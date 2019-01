Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Expo Feria de Reyes de la Comunidad Emprendedora en Plaza Treinta y Tres

Amigos de Diario El Pueblo, les hago llegar mi saludo de Año Nuevo, desearle a Uds, a sus lectores y a todos los salteños, un 2019 pleno de prosperidad y éxitos en cada proyecto. Que sigamos conservando nuestra identidad de demócratas y tolerantes ante este año electoral, sin rencores ni rencillas improductivas. Aprovecho la ocasión para saludar con afecto a toda la gente del CAM, al Bar El Coco y a Doña Elsa. Un abrazo a todos. Gracias por siempre dejarnos expresar con total libertad.

Guillermo Fernandez

El 100 % de los egresados de Tecnologías de la Información, Producción Lechera y Análisis Alimentario de UTEC accedió a empleo

Y luego dicen que el gobierno no hace nada por por enseñanza, que está ausente, que hace la plancha (Pompita) que no tiene ideas, y él la única que tiene es la de la copita de vino ¿Porqué será?

Hugo López

Inmigrantes del siglo XXI en Salto

Por cada extranjero que llega a Uruguay, hay un trabajo menos para los uruguayos, eso no lo podemos ignorar. Uruguay es un país chico y con pocas fuentes de trabajo, muchas empresas se han instalado en otros países como Paraguay, Chile, y hasta en Perú a las que les cobran impuestos mucho más bajos. Los pocos trabajos que hay en Uruguay, los están copando los extranjeros. Si seguimos así, en poco tiempo, nuestro país no existe. ¡Lamentable!

Sergio

Inmigrantes del siglo XXI en Salto II

Es lamentable que un país que tiene carencia de trabajo para los propios uruguayos, donde hay miles que lo buscan y no lo consiguen, es lamentable repito, que reciba tanta gente extranjera de los cuales TODOS están trabajando. Lo más lamentable es que nuestro gobierno apoye a los gobiernos de tanta gente que recibe. Deberían unirse para que se solucione el problema y así esa gente retorne a sus propios países.

Sergio

POLICIALES

“(cuatro delitos de hurtos especialmente agravados, tres de ellos por la penetración domiciliaria y otro por estar la cosa expuesta al público y un delito de apropiación indebida)”: ¿Penetración domiciliaria? No sera “Invación” domiciliaria?

Alcaber Meirelles

(N. de R: el delito consagrado en el Código Penal es Penetración Domiciliaria, se sanciona a quien penetre sin permiso. Invasión como dice usted, es cuando alguien invade y se apropia del lugar)

Queda feo

¿Desconocen por qué cerró VJ? Pregunten en la I.M.S y les van a decir qué pasó.

Mónica

PROHÍBEN INGRESO

Me parece bien, no obstante hay que aclarar la interrogante acerca de ¿que se va a hacer con los “ranchos” que allí existen?

Manuel Albisu

IPOLL entrega número para la inscripción de alumnos

Necesito terminar materias de 5to, y todo 6to. Como me puedo anotar para terminarlo?

Gracias.

Pierina Monzón

Básquetbol salteño opinión Soñar no cuesta nada

Soy salteño, radicado en montevideo, los dirigentes de todos los clubes,se tendrían que sentar en una mesa y hacer un esfuerzo de juntarse y de nuevo competir en la liga nacional, con el nombre de salto buscar sponsor, salir a visitar los comercios, hoteles, seria muy bueno para salto y también por el turismo.

Pedro Forti

A solucionar el tema

Increíble tanta incompetencia.

Roberto Carlos Ardaix Cañette

A solucionar el tema

No entiendo cual es la razón por la cual “cortan” el pavimento. Estaba en excelentes condiciones y lo arruinaron para luego no repararlo; es lamentable que tenga que pasar un accidente. Esto solo tiene un nombre, “Subdesarrollo”.

Manuel Albisu

Salud y bienestar animal Rige prohibición para realización de carreras de perros

Buen decreto si quieren ver una buena carrera para distraerse que se alisten todos los que están pasados de peso y salgan a correr ellos, es mas saludable para ellos mismos sin tener que aprovecharse de los pobres animales.

Addis Abeba Cardona

Hoy ya sigue la actividad política. El precandidato del Partido Nacional Juan Sartori concurre a la celebración de los 154 años de la defensa de Paysandú

Me parece muy bien que se recuerde la heroica gesta del General Leandro Gómez sin importar quien este en el gobierno y no usarlo en una propaganda política que le hace perder credibilidad, también me gustaría que alguna vez alguien se acordara de llevar al cementerio de Salto una ofrenda florar en la tumba del general Lucas Piriz.

Addis Abeba Cardona

Policía incautó 444 botellas de Fernet y casi mil latas de energizante luego que pasaran por el Puente

No es la primera vez que sucede esto. Pasan por el puente cargados de mercadería y los paran después para incautarles todo. No hay una pena para los trabajadores aduaneros que no cumplieron su trabajo antes? Voy seguido a Concordia y todas las veces me hacen bajar, abrir el baúl y hasta el capó de la camioneta porque dicen que escuchan ruidos. Por supuesto nunca encontraron nada porque vamos a pasear. ¿Será que como era medianoche no vieron bien? ¿O será que algunos pasan contrabando previo arreglo con los empleados? ¿Nadie investiga qué pasó? Muchas interrogantes para un tema delicado donde hay muchas personas involucradas pero que nos gustaría saber las respuestas aunque ya la sabemos de antemano.

Mónica

Chile y Uruguay son los mejores países para hacer negocios en Sudamérica

Pero, según varios amigos que tengo en el paisito, el Uruguay esta en ruinas,una crisis total!!! ¿Como es posible que esta revista diga eso? ¿Sera que esta revista es también una foca aplaudidora?

Hector

ALTAS TEMPERATURAS

Imposible estar en un lugar a la intemperie. El calor fue abrumador, unicamente con aire acondicionado se podía estar. Salto es cada día más caluroso, diría insoportable!

Sergio