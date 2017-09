En sus 161 años de trayectoria ininterrumpida, la Escuela Hiram de Salto recibirá un premio nacional a la Excelencia.

Mis felicitaciones por este reconocimiento a la escuela “Hiram” que tanto hizo por Salto y por la escuela pública y no debemos olvidarnos dentro de los ya mencionados en el artículo, de Martín Elizaincín que tanto bregó-al menos en mi recuerdo de adolescente- por la escuela pública laica. Mi abuelo Mateo Pascale perteneció a esta logia y siempre lo estuve presente a través de los relatos que me hacía mi padre.

Hamlet Pascale

¿Poblaciones olvidadas?

Estuve viviendo cinco años en Salto entre los años 1977 a 1982, cuando se estaba construyendo la represa de Salto Grande se comentaba que tanto Constitución y Belén serían trasladadas a las orillas de ruta 3 nueva una de cada lado del puente sobre el río arapey, pero las fuerzas vivas de las dos villas no aceptaron, creo que hubiera sido lo mejor.-

Walter Orosman Oroño

Boldrini

El Director de la UCU Sede Salto, Emilio Silva, obtuvo el último y preeminente grado académico de una universidad

Hola. Felicitaciones al Dr. Emilio Silva.

Me gustaría saber dónde se puede conseguir su tesis para leerla. Es de mi interés.

Soy entrerriano, Abogado UBA y estoy concluyendo la Maestría en RRII.

De antemano, gracias.

Esteban

Policía prepara una serie de allanamientos y operativos para dar con los autores del robo en la armería Magnum

No funcionaron las alarmas, no filmaron las cámaras de seguridad, las armas estaban totalmente operativas y al alcance de la mano al igual que la munición, todo esto incumpliendo las rigurosas normativas que hay al respecto, la base de una empresa de seguridad a menos de cien metros del lugar, hmmm….!! ¿Y se llevaron todo eso en una moto?

Naca

En atrapante relato, periodista ingresó como “familiar” a visitar a un recluso en el temible módulo 8 del Comcar

No entiendo qué trata de exponer esta nota. Si lo terrible que resulta para los individuos no seguir las normas de convivencia dentro de la sociedad, o la crueldad de los “botones” , como este mismo sujeto llama a los operarios del INR, los cuales según se desprende de la nota ni siquiera le dejan estudiar. Quizás sean las dos cosas. Quizás sus padres no aplicaron la rigurosidad debida en su educación desde muy niño y ahora sufren las consecuencias de esa permisividad o quizás el Estado no está preparado para lidiar con cientos de individuos del mismo comportamiento que el citado Guzmán. Son malos los padres de Guzmán porque no pudieron educar y controlar a su hijo siendo que como relatan, ¿era el único de mal comportamiento ? Son crueles los integrantes del INR porque aplican rigor extremo para controlar a cientos de peligrosos sujetos que ni siquiera dentro de la cárcel dejan su maligna arrogancia al dirigirse a los funcionarios que los custodian? A lo mejor este escrito es para que quienes están en el mal camino lo lean y empiecen a desistir de sus actitudes fuera de la ley.

Naca

La FAU convoca a interesados en formar parte de Policía de Aeropuertos

Hola me llamo Karen , me falta solo la placa, ¿será que podré tener oportunidad para anotarme y ser llamada?, desde ya gracias.

Karen Pintos

La FAU convoca a interesados en formar parte de Policía de Aeropuertos

Hola me olvidé de comentarle que el tema de la placa la tengo en trámite para recién el día 11 de setiembre, el cual lo vengo realizando en el Hospital Maciel de Montevideo.

Karen Pintos

Tras agotarse espacios interiores, Expo Salto habilita nuevo sector de 21 stands

El problema de siempre de esta exposición que recauda carretillas de plata, es que no invierten un solo peso en hacer baños para el público y turistas, adecuados a SERES HUMANOS.“Siempre han sido un desastre propio del cuarto mundo.

Hagan eco de esta crítica y reaccionen autoridades de la expo ¡¡¡

Pedrito

Artrosis: Dolor de tipo mecánico, intermitente y auto limitado

Muy buenos días Dr. muchas gracias por su comentario, quiero pedirle una ayuda. Qué pasa con la ARTROSIS en la columna y cuál es su tratamiento y cómo puedo tratar ya que mi esposa sufre de ARTROSIS en la columna y no puedo curarle ni que medicamento darle. DIOS LE BENDIGA DOCTOR y siga adelante curando a sus pacientes ya que de usted depende mucha gente.

Barba Gonzalo

Tanto se habla del gasto del actual vicepresidente de la República en ANCAP, pero actualmente ¿cuánto gana?

Y eso cuesta el Senado que son 31 integrantes, si agregamos los Diputados que son 130 ya nos podemos infartar.

Pero bueno la democracia tiene su costo y este es uno de ellos, tiene que haber un Poder Legislativo como también un Ejecutivo y un Judicial y todos independientes.

Podemos discutir si hay que achicar la cantidad de legisladores, yo considero que sí, que por tener más legisladores no significa más democracia. Pero claro, la clase política no va a querer votar por reducir su “pesebre” tanto en cantidad como en el rubro sueldos, sería un suicidio.

Pero podemos seguir con los Entes Autónomos con sus Directores, Secretarios, Vice Secretarios, autos, chóferes y todo el circo que se tiene por ahí.

Pero hay que reconocer que esos sueldos no van al bolsillo del que ocupa el cargo, sino que una parte considerable va para el Patrón que le dio el “trabajo”, el Partido.

Veo muy difícil disminuir o poner racionalidad a esta ORGÍA DE GASTO, porque reitero a ningún politico (aquí si tenemos unanimidad de todo el espectro) le interesa hacerse un gol en contra.

Y así vamos….y muchos dirán que siempre fue así y que para disminuir estos gastos hay que reformar la Constitución… pues pongámonos las pilas y empecemos.

¿Algún político de base (de esos que están en el llano sin cargo) se anima a proponerlo en su interna?

Aldo Solaro

Alarma pública

Por lo que leo hay 600.000 armas registradas y 500.000 no, o sea la mitad “existe” y la otra mitad “está por ahí”.

En un país de 3,3 millones de habitantes sumando todas las armas (declaradas y no declaradas) estamos hablando de que un uruguayo de cada trés va “calzado”. Estoy hablando de números “gordos”, imagino que habrá más de uno que tiene varias armas a su nombre pero más allá de estas singularidades lo cierto es que 1/3 del país tiene armas.

Dada la delincuencia imperante y que el Gobierno no ataja nada, esto se va a ir incrementando, porque cuando el Estado deja de hacer lo que le toca hacer, al final el uruguayo de a pie se tiene que solucionar la seguridad de alguna manera.

No creo que sea bueno este dato de tantas armas en un país tan pequeño y tan pacífico como el Uruguay… pero esto es “lo que hay”.

Aldo Solaro