Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

El Gobierno Departamental recibió casi 1.000 millones de pesos en el 2018 por transferencias del Gobierno Nacional

1000 millones que se suman a los 1000 millones que obtuvieron al momento de asumir. ¿Qué pasó con esa masa de plata?

Pedrito

Aumentaron las calles cortadas por la invasión del agua y la ciudad queda cada vez más chica, alertan a los conductores

No hay palabras para el sufrimiento de los inundados, los, niños, ancianos, horrible. Por más que los ayuden hay que ver lo que están viviendo.

Alberto DAUBER

Proyecto “Un Pueblo al Solís” acerca la cultura al interior de los departamentos

Buenos días! Soy maestra rural y me interesaría la propuesta par el pueblo donde trabajo. ¿Cómo hago para coordinar posible viaje?. Gracias. Saludos cordiales.

Denisse Sala

Vázquez se reúne con inversor italiano y habla de sus proyectos en el país

Vázquez hoy día 17 está cumpliendo 79 años, que se deben festejar, como también festejo la situación presentada en: ” Horario Buscaglia: Julio María Sanguinetti y los Reyes Magos”

Luis Molina

Vázquez se reúne con inversor italiano y habla de sus proyectos en el país II

Si esta inversión se realizara, sería excelente para uruguay, y dejaría otras obras, y dejaría mas mano de obra y más habitantes permanentes en Punta del Este, y regularía que los precios bajaran, al tener más ventas los negocios que se instalen y aumentar la población del lugar. Lo considero excelente.

Alberto DAUBER

Alquileres y Desalojos

Hola, no estoy casada pero vivíamos en pareja, el que firmo el contrato de alquiler fue el aún no se vence el contrato,pero el se fue de la casa y quede sola con mi hija que no es su hija,en la casa el puede rescindir el contrato aun sabiendo que aun hay gente y que no se ha vencido el contrato con garantía de contaduría, ¿qué debo hacer en estos casos? desde ya gracias.

Andrea

Varias localidades del interior se encuentran aisladas con pasos cortados como consecuencia de las intensas lluvias

Y G. DaRosa de licencia.

Nicasio Cavalho

En las Termas del Arapey el ingreso solo cubre el 65 % del gasto que se produce en esa dependencia

La verdad no puede ser más elocuente la incapacidad de administración no es necesario tamaño análisis para ver que el costo fijo esta matando el presupuesto y es nada más porque se crean puestos de trabajos para viabilizar votos nada más que eso.

Irazmar

Ciudadanos Salto sigue trabajando para mejorar la realidad del departamento, reconociendo como primordial el empleo

El déficit termal en Salto tiene mas de 35 años,en general rondaba los US$500.000 anuales en la época de Malaquina, hoy nose, pero es como un misterio. A veces me pregunto si se toma solo el gasto y no los ingresos y las inversiones. Porque la intendencia gasta y tiene déficit, pero en su entorno, hay empresas y trabajo que existe, porque la Intendencia Invierte. Creo que la cuenta a realizar es si el 65% de ingresos es justificable por la existencia de trabajo para pueblo Belén e inversores privados que generan a su vez trabajo. Se nota que Sartori no sabe cómo era la salud antes sin el sistema integrado de salud,que por ej. en España demoró 20 años en ajustarse.

José Gómez

Lic. Rodrigo Ríos denuncia presuntas irregularidades en procesos de elección de cargos en CENUR Litoral Norte

¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva!

Muy bien! A ventilar, como corresponde, abusos que tanto se criticó antes de llegar al poder.

Nicasio Cavalho

Intendencia inauguró obra en calle Zelmar Michelini con una inversión de 40 millones de pesos

¡NUESTRA CIUDAD AGRADECIDA!

Julián Benítez