Los que faltan de su hogar

Es peligroso esto. Si llevó celular que no le hable, manden MSJ que en algún momento los lee, es difícil este asunto si en 72 horas no vuelve o se presenta a la autoridad se pone difícil.

Gonzalo Vidal

“Pedrito” hace afirmaciones temerarias

Jefe de RR.PP. de la comuna dijo que se constató envío de dinero para obras que no se hicieron

¿Y qué pasó con los gastos del Director de Turismo en gobierno de Fonticiella que se gastaron millones en viajes y fiestas?

Pedrito

Uruguay Campeón Sudamericano

Una vez más los chicos celestes nos han dado un gran placer. Otra vez Campeones Sudamericanos en su Categoría sub-20. Desplegando fútbol y mostrando un gran temple para levantarse tras la derrota ante Venezuela. Sin dudas que esta generación cuenta con muchos elementos que serán el recambio necesario en la selección mayor cuando llegue el momento. Sinceramente felicitaciones y Gracias. Una mención muy especial al jugador Ardaiz, dueño de una madurez extraordinaria para estar como suplente en varios partidos, pero en la final demostró que es titular acá y en cualquier parte del mundo. Felicitaciones a su familia que, seguro, estará disfrutando del presente de este chico que es dueño de un gran futuro. Salto sigue exportando goleadores Clase A.

Guillermo Fernández

Agradece Rosa Errandonea

Rosa Errandonea Querejeta, llegó desde Bera, en Navarra, para conocer el aporte de sus antepasados ligados a los saladeros

Ya estoy de regreso en Bera, después de mi paso por Uruguay. En todas partes me han atendido muy bien pero mi visita a Salto es otra cosa. Nunca esperé encontrarme con alguien como el Sr. Vargas que nos abrió sus puertas para ver la fina en la que trabajaron Santos y Francisco Errandonea. Fue muy emotivo. Además luego nos invitó a su casa para ver una “cartilla” o libreta con la letra de Francisco Errandonea, con apuntes del año 1901.

También la visita al cementerio de Salto fue emotiva, pues además de nuestros familiares vimos las tumbas de varios descendientes de Bera, ya que pienso que los primeros Errandonea Larregui que fueron a Salto, posteriormente llevaron a sus sobrinos Apezteguía Errandonea, Irazoki Errandonea,… en fin, que en Salto creo hay muchos descendientes de Bera.

Gracias a la crónica que publicaron en el periódico varios Errandonea se pusieron en contacto conmigo, así es que también el periodista que hizo la crónica puede estar muy contento con el resultado de su trabajo.

Así es que mil gracias y si en algún momento vienen por aquí nos tienen a su disposición para cuanto necesiten.

Rosa Errandonea

El acceso a la historia clínica

Todos tenemos derecho a nuestra historia clínica

¿Hay alguna pena si no se le entrega al paciente copia de su historia clínica? ¿Cuál sería el castigo o pena para la institución o para el médico responsable?

Alfredo

La situación de los desaparecidos

Ante la desaparición de una persona las posibilidades más claras son: ausencia voluntaria, autoeliminación o víctima de un delito

La página del Minterior no convence, tienen a un señor Curbelo desaparecido en Guazuvirá hace 11 años, no puede estar vivo, biológicamente hoy tendría más de cien años. Mucho escritorio más calle le hace falta a muchos. Son “cosas como el tema de esta señora Fleitas, hay cosas increíbles

Gonzalo Vidal.

Se disculpa Gonzalo

Ante la desaparición de una persona las posibilidades más claras son: ausencia voluntaria, autoeliminación o víctima de un delito

Debo una disculpa, lo escribo aquí porque no encuentro otro medio, apareció en otro medio el tema del BB lesionado, nada que ver con esta señora Fleitas, la madre de este BB tiene 15 años. Si me extralimité en algún momento les repito, les pido mil disculpas.

Gonzalo Vidal

Aquel viaje de Peñarol a Artigas por copa OFI

No fue hace 40 años y no fue contra San Eugenio y tampoco salió campeón, el campeón fue Deportivo Artigas, Peñarol salió segundo y como Deportivo era campeón del interior también fue Peñarol, el rival era Wanderes, el año no me acuerdo, pero el técnico era Soria.

Miguel Joaquín Canali Gusta

Se interesa por la fitomedicina

Fitomedicina: Plantas medicinales para tratar enfermedades

Buenas noches Dr., vivo en la ciudad de Piriápolis con mi madre de 79 años y mi pareja de 47, ambos padecen problemas de úlceras y mi mamá con tratamiento gastroenterólogo, pero cada 15 o 20 días con ella estamos en Emergencia, en la cual le suministran suero, con 3 medicamentos. Obvio se le pasa malestar estomacal, se le realizan controles y estudios, necesitaríamos saber en qué departamento más cerca al nuestro atiende y obvio número de móvil o fijo donde se pueda sacar turno. Nuestra idea es mejorar su calidad de vida. Gracias por su tiempo, esperando su respuesta, lo saluda.

Rossana Fernández Geribone

Presidenta del FA de Salto aludió a Coutinho en el acto del aniversario y dijo que “se terminó la etapa de la impunidad”

Todos los comentarios en oposición al FA son censurados metódicamente en este diario el pueblo. Una verdadera vergüenza Sra. Martínez.

Pedrito

Responde la Directora

Me extraña su comentario Sr. Pedrito ya que en la sección Voces Ud. es uno de los más asiduos escribas, de hecho en muchas oportunidades se han publicado hasta tres comentarios suyos.

Ahora si ud. pretende ocupar todo el espacio en opiniones no dejando lugar a otros lectores le sugiero que escriba una carta con nombre, C.I. y firma, pase por el diario, la presente y gustosamente la publicaremos.

Por otra parte Sr. Pedrito imagínese que no me haré responsable de comentarios anónimos agraviantes sea de cuál fuera la temática, para eso existe lo que se llama identidad, si tanto defiende su verdad no se cubra detrás de un seudónimo, así, ¿quién no es valiente?

Adriana Martínez.

María Luisa y la situación de las emergencias

“No podemos determinar que haya existido mala praxis médica; lo que sí decimos, es que la muerte fue dudosa”, refiriéndose al caso Alexis Lima

Que bueno que el Dr. haya (sic) dado su argumento al diario, porque solo se escucha lo que dicen los médicos. Me quedo con esta frase, “al médico no se lo llamó pues estaba mirando un partido de fútbol, y esto lo decimos a los efectos anecdóticos, aunque constituye una falta grave”. Que realmente congoja escuchar, y que apoyan lo que diariamente se observa en emergencias en el Hospital regional de Salto, lo más sorprendente es que el director nunca se haga cargo de estos temas, o que no esté en Salto.

Es fácil decir no vi nada, o tapar el sol con el dedo, como director responsable debería visitar emergencias.

Maria Luisa.

La situación en Secundaria

Plantearon eventual postergación del inicio de clases en el liceo 4 hasta un plan de contingencia por remoción de material peligroso

Sr. Suárez no se preocupe que no se le va a caer el techo encima, el pliego (hecho por quienes saben de esto) indica la forma que se deberá proceder.

Haga como los viejos profesores que nos formaron a los cincuentones, como está de moda, enseñe y punto.

José.