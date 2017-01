Las gestiones por el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico y la “cara sucia” de los salteños que tiran sus desperdicios en el “sube y baja” de la Avda. Catalina Harriague de Castaños, atrás del frigorífico “La Caballada”, estuvieron entre los temas que más motivaron el interés de los lectores “on line” la pasada semana.

Lo que sigue es un “racconto” de los correos electrónicos recibidos.

“Es una vergüenza para Uruguay”

Convocan a representantes de organizaciones, asociaciones y todos los partidos políticos para aunar acciones en conjunto

Me pregunto ¿cuántas vidas con patología cardíaca se hubieran salvado desde entonces (de no existir ) la carencia de semejante tecnología.

Y no es una cuestión económica sino voluntad política nada más…

Es una vergüenza para Uruguay de no tener un IMAE en una ciudad de 100.000 habitantes!… Después no nos gusta que nos cataloguen de tercer mundo.

O. Espinosa

París Francia

El IMAE no saldrá…

Creo que lo había comentado hace como 2 años, que lo del IMAE para Salto, NO salía y NO saldrá, hay muchos intereses, así que lo que nos queda es cuando a alguien de Salto y sus alrededores, llámese pueblos y/o ciudades, tengamos la suerte de llegar a tiempo y nos trasladen al más cercano

Antonio.

Apunta a los médicos

Mi pregunta: ¿Los Dres. tienen interés por el paciente o por la plata del paciente? Creo que es para ganar más dinero, esos Sres que se creen más allá del bien y del mal.

Hugo López

Robustiano y el proyecto “Dickinson Merazzi”

Parque Vispo Mari y el Merazzi: ninguno más

Bueno, si no me equivoco, la idea del Dickinson Merazzi, la escuché siendo yo muy gurí allá por la década del 70, siendo el Sr. Néstor J, Minutti, intendente, según escuchaba por entonces que el sr. intendente les hacía esta propuesta, tal vez eran versiones nomás y en ellas queden… un abrazo.

robustiano

La cara sucia de algunos salteños

Indudablemente a nadie le gusta tener basura en el frente de su casa, por eso cuando alguien tiene mucha para sacar no la deja en la vereda para que la levante el camión recolector sino que se toma el trabajo de cargarla en su vehículo y llevarla, en horas en que nadie los vea y las tiran en cualquier lado.

Me parece que se podría solucionar si la IMS dispusiera grandes contenedores o depósitos cercanos para que esta gente relajada, con el mismo trabajo que le imprime lo anterior, la lleve hasta ahí y no la tire en cualquier lado.

Rodolfo.

N. de R.: entendemos tu posición y consideramos que tu propuesta es interesante, pero que quede claro “no hay argumento alguno que justifique que se tiren los residuos en lugares no autorizados”. De hacerlo lo correcto es llevarlos al basurero municipal donde está autorizado el depósito de los mismos.

Propone una entrevista

El cardiólogo Hugo Olaizola se mostró “dolido” por las demoras del MSP en autorizar el IMAE cardiológico

Está claro entonces que será un IMAE privado. Sería bueno que el diario EL PUEBLO nos brinde una entrevista con la directora departamental de salud o con el mismo ministro para que nos den su versión acerca de la aún no otorgada autorización y el por qué?

Julian Benítez

La cara sucia de algunos salteños I

Es una triste realidad de la sociedad salteña…la Intendencia hace su limpieza de la zona y al rato ya comienza a aparecer gente que no es del barrio a ensuciar nuevamente. Aparte arrojan cubriendo la calle y al ser una zona sin iluminación a la noche quienes transitamos por el lugar se hace muy peligroso. Habría que tomar medidas más fuertes y soluciones rápidas antes de que suceda algo (un vecino).

Pedro

Un amistoso con Cavani en Salto,¿cuántos afuera?

En bueno seguir el rumbo de la historia en Paysandú y preguntarse, ¿qué ha ocurrido con el estadio realizado hace 15 años? ¿en qué se utiliza ¿quién lo cuida y cubre los gastos?, ¿qué ha pasado con el fantástico Maracaná que costó USS 450.000.000, que hoy está sin pasto y sin cuidar? Un estadio para 10.000 personas para utilizar?, ¿cuántas veces por año?, cualquiera sea la forma de cálculo siempre va a dar negativo. Nadie tiene dinero para el mantenimiento.

Gómez José.

La cara sucia de algunos salteños II

Mucha gente se queja de que la Intendencia no hace nada y son los primeros en tirar basura; el tema pasa por cultura, en otros países hay voluntarios para hacer actividades comunitarias como juntar basura, pintar una escuela, ayudar ancianos, mientras en Salto arrojan basura, rompen parrilleros ensucian baños, lamentable cultura y conciencia.

Ángel.

Las giras del intendente

Se realizó gira del Intendente Lima y varios directores por pueblos ubicados al sur de la ruta 31

Lima concurre a zonas no municipalizadas y no concurre a avenidas importantes en zona urbana, tapadas de pastizales, a oscuras, sin saneamiento. Que termine lo que le corresponde y que después recorra los lugares que quiera. No es organizado, hace un poco por un barrio, otra calle por otro y no termina nada. Salvo la ruta por donde vienen los turistas impecable desde el puente a termas de Daymán. Las del Arapey son una vergüenza. Mugre, pastizales y una calle para llegar en ruinas.

A los del diario: No sé para qué piden comentarios si no los publican

Nancy.

N. de R.: Estimada Nancy, has entendido mal, no “pedimos” comentarios, ponemos nuestras páginas a disposición para quienes lo quieran hacer, porque nuestro concepto de libertad de expresión nos lleva a dar la oportunidad de expresarse a todo el mundo. De todas formas, no admitimos que se acuse, a veces con nombre y apellido y hasta de delitos, escondidos detrás del anonimato. Tampoco publicamos insultos y agravios, porque entendemos que como personas educadas debemos promover el debate, la discusión responsable y no el insulto soez y grosero, propio de los mediocres que no tienen otros argumentos…

Hoy: un cuento de Noelí Belzarena Testa

Noelí todavía tengo pendiente el libro… en el próximo encuentro literario. Lo buscaré en el sitio cuentos para reflexionar, ¡felicitaciones! Gracias por tu tiempo y dedicación. Las musas te inspiren, vamos por más…

Josefina

Un amistoso con Cavani en Salto, ¿cuántos afuera?

Hace muchos años que me hago la misma pregunta… ¿por qué Salto no tiene un estadio acorde a lo que es su fútbol? Sé también que es el único en el país que es propiedad de la Liga y no es municipal pero es muy poca cosa.

Milton de Paula

Trágica decisión de joven recluso en la cárcel

Su suicidio no es consecuencia de su reclusión, sino a la abstinencia en el uso de drogas. Si infringió la ley está propenso a que en algún momento deba cumplir la pena. Caso contrario estaríamos en un país dominado por la delincuencia. Aplaudo el sistema policial y carcelario. A ver si terminamos con el doble discurso.

María Núñez

La anunciada ciclovía

La Intendencia anuncia la construcción de ciclovía en la Costanera

Está muy buena la idea ya que por allí transitan muchos peatones y ciclistas. No obstante creo que hay otras prioridades como arreglar las muchísimas calles que están en calamitoso estado (ej. 6 de Abril a la altura del 6… y otras tantas).

En las últimas administraciones se prioriza lo vistoso sobre lo necesario e imprescindible; las gestiones políticas han ido cada vez más en detrimento de la población y sus recursos

Manuel Albisu

La anunciada ciclovía II

La Intendencia anuncia la construcción de ciclovía en la Costanera.

Muy bueno lo de la ciclovía para nosotros los ciclistas, pero antes de gastar, se debería continuar con el bacheo, porque miren que en pleno centro hay cada baches, ni que hablar a pocas cuadras, es solo transitar por Z. Michellini, Agraciada después de Raffo, 8 de Octubre, Avda. Rodó, Avda, Paraguay de Rodó a Blandengues, Juncal, por donde pasan los ómnibus de la Intendencia. 19 de Abril. Por favor no hay que calentar asientos en los escritorios, recorrer algo de Salto por parte de los de arriba y se darán cuenta que no miento. Gracias por leer.

Antonio

Sobre González Lapeyre

Integrante de la delegación de Uruguay en La Haya en diferendo con Argentina renunció por una discrepancia

El Dr. González Lapeyre es también un prolífico autor de varios libros y una larga serie de artículos en la prensa nacional y del exterior.

Una larga vida al servicio del país.

Alejandro Nelson Bertocchi