La sanción de la Comisión de Carnaval a la escuela de samba Imperio, debido a que presentó menores de edad sin la correspondiente autorización del INAU, es motivo de rechazo por integrantes de la escuela, aunque también hay lectores que comparten que se controle la participación de los menores.

La incesante sangría del éxodo rural

Esto es un mal, ya arrastra de muchos años por no decir décadas y no solo la gente que emigra del campo por distintos motivos ya es un problema de todo el país, no es posible que una población de tres millones trescientos que somos más de dos millones vivan en Montevideo. El interior está prácticamente vacío, es un problema político que arrastra a mediados del siglo pasado y ha pasado un abanico de colores políticos y nadie hace nada. Gracias por la oportunidad qué me dan.

Nelson Tassino

¿Qué es Fibromialgia y cómo nos afecta?

Me gustaría recibir más información sobre este padecimiento.

Mariana

Se hirió en el Juzgado

Insólito, solo en Uruguay puede suceder que un tipo entre armado a declarar, que relajo, que despelote

Héctor Trindade

Sobre un reclamo

No sé si fue a raíz de mi publicación o de casualidad.

Hace dos días yo había publicado aquí que la Avenida Paysandú carecía de iluminación en una cantidad de metros. Hoy en la mañana vi un vehículo y personal reparando los focos que no funcionaban, cosa que fue gratamente recibida por mi a tal punto que les agradecí al paso.

Haya sido lo que haya sido, sinceramente muchas gracias.

Kiborito

Los agroquímicos

Casa Amiga está repleta y les preocupa el “avance” de la enfermedad

Zona de producción de alimentos con agroquímicos (cancerígenos). Van a las verduras y luego a la tierra que filtra hacia los arroyos y ríos. Luego a nuestros organismos.

¿Alguien ha investigado esto en nuestra zona ?

El mundo se ha volcado a la producción ecológica, orgánica. Ya aprendieron y han evolucionado. Suiza, Francia, etc.

Pedrito

Conociendo escritores uruguayos contemporáneos

Muchas gracias amigos: un honor aparecer aquí y compartir cartel con Dina, a quien conocí hace algunos años a través del concurso para jóvenes poetas de la Casa de los Escritores del Uruguay. En mis comienzos tuve el apoyo de una salteña de lujo, Marosa, y más recientemente el de su hermana Nidia, creadora también de textos de mucha belleza, o sea que la alegría es aún mayor. Un abrazo para ustedes.

Magdalena Ferreiro.

El peor carnaval…

Lo que dejó el Carnaval… INAU no multó a la organización del evento, pero esta restó 16 puntos a Imperio por menores sin autorización

Para mi gusto este fue el peor carnaval de la historia.

Se separó los Lubolos de la samba. Se desfiló con puntuación un solo día, cuando a las de samba les dieron tres desfiles para puntuar. No se controló que la competición en las llamadas fuera solo con salteños y se permitió a la ganadora y otras traer maquilladores de Córdoba, coreógrafo de Montevideo, integrantes de Argentina y también de Montevideo. Si encima te dan un solo desfile para calificarte muy poco podemos hacer los que competimos solo con salteños.

Juan.

La versión de integrante de Imperio

Soy mamá de dos niños de Imperio y nuestros niños desfilan Todos con sus papás al costado de la comparsa, los demás niños de las demás comparsas no sé, los nuestros si y la mayoría van con sus tíos, hermanos y hasta padres desfilando en la misma comparsa. Están más que cuidados porque así lo pide Miguel. Somos una familia no como otras comparsas. Saludos cordiales.

Gabriela

El hormigón nuevo ya se rompió

Para el sector de Obra de la I.M, en 8 de Octubre y Dr. Bilbao, hace muy poco que inauguraron las obras, que se den una vuelta pues en calle Dr. Bilbao ya se está formando un pozo, es decir, el hormigón nuevo, no dio el resultado esperado, hay que arreglar antes de que sea peor, y de cruce que mire un poco más adelante por 8 de octubre, hay unos lindos ‘pozos

Antonio

Controlar a las niñas

Lo que dejó el Carnaval… INAU no multó a la organización del evento, pero esta restó 16 puntos a Imperio por menores sin autorización

No solo debería controlarse a los menores que desfilan, sino que muchas veces (especialmente las niñas) copian a los mayores en sus movimientos y forma de bailar y ahí se ven a niñas haciendo movimientos que no corresponden a su edad.

por_no_grafico

Muestra fotográfica

Muestra fotográfica inclusiva en el Mercado 18 de Julio

Excelente idea. Esta exposición debería circular por todos los Departamentos. Sería un buen método para alentar a otros padres y contribuir a que la ciudadanía participe en construir, realmente, una infancia feliz a nivel país, con conciencia y eliminando barreras.

Raquel Baraibar

¿No se usan más los conos?

Joven motonetista falleció al chocar ayer con un camión de la Intendencia

Mi comentario es con respecto al accidente porque últimamente veo trabajando a los municipales de vialidad sin conos ni balizas la pregunta es no se usan mas

Beatriz Miños