El Día de la Mujer y el preocupante problema de inseguridad que vive la ciudad de Salto han sido los temas más manejados por los lectores “on line” de EL PUEBLO en la pasada semana.

Saludo de un salteño desde Buenos Aires

He leído con verdadero gusto la excelente nota sobre la señora Directora de El Pueblo. Un recuerdo muy cordial desde Buenos Aires. Desde aquí leo el diario y me mantengo unido a mi querido Salto.

Roberto Cava De Feo.

Avenida oscura

En la avenida Paysandú hay una cantidad de lámparas que no funcionan. Se agradece que por lo menos activen una cada 100 metros por lo menos. Es tremenda la oscuridad que hay a lo largo de varios cientos de metros.

Kiborito

Otra de Kiborito

Hay un montón de lámparas que ya no funcionan en el trayecto entre la Gaviota y Las termas de Daymán. No parece ser buena solución esa tecnología. Nunca se vio que todo el set funcionara normalmente. Si no están algunas apagadas otras están parpadeando. Pregunto si no hay alguien que se haga responsable por eso y ordene solucionar eso. Es un lindo paseo para salteños y turistas que se está yendo al tacho por esas lámparas.

Kiborito.

La problemática de Avda. Reyles

Hemos participado en avda. Reyles con toda la plana mayor de la lista 50; hemos logrado poder escuchar y dialogar sobre los enormes problemas de esta Zona este de nuestra ciudad con muy buena concurrencia de los vecinos. Hemos puntualizados los diferentes problemas de nuestra sociedad, cual nos comunican caso muy importante, muy delicado para poder solucionar; que no solo a quienes realizan estos actos son los responsables también las familias; es decir, los padres: es el hecho desde el obelisco hasta el puente blanco pululan la prostitución.

¿Cómo y quiénes somos los responsables y cómo hacer para repeler estos actos o quiénes son los que deben tomar medidas a este grave problema, la Intendencia, la Policía? ¿Ignoran responsabilidades? o ¿no quieren actuar?

Luis A. Flietas Correa, Rulo

Reacciona y amenaza ocupante de La Vasca

Por si esta persona ignorante y poco educada no sabe o no lee lo que en este mismo medio dijimos hace unos días, la justicia ya se pronunció en tres oportunidades y no me creo con derechos, los tengo, porque el que es poseedor es dueño hasta que se le demuestre lo contrario, y no es chatarrería. Acá somos una empresa, que tenemos varios vehículos que son ajenos, que están para reparar, que creo es una ofensa a sus propietarios que les llamen así a sus vehículos. Que quizás no sean nuevos pero es lo que pueden comprar, y si para este señor esto es chatarra para mi., es el futuro de mi familia y una fuente de sustento digna. Y que raro se preocupa hoy por este lugar después que estuvo más de 30 años sin que esta persona se preocupara, déjese de meterse con algo que fue público, hoy es privado, le guste o no y deje de exponernos a la opinión pública, porque le prometo que tomaré con todo rigor las acciones legales que estén a mi alcance.

Richard

N. de R.: por respeto a nuestros lectores decidimos corregir los 18 errores ortográficos que contiene el original del texto adjunto, que entendemos tiene como destinatario al Secretario de Redacción de EL PUEBLO, Alberto Rodríguez Díaz, que en opinión debidamente firmada condenó la ocupación de “La Vasca” en la Costanera Sur, antiguo puesto del saladero La Caballada y opinó que debe ser recuperada como espacio público.

Reclama por error de inscripción

Buenas tardes,la consulta es sobre requisitos de ingreso a la carrera de Abogacía por el nuevo plan 2017. Según se me informó en Montevideo habilita a inscribirse a todos los alumnos que hayan egresado de cualquier bachillerato.

Me pregunto por qué en Salto inscribieron a un alumno egresado del Bachillerato de Turismo y a los días le dijeron que no, que había sido un error. Fue a reclamar y no le dan solución. Le dicen que ya pasó el plazo de inscripción, pero él se inscribió en tiempo y forma. Hemos llamado y la atención no ha sido muy amable.

Me gustaría que me aclararan la situación o me dijeran con quién hay que hablar. Aclaro que no soy familiar del alumno, fui su docente y mi intención es ayudarlo a que pueda iniciar sus estudios.

N. de R.: su consulta debe ser dirigida a la Universidad de la República.

No siempre pasa como dice la Intendencia

Lamentablemente me tocó una situación distinta a como lo dice el Sr Palacio (en referencia al director de la Intendencia).

Consulté sobre la fecha que pasarían a recoger podas, saqué las ramas, avisé al sector correspondiente. Me informan que en 48 horas las levantaban, pasó un mes y dos días en la vereda esperando mi poda.

Durante ese período llamé incontables veces. Se me atendía muy amablemente pero se me daban disculpas.

Creo, espero y deseo que todo sea un problema de mala comunicación entre sectores y se busque la fórmula que lo solucione.

Julio

Sobre el Día de la Mujer

Sin dudas que este día tiene, en estos tiempos, un gran significado por las circunstancias que se desarrollan en nuestra ciudad, nuestro país y en el mundo todo. Los actos de violencia física y sicológica hacia las mujeres, nos tienen que llevar a un período de profunda reflexión personal y como sociedad.

Creo que ha llegado el momento en que los varones nos hagamos cargo de lo que corresponde en este tema.

El machismo barato y mal entendido en el que muchos nos hemos criado, debe desaparecer para siempre. Nos corresponde a los que hoy somos padres y abuelos, formar personas que entiendan de una buena vez que la mujer y el hombre son complementarios, que marchan a la par en la familia, en la pareja, en la vida.

En el trabajo debemos considerar a la mujer con los derechos que son para todos. Desde mi humilde lugar saludo la lucha de mis compañeras de la vida y del trabajo, que sepan que muchos varones, quizás la mayoría, estamos con ellas. Queda mucho camino, mujeres, pero sepan que no están solas.

Guillermo Fernández

Las mujeres de trabajos privados

Desde las 13 funcionarán sólo servicios esenciales en Intendencia

¡A mi me descuentan por no ir! ¿Será que no hay un lugarcito en la IMS para mí? total no trabajan cuando hay alerta, no trabajan lo feriados laborables, mientras el resto de los mortales seguimos trabajando. Deberíamos hacer pancartas y hacer una marcha por igualdad y derechos en trabajos públicos y privados. ¿Qué día proponen?

Lucía.

La hora de ponerse los pantalones

Robos en casas de familia, de motos y varias denuncias por violencia doméstica son los registrados en las últimas horas. Queda demostrada la peligrosidad en la ciudad de Salto, en todos los barrios, en el centro y ya médicos, ambulancias, policías no quieren ir por temor a que los maten a pedradas, cobran peaje en varias avenidas de la ciudad y no pasa nada, hasta la Policía ya no da lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Al Sr. Bonomi parecería que Salto son sólo las termas, a nosotros nadie nos defiende. ¿Qué haremos?, ¿seguiremos con el plan MIDES para darle plata a quien no trabaja. Ahora la estafa del FONASA, tendremos que pagarla los ciudadanos… creo que llegó la hora de actuar y ponerse los pantalones.

Alberto Dauber

Baches en el hormigón

Vecinos de calle Rincón entre Uruguay y Artigas, cansados después de un año de reclamos decidieron al menos alertar a los conductores de la existencia de estos dos baches en el hormigonado de la zona.