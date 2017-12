Una serie de apreciaciones sobre distintos temas que han sido publicados en las últimas horas han generado la reacción de los lectores de EL PUEBLO que han remitido sus pareceres, hablando principalmente de temas relacionados con la inseguridad.

Orquesta Nacional del SODRE

¿Por qué no un comentario de las obras musicales que se ejecutaron? Seguramente el diario tiene cronistas de cultura una reseña amplia de la noticia y puede satisfacer a los que no concurrieron

Julián Benítez

Alcalde y la morosidad en Bella Unión

Muy simple hay que citar a los morosos, y los policías de tránsito que salen a parar los vehículos los domingos cuando andamos paseando con nuestras familias, deberían salir con una lista y parar solo a los morosos.

Alberto

En la Costa

Sin ser fatalista, pero se podría poner alguna parrilla más un tanque de agua, unos enchufes con lo que hemos perdido con S.G y solo han dado regalías en argentinas, los sueldones que ganan sus empleados que en gran mayoría no son de Salto, en algo podrían ayudar, y otros que tendrían el deber ya que se les entregó un patrimonio por nada, es el Ayuí, y las canchas. Eso vale una fortuna en alquiler, bien podrían hacer un mantenimiento.

Juan Presentado

Otra vez expulsaron a periodistas de una instancia judicial

Los hechos son demasiado contundentes por su gravedad y no vale la pena volver sobre el tema. Creo que la Asociación de Prensa debería enviar una nota al Presidente y a la Suprema Corte de Justicia haciendo mención de lo ocurrido. Esto es así porque constituye una clara violación al Art 23 de la Constitución vigente que dice textualmente: Artículo 23.- “Todos los Jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca”.

Juan Costa

Control de acceso a Termas de Arapey, una cuestión de equidad y justicia social

La primera medida en pro de la equidad sería no discriminar entre salteños y no salteños, pago igual para todos… Como se siente un salteño, un uruguayo cuando fuera del país debe pagar precio distinto por no ser nativo y hablamos de fomentar el turismo y ahuyentamos a quienes nos visitan que pagan por ser discriminados pero vuelven a sus hogares con el fastidio del trato recibido y además somos miembros del Mercosur que quiere ser un espacio común para los países que lo integran. Muy sobada la exposición de las autoridades nuestras de la Intendencia de Salto, pero solo fracasan queriendo tapar una aberración y todo por unos pesos más . . .

Julián Benítez Control de acceso a Termas de Arapey, una cuestión de equidad y justicia social II

Excelente el comportamiento y decisión de la Intendencia en trasladar control de entrada.

Causaba indignación ver el abuso de la gente como entraba sin pagar a Termas por un camino construido por la dinastía Bartesagui que lo único que hacen es importarle sus números de recaudación sin aportar mejoras a nuestro parque termal.

Sergio

Todas las voces en Facebook

Volvieron a cometer asalto armado, ahora a un comercio en el que la víctima se resistió y el ladrón efectuó un disparo.

Paolo Sosa: Hasta que la gente no se canse va a ser peor total los jueces los defienden, la Policía los detiene, los jueces y fiscales los liberan. Uruguay carajo.

Walter Finozzi: Festejen Uruguayos, Festejen: los delincuentes están más eficiente con menos tecnología a llorar al cuartito sigan festejando País de Primera.

Para el Jefe de Policía, la “droga” es el principal problema que tiene Salto y en 2017 ya cerraron más de 30 “bocas”

Bea Baptista: el gobierno mantiene a los pichis con el Mides y demás planes sociales que pusieron. No trabajan y se ganan de arriba con lo robado.

Mario Almada: Cierran 30 y abren 40 ja ja si no agarran el pez grande no terminan mas.

Tereza Piñeiro: Habría que encerrar mucho m m antes al Mujica y su pandilla son los promotores pagamos la ciudad los robos. etc etc etc.

Diego Diez: Mi opinión es que la droga sí es un flagelo. Pero acá lo peor son los robos y la tendencia a la agresividad. Ni que hablar el robo de motos. Hace falta penar fuerte y el que reincida mas fuerte y duro a la sombra mucho tiempo lejos de la sociedad.

Ana Da Costa Leites: Se necesita control permanente de la policía en las plazas, no puede ser que sea punto de venta y de consumo ya que las plazas son para disfrutar en familia con los chicos.

Helen Pereira: A sí, y los malos procedimientos de operativos también quien es el instructor de estos efectivos como el de hoy a la una de la mañana en avenida Patulé al 1800, esa columna pudo haber caído en la casa de alguien o encima de algún otro rodado las persecuciones.

Daños públicos causados y se pudo haber perdido personas también. No deben haber bajas ni policiales, ni civiles por dios 120 kilómetros por hora.

Rosas Caporales Lorena Ladys: Exactamente abren más de las que cierran mano firme la droga destruye muchos hogares arruina familias enteras y ni que hablar de los chicos y chicas que entran en esa rosca.