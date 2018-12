Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

VOX POPULI

Hace pocos días visité la ciudad de Florida y quedé sorprendida por la gran cantidad de árboles y la hermosa sombra que pueden disfrutar los floridenses, mientras acá en Salto nos morimos de calor!

Grisela Renee Guionet Labadie

Preocupación por posible retiro de la Guardia Republicana de nuestra ciudad en los meses de enero y febrero

Los que generan preocupación y expectativa son uds. los periodistas, avisando de una posibilidad no confirmada. La ciudadanía se preocupa en demasía, la delincuencia se informa a través de uds y a la vez siguen desmereciendo el trabajo diario del Policía común y corriente.

Naca

LICEO Nº5 “Armando A. Barbieri” TURNO NOCTURNO PLAN 2013 Ciclo Básico para adultos y jóvenes con condicionamientos laborales:

Quisiera saber si hay lugar para cursar 4año en el turno nocturno y cuándo me podría ir a inscribir.

Milagros Fernández

Franco Santana presentará su segundo cortometraje “Belén ojos azules” en el Cine 4D Daymán este viernes

Fantástico! Felicitaciones, Adelante y mucha mer, por muchas más. Gracias.

Francisco

Dos hermanos fueron formalizados por desacato cuando se resistieron a una detención e intentaron agredir a la Policía

Ridículas las penas y ridículos los fiscales. A quién con dos dedos de frente se le ocurre que estos energúmenos se van a quedar en su casa a cumplir esa “pena” tan rigurosa?!

Naca

La campaña electoral comienza a tomar ritmo y ya señala a las figuras de un año que se las trae

Y pasará el tiempo llegando las diferentes instancias, y “allí verán su inocencia aquellos que todo lo saben”.

Manuel Albisu

En zona de Cuatro Bocas. Intendente de Salto cedió terreno a cooperativa de funcionarios de Prefectura para construir viviendas

Que bueno que buen gesto, que lindo salir sorteados con terrenos en esta fecha.

El intendente porque no dona lo recaudado de la zona azul o algún terreno para que los trabajadores más de 300 de citrícola salteña, el sector más desfavorecido para regalo de reyes o alguna fiestita para los niños, y un predio para que puedan hacer un salón de los empleados.

Lucia

Beba de siete días fue encontrada en un tacho de basura en un baño del Hospital Salto

Deseo realizar un escrito de agradecimiento cuanto me sale.

Pacientes con Fibromialgia reciben tratamiento en el Centro de Medicina Hiperbárica de Salto a fin de mejorar su calidad de vida

Hola, hace 30 años que sufro de fibromialgia, pero desde el año pasado a este he perdido casi toda la movilidad, todo me hace mal y me causa dolores que me llevan a la cama , duchas calientes , quietud y ya no sé qué hacer, estoy tomando aceite de Cannabis pero tampoco da resultado y ninguna medicación me calma. Quisiera informarme más sobre este artículo y cómo poder acceder a este programa. Actualmente mi esposo me trajo a Colón unos días, pero no disfruto nada porque los dolores son insoportables y no quiero nada, solamente estar acostada o sentada si puedo. Desde ya muchas gracias.

Ana Florio

La vida después del Ministerio…

Fui compañero de seminario de Julio Correa, Enrique Correa, Sixto Moneta, etc. Necesito un teléfono con whatsapp para ponerme en contacto. El correo requerido es mi correo de contacto. Espero se contacten. Muchas gracias y feliz año.

Jesús Casco

La verdad que pésimo el diario y su información truncada.

chaco

Atentado a funcionario público

Aprovecho este titular “Atentado a funcionario público” para tratar de enmendar algo que ya hace mucho tiempo deseaba hacerlo y que es muy común en toda la prensa nuestra. La palabra “funcionario” se refiere a un empleado dependiente del estado, por lo que está demás decir público. Perdón por la enmienda pero es así. Saludos.

Hamlet Pascale

Centro Vasco propone cursos gratuitos de idioma euskera, expresión plástica y danzas

Montevideo, 23 de diciembre 2018

Hola Buen día! Mi esposo y yo estamos sumamente interesados en aprender euskadi. ¿Es posible en Montevideo?. ¿Ustedes serían tan amables de ayudarme con alguna referencia acerca de adónde podemos recurrir?

¡Muchísimas gracias! A disposición.

Sandra Bonifacino