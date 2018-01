Como era de esperar la manifestación de los productores “autoconvocados” que tuvo lugar el martes último en Durazno, fue el tema más manejado por los lectores “on line” de EL PUEBLO en la pasada semana.

Nuestros inadmisibles prejuicios

¡Comparto totalmente!

Aquí no se trata de puebleros ni de paisanos…sino de Uruguayos y Orientales que forman parte de una sociedad, de un país. Como en todos lados hay buenos, regulares y malos… pero en su inmensa mayoría todo el mundo trabaja y cumple con sus obligaciones.

¿Que el trabajo del campo es más duro que el de la ciudad? Depende del sector y de qué comparemos. Por ej. la vida de un trabajador de la construcción no tiene que envidiarle mucho a la de un paisano (raza en extinción dicho sea de paso, porque hoy por hoy su caballo es la Honda CG125 y ya no tienen radio transistor sino smart phone…cambió todo). En la ciudad no hay solo bancarios y empleados públicos. Un maestro que tiene en el aula a 30 niños (o “fierecillas”, están muy sueltitos en la actualidad) que educar, luego escuchar a sus padres, etc, etc no es moco e´ pavo tampoco.

Aquí se trata de lo de siempre: que cada un cumpla sus obligaciones particulares (trabajar, cumplir, pagar los impuestos que toque) y de exigir sus derechos. Y “Papá Estado” debe velar por ser justo y equilibrado para todos, sin recargar a unos sectores de la población den detrimentos de otros.

Lo más fácil es quejarse, protestar, sembrar negatividad, reclamar y hacer poco o nada. No niego que hay injusticias, gente avivada y sin vergüenza, pero son la minoría.

Lo que tiene que hacer la clase política (todos los partidos) es hacer menos declaraciones en TV, radio y redes sociales, escuchar más a la gente, trabajar más, dar el ejemplo (muchísimos no están a la altura del cargo que ocupan) y ponerse de acuerdo para solucionar los problemas de la gente a pesar de sus discrepancias.

Cuando se gobierna un país, se lo hace para todos los uruguayos, no solo para los de mi partido o de los que me votaron o mi camarilla. A ver si empezamos a ver lo que es el bien común, que los gobiernos van y vienen y al final no son dueños de nada, sino administradores del patrimonio de todos y su mala o buena gestión al final la disfrutamos o la pagamos todos.

Es triste constatar como no se hace lo que corresponde por parte de los gobernantes por aquello del costo político, por temor a perder el codiciado sillón.

Aldo Solaro

Otra en contra de la diputada Eguiluz

Para hablar de temas fiscales o presupuestarios, hay que tener conocimiento, o al menos autoridad moral. No estoy de acuerdo con el aumento en el aforo urbano más allá del IPC, lo hicimos público apenas conocimos la resolución. Pero salir a hablar de inconstitucionalidad, o ilegalidad, solo lo hacen los temerarios que no saben un ápice de leyes. Y si habla de impuestazo, es porque además no saben nada de matemáticas, pues al contribuyente no le afecta significativamente el aumento, y no significan ingresos en abundancia para la Intendencia.

¿Es verdad?, ¿justo ella nos habla de capacidad contributiva y administración?, durante 15 años estaremos pagando el despilfarro que hizo con su amigo Coutinho.

Doña Cecilia Eguiluz, perdió una hermosa oportunidad de mantenerse en silencio.

Carlos

Terminar con los que roban motos

No solo el apoyo a todos los controladores de tránsito. Hay que terminar con los que roban motos y le cambian la matrícula. Que vean el No. De motor y ahí actúen. Al igual aquellos que amplían sus casas y no pagan BPS, no tienen permisos de construcción y para que se tome alguna medida uno tiene que hacer un escrito.

Alberto Dauber

¿Lo vio o no lo vio?

El conductor del ómnibus al no ver circulación por la avenida, siguió hasta que se produjo el choque. ¡Y después dice que el motonetista venía sin luces y con el casco en el brazo! ¿Entonces lo vio o no lo vio?

Naca

N.de R.: Nunca dijimos que el segundo accidente fatal fuera en el mismo lugar del primero ocurrido horas antes.

La solicitud del SUNCA sobre el “Bagashopping”

El SUNCA solicitó la inspección en el Paseo de Compras y dijeron que “no tuvieron confirmación de que hayan ido”

El SUNCA denunció un poco tarde ante el MTSS. Hoy pasamos por ahí y ya lo estaban terminando y otros puestos trabajando con sus locales prontos. ¿Ellos no podían parar la obra hasta regularizar las construcciones ante los organismos correspondientes?

Mónica

Cuestiona al Partido Nacional

El Partido Nacional pidiendo mayor control impositivo.

El 23, pedían menos personal de control. Moverse al grito, posición ON

Carlos

El CCIS y el reclamo de Durazno

La protesta de ayer en Durazno motivó que en Salto algunos comercios cerraran y otros se embanderaran

Es bastante inusual lo del Centro Comercial, porque si el dólar sube como reclaman los agroboys la mayoría de sus socios se funden.

En realidad, el reclamo de esta gente es en beneficio de unos pocos y si lo piensan bien es contrario a la horticultura local y la producción nacional en general.

De todas formas el Centro Comercial ya supo posicionarse políticamente cuando se quedó bien calladito que Coutinho los tenía adentro en varios cientos de millones de pesos y seguir en silencio cuando la actual administración les ha ido tapando el agujero…

En fin, ni siquiera son capaces de defender su propio negocio con tal de seguir a los poderosos.

Hermenegildo

Un grito de dignidad marca el triunfo de los vencidos

Una historia contada, a la cual le faltan algunos actores, diría que falta el grupo de trabajadores de Altrapay… Paylana, de ahí el acto de Agraciada y Freire esquina del Cot Congreso obrero textil.

Sergio Macedo

Contra la movilización del agro en Durazno

¿Dónde quedó la vieja pancarta? Hoy la crisis del agro permite imprimir calcos… Mucha risa me da. Las verdaderas manifestaciones, las que hacen los que menos tienen, los que son del pueblo, se hacen a pie, sin banners, como la hicieron los cañeros en los 60 y en los 90, concentraciones con ollas populares, con trabajadores haciendo guardia frente la empresa que no les paga, como sucedió en la puerta de Caputto a fines del año pasado (donde mandaban a la Policía a sacar a los trabajadores). Esto es una gran fantasmeada. Es una tomada de pelo con la complicidad de los grandes medios, siempre del lado de los poderosos.

Ramiro

Sobre la patria potestad

En caso de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad de ambos padres. La abuela materna recibe la tenencia provisoria sin ningún tipo de ayuda económica, moral de parte de los padres y ambos están en condiciones de hacerlo. ¿A quién recurrir?

Elisa de Sosa Rodríguez

Salto es una ciudad sucia

Las ciudades son un reflejo de lo que son sus habitantes que hacen algo o no para que su ciudad sea un lugar que valga la pena vivir. Por otro lado creo que no hay ciudades sucias más bien lo son sus habitantes.

Juan Costa

Sobre la ruta 31

Hoy 20 de enero volvía de Brasil y se me ocurrió conocer y volver a Argentina por ruta 5 y luego de agarrar una calle, repito “calle rota” mal señalizada y un peligro para toda la humanidad algunos la conocen por ponerle algún nombre como ruta 31.

Víctor

Voces en el Facebook

Se incendió parte de lo que sería la torre del Bicentenario

Margara de los Santos

Es ahí donde hay una laguna de agua sucia y llena de mosquitos. Aparte del pasto altísimo y la mugre, ¡y una inmensa pared en el aire!

Silvia Malvasio

Estaba muy feo había gente que dormía ahí había un olor nauseabundo.

Yeni María Proenza

Debería de tirar todo y comenzar a tirar escombro y tapar eso hasta ratas hay.

Rubí Leal

Tenés razón era imposible caminar por ahí con el olor feo que había.

Graciela Carballo

Habían tirado todo abajo… Y quedó sólo la fachada… pero hace como dos años o más qué la obra está parada.

Rosario Pomponi

Fue para matar la mugre y los microbios que había de seguro.

Mirta Martinez

¡QUÉ TAL! ¿CÓMO SE ARREGLA AHORA?

¡QUIÉN PAGARÁ!