Que los padres también lo sepan

Uno de los grandes objetivos que se planteaba Salto FC era evitar la emigración temprana de jugadores jóvenes que no sólo dejaban sus familias, amigos y entorno por una promesa y un futuro más que incierto, sino que generalmente también dejaban sus estudios y los proyectos que los pudieran amparar “después del fútbol” -para los pocos que cumplían el sueño- y “sin el fútbol” para los muchos que, finalmente se quedaban sin el sueño… y sin los lazos sociales que se habían cortado en la “aventura” montevideana. En fin… sigue el fútbol uruguayo siendo capitalino, siguen surgiendo inventos como Torque (pobre sucursal tercermundista) que tienen 15 hinchas, y acá seguimos sin juntarnos, mirando fútbol por TV, con un fútbol de “cabotaje” que no despega y encima, con un amateurismo muchas veces mentiroso: hay tres o cuatro clubes que “pueden poner plata” (¿cómo, no es amateur el fútbol de Salto?) y pelean el campeonato. Los otros son el relleno que de antemano sabe que no tiene chance alguna. Nos miramos el ombligo, el estadio se llena una vez por año y la selección salteña (esa representante de la “Liga más fuerte del interior”) pierde con la Liga Agraria. (Con todo respeto pero 100 veces más débil económica y deportivamente).

Candidato colorado apuesta al desarrollo energético de Paraguay

Esperemos que el Director o Directora del diario, le dé unos chas chas en la cola al periodista que hizo este artículo, que no está mal su contenido, pero su título, es una bandidiada de primera línea.

Si lo lee un argentino, seguro que asocia todo con Paraguay sin ir a la lectura general, pero si el título lo lee un uruguayo, seguro y antes de leer todo lo que sigue, pensará cómo me pasó a mí, que un integrante del Partido Colorado uruguayo está invirtiendo en Paraguay.

Porfa, no sean un periodismo de cuarta ,sean profesionales en todo, si no algunos vamos a pensar que ya se transformaron en un diario amarillo.

Estimado “Sison”: Su posición revela una ignorancia increíble. Sus quejas o malentendidos deben ser elevadas a la agencia española EFE quien tituló y distribuyó la nota aludida, tal como lo expresa la misma. Antes de opinar debería de leer toda la nota, y no sólo el título. En el mundo no existe sólo Uruguay…

Una visión diferente sobre la situación de citrícola

Totalmente de acuerdo con el comentario y muchas veces no le damos el valor a lo que tenemos hasta que se pierde.

Complejo arqueológico El Brujo recibirá inversión para atraer turismo en Perú

Por favor informarse bien sobre los datos que se quieran difundir, no podemos decir que los moches empezaron en Huaca Prieta…este sitio fue ocupado por los primeros pobladores de este continente que fueron recolectores pero estando ahí se volvieron sedentarios porque encontraron recursos para fijar su morada. Este lugar es muy importante para la historia no solo del Perú sino de América toda, porque tiene mas de 15,000 años de ocupación continua que se extiende hasta Huaca El Brujo, Cortada y demás que luego fueron ocupadas por los Moches quienes recién aparecieron al final del milenio antes de Cristo… osea hace casi 2000 años.

Los Moches no construyeron el Complejo Arqueológico Chan Chan, este fue edificado por los Chimúes a partir del siglo IX hasta el XV aprox.

Estos sitios arqueológicos tampoco fueron construidas con “ladrillos hechos de lodo”, fueron adobes de barro… entre otras cosas que deben llamarse por su real denominación… Déjense asesorar. Gracias.

N. de R.: Estimado Rafael, sus comentarios deben ser dirigidos a la agencia española EFE, responsable de la misma.

Defiende a la Policía, acusa a la prensa y los jueces

Estamos de acuerdo en que la Policía debe actuar mucho mejor en la represión del delito, mejor coordinación, mejor averiguación, mejor investigación, etc. Pero también tiene que sacarse la careta la Prensa y señalar que los Jueces, Fiscales, o como le llamen a la “justicia” parecen estar totalmente en contra de la ciudadanía y de la actividad policial y tampoco los “Sres” legisladores le dan pelota a la ciudadanía. Como cualquier ciudadano, a la prensa no se le debe escapar que la Policía está absolutamente sola en la lucha contra la delincuencia, pero sin embargo no se escucha ninguna crítica directa contra los verdaderos culpables de que la delincuencia tenga campo libre para sus tropelías.

Transitaban en moto requerida y tenían un arma de plástico

Obviamente el menor ya está en la calle delinquiendo nuevamente y el mayor a la brevedad estará libre también en la misma actividad. O sea continuarán la ola de rapiñas. Ahora… ¿es culpa de la Policía que esto suceda? La prensa, los oportunistas políticos y cualquier loco suelto siempre culparán al Ministerio del Interior, a la Policía. Pero, ¿en realidad es culpa de la Policía? Si ud. fuera Policía y ese delincuente saca esa réplica de arma y le apunta como para dispararle, ¿ud. qué haría…? Bueno si ud. en lo que cree que es una legítima defensa le dispara, va a ser procesado con prisión obviamente, le van a iniciar un sumario, va a estar a medio sueldo hasta el final y probablemente sea dado de baja. Con este panorama, ¿Ud. si fuera Policía trabajaría con tanto entusiasmo en la calle?

En varios puntos de la ciudad hemos visto…

Si por ley, deben mantener las veredas, significa que son los dueños, por lo tanto pueden hacer lo que quieran. Las veredas, son propiedad de la Intendencia, y no del dueño de la casa frente a la cual está. Es parte de la via “pública”, es decir de todos. Quien debería mantenerlas es la Intendencia y si alguien estaciona su coche sobre ella, multarlo.

N. de R. : Estimado Alcaber, existen disposiciones muy precisas sobre este tema y no es lo que la intuición nos indica. Una sociedad ordenada se rige por leyes y disposiciones y no por lo que nos parece a cada uno.

Funcionario de Empresa de Seguridad SKIBA

Esteban ya es una institución en el CAM, como muchos otros que están o han estado a cargo de la seguridad del Centro Médico de Salto. Nos henos sentido muy cómodos trabajando allí. Un saludo a Esteban y a todos los compañeros de la seguridad y del plantel del CAM, desde Mdeo.

Voces en el Facebook

En intenso operativo de control, la Policía salteña capturó banda chilena que venía de robar en Colonia

Hohoberg Techeira Paso a paso. De a poco se empiezan a ver los resultados de todo lo invertido en la profesionalización de nuestra Policía.

Patricia Imer Bueno a ver si se ocupan un poco de los chorros de acá de Salto también!»

Piscinas y servicios higiénicos se vieron desbordados pero en general todo se desarrolló con normalidad

Como pasa siempre todos los años. Capaz algún día algún gobierno de turno haga algo al respecto. Y el conformismo de siempre – Todo se desarrolló con normalidad. No sé a qué llama normalidad, baños sucios, colas, mugre, bueno será que todo eso es normal en estas fechas.

Transitaban en moto requerida y tenían un arma de plástico.

Pedro Rodríguez Silva Entregar el menor a su madre es lo mismo que dejarlo suelto. La madre más irresponsable que el hijo, es más se complementan para delinquir.