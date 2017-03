Una serie de quejas y cuestionamientos son los que han planteado los lectores en la última semana y han transmitido sus inquietudes para ser publicados en esta sección. El tema de la inseguridad es sin dudas el más discutido y el caso en el que falleció un funcionario policial a raíz de un paro cardíaco cuando estaba corriendo a un delincuente, ha generado hasta bronca.

Incluso los lectores cuestionan el caso de que la Jefatura de Policía no le rindió honores por haber fallecido en pleno acto de servicio. Con estos temas, abrimos nuestra sección semanal Todas las Voces.

Le robaron la cartera desde el interior del bungalow en el que se aloja en Daymán

Es una vergüenza y una pena que lleguemos a esta situación, no se puede estar tranquilo ni en la casa de uno.

Vas a las termas a pasar un buen rato y te roban, ¡qué pena! Debería haber más vigilancia dentro del recinto en fechas señaladas.

ALI

Al menos dos asaltos a mano armada y algunos robos se registraron en la tarde de ayer, la Policía recorría la ciudad

¡Excelente idea! ¡Que venga cuanto antes la Guardia Republicana! ¡Ya no se puede más!

Grisela Guionet Labadie

Perseguía a un delincuente detrás del Parque Harriague

Se fue una gran persona, amigo y compañero de trabajo, como era él cumpliendo con su deber. En mi recuerdo tu carita con una sonrisa y diciéndome nos vemos después de la licencia y a seguir trabajando. Saludos a toda su familia y compañeros.

María

Perseguía a un delincuente detrás del Parque Harriague II

Una vergüenza la Jefatura de Salto que se negó a homenajear y despedir con los honores que merecía a este funcionario que murió en acto de servicio.

Claudia

Perseguía a un delincuente detrás del Parque Harriague III

¿A los delincuentes no les dan infartos? La pasan bien en la cárcel por los pocos días que van ya que el Centro Médico (no atiende bien a la gente enferma, faltan medicamentos) les donó heladeras, aires acondicionados, medicamentos, materiales varios. Me pregunto qué tiene que ver el CAM con los presos, qué relación los une. Jamás donan nada a nadie. Huele raro. ¿Pasó a ser una institución de beneficencia? Por suerte la Intendencia (que le faltan camiones) puso 7 para ¡ayudar! Hoy se pasa más cómodo en la cárcel que afuera. El que trabaja, el sueldo no le da para usar el aire muchas horas, los presos tienen aire y cable las 24 horas. ¡No entiendo más nada!

nancy

Perseguía a un delincuente detrás del Parque Harriague IV

Lo único que espero es que el delincuente se pudra en la cárcel. Hasta cuándo va a llegar esta inseguridad que tenemos, por favor, a cambiar las leyes que los que tengan que estar atrás de rejas sean los delincuentes y no las personas de bien enrejadas en las casas.

José

Seguro de Paro: nunca se sabe

Les faltó citar la fuente, ya que la nota es un “recorte y pegue” de la web del MTSS

Leticia

El Intendente Lima fue agredido en Termas del Arapey

Nos guste o no al Sr. Intendente hay que respetarlo, fue elegido por la mayoría de los Vecinos Salteños y por tal motivo debemos respetarlo como tal.

Mario Altamiranda

Los mejores poetas uruguayos vivos según la Academia Nacional de Letras

Necesito saber si puedo conseguir el libro de Poesías Alma Verdad de Elena Eyras – 1975 Edición de la autora – o poder acceder a su poesía de la casa paterna. Desde ya agradecido si me pueden orientar para conseguir alguna de las dos.

Norberto González

Integrantes de una patota que agredió a dos motonetistas fueron procesados sin prisión por lesiones personales

Creo que estamos en un país en el cual al gobierno está omitiendo muchas cosas. El ladrón puede más que el policía. Las bandas de narcotraficantes, a pesar de saber donde paran, no las pueden agarrar. En Salto ya no hay policías por la calle. El gobernante tiene sueldos que no lo merecen y son de novela. La salud no la pueden controlar FONASA. Cada vez en vez de achicar el Estado, lo agrandan. Las fábricas vienen cerrando una tras otra, lo que nos está salvando es el campo y la celulosa, agricultura y ganadería… creo que ningún gobernante está capacitado para gobernar. Me enseñaron que para hacer algo hay que estudiar y saber lo local e internacional. Una verdadera lástima. Fíjense cómo están los jubilados. El promedio de lo que ganan y un gobernante le dan el 100 por ciento.

Alberto Dauber

Compleja, pero correcta fue la operación…

Hace unos días visitó Salto un veterano alemán que vivió durante los últimos días del régimen nazi…Lo llevé a varios puntos de la ciudad y quedó realmente horrorizado por el estado de las calles comparándolas a zona de guerra y por ver casas tan descuidadas.

Luego llamamos a nuestra ciudad turística. Y es que el estado de las arterias de nuestra ciudad son en sí mismo un riesgo a la seguridad vial. El otro día empero me detuvo un inspector y por haberme olvidado de colocarme el cinturón me aplicó una multa. En estos días he prestado mucha atención a varias camionetas de la Intendencia cuyos conductores y acompañantes no llevan cinturón puesto ni las luces encendidas…

Alfredo

El Intendente Lima fue agredido en Termas del Arapey II

De acuerdo a como está planteada la información, se desprende que la Sra. Adelina Carballo estaba entre los presentes en Termas del Arapey o que eran del sector al cual ella pertenece. No se aclara el porqué del pedido de renuncia. Y para los lectores, es obvio, que se relaciona con lo que pasó en Termas del Arapey.

Sería bueno aclararlo.

Gerardo Chiesa

“El Director del Hospital de Salto admitió que hay al menos tres casos de maltrato de pacientes a médicos en este año”

A enfermería también maltratan por hacer cumplir las normas. Enfermería tiene que aguantar cosas cuando los médicos no llegan en hora y después llega el médico y le dicen hola doc ¿cómo anda?Pregunto, ¿no es peor maltrato que un enfermero tenga que atender a 40 pacientes en un turno? ¿Y que un empleado del ta ta gane más que un enfermero?

Juan