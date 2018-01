La manifestación de los productores rurales independientes ha sido el tema más motivador de los correos electrónicos de los lectores “on line” de EL PUEBLO la pasada semana.

Lo que sigue es un resumen de sus opiniones.

Condena la terminología en inglés

Argentina creará primer aeropuerto «low cost» adaptando una terminal militar

Idiotas los que usan terminología en inglés para parecer más importantes, idiotas los que la repiten creyéndose importantes.

Naca

Los responsables del “No te metás…”

El “no te metás” que nos condenará a todos.

Aquí no es de meterse por guapo ni de hacerse el sota por cobarde.

Si uno se mete, quizás al final en el forcejeo lastima al ladrón y encima tiene que declarar o pagar por la agresión y tal vez soportar las represalias de los ladrones.

Uno tiene mucho que perder, en cambio a los rateros les da igual.

Aquí el problema es de la sociedad, claro está…, pero la sociedad elige a sus representantes (Poder Ejecutivo y Legislativo) y estos tienen que poner solución a los problemas. Para eso es una democracia representativa.

Lo que está fallando es el Gobierno a nivel del PE, pero también el P.L. porque no cambia las leyes obsoletas que no se adaptan a los tiempos que corren.

Espero que la gente (que tanto se queja pero se informa poco) sepa elegir a sus representantes y también pedirles cuentas a estos una vez ocupen los cargos para que fueron elegidos.

La democracia no es votar solo cada 5 años, sino también participar y sino le gusta la política, no tiene tiempo o no quiere, lo mínimo que toca es estar medianamente informado y esto hoy con internet es casi gratis.

Pero claro más fácil es quejarse, protestar y ver fútbol desde el sofá de casa.

Aldo Solaro

No asegura nada, pero contribuye mucho

Las leyes deben ser generales no particulares porque no deberían discriminar si el conductor es un particular, un enfermero o un delivery todos están afectados por el mismo reglamento de tránsito si no lo cumplen todas las actividades son afectadas por la misma sanción.

“Los uruguayos tienen la manía de crear leyes particulares lo que vuelve al sistema legal un “spaghetti” difícil de interpretar y algunas veces contradictorio a la misma Constitución que es la máxima jerarquía en la estructura legal como por ejemplo la ley de “femicidio” que contradice el Art 8 de la Constitución como si las leyes fuesen más importantes que la Constitución misma y mientras tanto los que velan que no se produzcan violaciones constitucionales duermen.

Juan Costa

Discute una afirmación

El miércoles se cumplen 203 años de la Batalla de Guayabos y será recordada con un acto ceremonial en donde sucedió.

En 1826 esta región nuestra fue elevada a la categoría de provincia por tanto Alvear nunca pudo ofrecer a Artigas, como señala esta nota, la “independencia de su provincia”.

Eramos aún la Banda Oriental, a los efectos administrativos, una “gobernación” , dependientes de Buenos Aires.

Julián Benítez

Férrea defensora de los animales

Bien María, muy bien por el esfuerzo y la pasión. Ojalá mucha más gente no tuviera (sic) todos los patitos en fila como tú dices. Estoy seguro que el mundo sería mucho mejor.

Naca

La opinión de Marisa sobre la producción

Productores dispuestos a cortar rutas exigiendo condiciones de producción

Los sectores más rancios de oligarquía rural, nunca comprendieron, comprenden ni comprenderán que están integrados a una sociedad.

Jugaron callados las dos elecciones pasadas, porque no contaban las ganancias, las pesaban.

Ahora, donde la crisis regional y mundial, ha enlentecido las ganancias, ellos pretenden que les toque a todos, es decir a

“casi” todos sin incluirlos a ellos.

¡Quieren que los peones no cobren licencia, salario vacacional y aguinaldo para aliviar sus cargas sociales!, que todos paguen el impuesto a primaria, menos ellos, que se pague el IRPF, para que los que ganan menos no lo paguen.

“Ese”, no es problema de ellos. Creo que por estas razones, se intenta crear una situación de inestabilidad, las actitudes tienen un trasfondo político; para lograr el poder económico que los respalde como clase a costa de toda la sociedad.

Marisa

La última y no la primera medida

Lo único que tiene que hacer el “desgobierno progresista”, es erradicar a los intermediarios, que son los que se llevan la plata, sin hacer absolutamente nada.

Alcaber Meirelles

Sobre la situación de los productores

El vocero de la proclama sostuvo que la semana anterior su familia debió clausurar el tambo que tenía

Buenas tardes, está buenísimo que la gente se manifieste pacíficamente y reclame una solución a sus problemas.

Ahora, ¿de dónde quieren que saquen recursos para volcarlos en solucionar problemas de empresas privadas que cuando les va fantásticamente bien y ganan muchos pesos y dólares no andan golpeando la puerta para contribuir un poco más de lo legal?

Yo pago impuestos en la luz, el agua, el teléfono, en el gas, en el supermercado, en el transporte, los combustibles, la ropa, calzado, etc. y cuando me va mal, no me alcanza el sueldo, o tengo gastos extras, no puedo ir a cortar la ruta, ni pedir que el Estado me ayude con recursos que son para todos, que son públicos y que se deben invertir en favorecer a todos por igual.

¿Por qué se debería sacar recursos a la salud pública, la educación pública, la seguridad pública o lo que sea, para destinarlos a mejorar la rentabilidad de empresas privadas? ¿Aumentar el dólar para mejorar la rentabilidad de empresas privadas? ¿Y los que tiene deudas en dólares? ¿qué hacen? El aumento del dólar genera pérdida de valor del peso y aumento de la inflación, y la inflación perjudica a todos los asalariados, el salario cada vez alcanza para comprar menos cosas y pagar menos cuentas…. No es tan fácil la solución, lo que le soluciona la vida a los productores le complica la vida a los asalariados… que creo que son la mayoría en este país.“Saludos de Pepe.

Pedro Gavilán

¿Dónde protestan los ciudadanos comunes?

El vocero de la proclama sostuvo que la semana anterior su familia debió clausurar el tambo que tenía.

Y el ciudadano común el que tributa,dónde se queja de este afane.

Dónde se concentra si esto no da más. Qué estratégia seguimos… A las órdenes dos.

Juan Presentado

“Es mucho mejor dar que recibir”

Qué lindo que hayan más personas que dejan de lado su comodidad para ayudar a otros

Matías Rodríguez

La última y no la primera medida…

El tema es como uno reclama y presiona al Gobierno sin perjudicar a otro sector como el turismo y el resto de la población.

Lo triste es que se llegue a estos límites por la falta de diálogo (digo en el sentido de no es que no hable, sino es que hablan pero no se llega a un acuerdo que satisfaga a ambas partes).

Lo que tendrían que hacer los productores es no pagar sus impuestos que es donde le duele al Gobierno…. pero claro tienen que ir muy unidos y que ningún productor “carneree” en la medida y ahí verán cómo el Gobierno se pone a dialogar.

Con que se acuerde por mayoría y en asamblea para el mes de marzo u otro no pagar BPS, DGI, contribución inmobiliaria…. se arma una grande.

Es que al final uno trabaja para pagar impuestos solamente.

Aldo Solaro

Alquileres y Desalojos

Desdeel 1 de agosto del 2017 tengo una inquilina con la que acordamos un contrato x 24meses a 2500 pesos mensuales más 500 para cubrir gastos de luz gas y agua.

“Ella está con carpeta médica y nunca me presentó su recibo de cobro como garantía de pago con lo cual aún no realizamos el contrato de alquiler.

“El mes de diciembre no me pagó nada tampoco enero y el primer día de febrero debería cumplir con los 3 meses.

Ella dice que en el primer día habil de febrero cobraría y me pagaría todo junto lo adeudado.

¿Pueden aconsejarme cómo debo actuar ante esta situación? Esto es en Mar del Plata Argentina. Muchas gracias.

Cristina

n