarán y no actuarán. Cuando hayan muchos enfermos los médicos se retirarán por temor al contagio………etc. Etc. ¡Vamos bien!¡Festejemos uruguayos!

En otras palabras… “Se arreglan ustedes”

Y ahora, ¿Cómo sigue esta novela? No puede quedar este antecedente de un campeonato sin campeón. Es una burla a las instituciones y principalmente a la gente que pagó la entrada y se interesó en el torneo. ¿Qué le van a vender a la televisión el año que viene?

Esperemos una rápida solución. Alguien tiene que encontrarla. Si no hay neutrales, una asamblea de presidentes, un grupo de ”notables” de este deporte, pero no puede quedar así.

El sorteo será el 30 de enero de 2017

Como son dos competencias del mismo tipo de disciplina deportiva,pero individualmente distintos campeonatos, ahora lo fusionan y resulta favorable para los 8 rezagados de La Libertadores, no es aceptable favorecer a unos y perjudicar a otros equipos, ya que esas plazas bien que podrían ser para la propia Sudamericana y dar oportunidad a otros equipos que se lo merecen, parece ser mucha influencia de algunas asociaciones de fútbol muy manipuladoras de este continente ya sabemos bien quiénes son los cerebros detrás de toda esta tramoya, así el fútbol nunca crecerá.

