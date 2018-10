Análisis, críticas, comentarios y reflexiones, son los que transmiten nuestros lectores sobre las noticias de la semana en nuestra sección semanal Todas las Voces.

Estela Trindade cuenta su experiencia

Hola Estela, estoy seguro que todo va a salir bien porque sos la persona más amorosa que he conocido. Un beso grande desde Palmar.

Gustavo Azas

¿La más amarga de las liguillas?

En mi opinión el precio de las entradas debe BAJAR sustancialmente (sea liguilla o no). Prefiero jugar a estadios llenos con entradas a $50 y no con 80 personas con entradas a $100. En mi caso particular iba “regularmente” con mi señora y mi hijo, hoy por hoy hace 3 años que por los precios NO VOY.

Álvaro

La Escuela Rural Nº 91 Portugal obtiene su tercer premio en lo que va del año

Tania Sequeira

¿Por qué no ponen la cartelera de la Divisional B? Busqué y no encontré los partidos… solo los partidos jugados anoche salió… me gustaría saber, ¿importa solo la Divisional A? Me gustaría que pusieran. Gracias

Zulma Guarino Soria.

Felicitaciones a todos en especial a mis sobrinos Emiliano Ferrón y Alexis Escobar, Susana Cardozo. Felicidades especial a mi sobrina Julieta Silvestre Cardozo, Cristina Artegoitia, ¡felicitaciones! Al equipo de maestras y alumnos, Shirley Fernández Fornaroli. ¡Felicitaciones!

Mirian Gabrielli.

¡Felicitaciones!

Juanita Viera

¡Felicitaciones!

Mirta Gladys Márquez.

¡Felicitaciones!

Reneé De Los Santos.

Felicitaciones a maestras y alumnos.

Rosario Varela.

¡Felicitaciones!