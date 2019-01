Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Entrevista al Dr. Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior

Felicitaciones, muy bien por el Doctor. Sería bueno que estudie la manera de curar la Leishmaniasis que nos afecta a todos en la región.

Pedrito

El presidenciable colorado Amorín Batlle reúne a su dirigencia nacional

Por Dios, nadie lo conoce , no se sabe de ninguna buena iniciativa para Salto de este señor. Y digamos la verdad ¿Coutiño? ¿Me están jodiendo?

Pedrito

Casi un millón de uruguayos gana menos de 30 mil pesos por mes cuando la canasta casi llega a los 80 mil pesos

Consulta, ¿estas cifras son sobre el salario nominal o líquido?

Federico

N. de R: Nominales

“En las alergias, rinitis y asma, vamos a la cabeza en Latinoamérica, en eso somos campeones”

Soy usuaria de Asse, asmática alérgica. ¿Qué debo hacer para que me atiendan allí?

Raquel

Manini Ríos dijo ayer en Salto que los soldados son los que menos ganan en relación a la cantidad de horas que trabajan

“Tiene todo un procedimiento de acciones y de actuación, en el que tenemos bien claro qué es lo que hay que hacer ante cada contingencia, ya sea una inundación, un incendio, un tornado o lo que sea, el Ejército tiene bien aceitado sus mecanismos de funcionamiento, con estructura jerarquizada y un personal disciplinado que está pronto para actuar todos los días del año las 24 horas del día”.

Y si estas afirmaciones fuesen hechas por el Intendente estaríamos en el primer mundo. Pero no, ha estamos en el cuarto mundo.

Pedrito

En las tareas de ayuda CUANDO LAS CRECIENTES En Salto no he visto Oficiales (MAYORES,Tte. CORONELES ) sino miembros de la

”Tropa ” haciendo el trabajo.

Y son ellos que menos ganan ! seguramente menos que la “oficialidad”.

JULIAN BENÍTEZ

Los 60 años de Arsenal: la historia de pie

Tuve el orgullo de vestir tan hermosa camiseta jugaba los sábados en 3a. 4a. y reserva salimos campeones en 4a. contra salto nuevo y estuve ahí de jugar en 1a con 14 años. Nos dirigía un empleado del “CABEZÓN” que lamentablemente no recuerdo el nombre. El “PESTAÑA” jugaba y estaba en el bar el mejor centrofobal irazusta y el hermano más gordito de golero pero en la reserva hacia de 9 si le habré dado pases para que el anotara y lo gritara con toda sus fuerzas agitando los brazos (HERMOSO RECUERDO) Va para ese club dirigentes jugadores y simpatizantes el sincero deseo de que sigan creciendo y que día a día lo hagan más grande. Salud.

Juan

Presidente Internacional de Clubes de Leones entregó Carta Constitutiva a nuevo club de Leones de Salto “Res Non Verba”

¿Por qué se necesita otro grupo más en una ciudad tan pequeña? ¿O cuál es la función de cada grupo? ¿Cuáles son sus provectos? Cuenten algo más!

Pablo

Complicados

Lo que hoy ocurre en este tema es consecuencia de la falta de visión e idoneidad de las dos administraciones anteriores (Fonticiella, Coutinho) así como la improvisación de esta (Lima). Si “gobernar es preveer”, entonces, ninguna de las tres lo ha hecho en este rubro.

Una lástima.

Manuel Albisu

Cinco comparsas lubolas de Salto no desfilarán en las Llamadas al Puerto

El candombe es la expresión más importante del país por el solo hecho que lo digan los interesados No me parece que sea el mejor momento porque la IMS debe desembolsar mucho dinero en reparación de calles afectadas por la creciente. Sin duda que cada grupo invoca como derecho de origen divino lo que le interesa. Se debería explorar otro espectro cultural más valioso.

Juan Costa

Bajo gobierno «manya»: 2 a 0

ESTIMO FUE EMPATE, PORQUE FUE ANTOLOGICA LA TAPADA DE MEJÍA AL “pato criollo”. QUEDA EN LA HISTORIA.

Luis Molina

Extendieron por una semana más la campaña de recolección de firmas que busca una rebaja en la tarifa de UTE en verano

La verdad, yo recién me entero. Está muy bien la iniciativa, pero tendría que haber dos o tres lugares más en el centro donde poder ir a firmar. Hay mucha gente todavía que ni se ha enterado.

Grisela Renee Guionet Labadie

Extendieron por una semana más la campaña de recolección de firmas que busca una rebaja en la tarifa de UTE en verano II

Muy bien.

Estemos en campaña.

Se pide poco, en REALIDAD.

Nicasio Cavalho

Extendieron por una semana más la campaña de recolección de firmas que busca una rebaja en la tarifa de UTE en verano III

Creo que seria más que una obligación, bajar las tarifas de UTE pues uno de los problemas es la represa de SALTO GRANDE, el gran lago que tiene, mas las represas que hay hacia el norte del RIO URUGUAY, hay veces que tenemos entre 10 a 12 grados mas de temperatura que al SUR DE RIO NEGRO. No sólo la gente gana menos en el interior y esto nos perjudica a todos, y no esta incrementado en ningún salario o jubilación. parecería que gobiernan solo para el SUR DE URUGUAY. Hay cosas que están en la tapa del libro y los políticos no la ven. si en SALTO se genera la electricidad, más todos los molinos de aire que han colocado, tendrían que ser justos con el norte y bajar los precios, incluso los que ya nos cobro UTE y devolvernos el dinero. NO PUEDE SER QUE GOBIERNEN SOLO PARA EL SUR. CREO QUE ESTO DEBE SER REGULARIZADO INMEDIATAMENTE Y SIN JUNTAR FIRMAS.

Alberto DAUBER

Intendentes de Salto y Paysandú destacaron la tarea de Salto Grande al Pro Secretario de

Presidencia y Director del SINAE

Creo que se debe hacer un censo en todo el país, pues conozco personas que cobran mas veces de lo que corresponde el MIDES, ver en que trabajan y como sustentan todo lo que tienen. Hay gente que tiene hasta 2 autos y cobra el plan MIDES? SERÁ QUE SE LA ESTÁN JOPEANDO AL GOBIERNO GOBIERNO, VAMOS PÓNGANSE LAS PILAS, Y REGULARICEN.

Alberto DAUBER

Intendencia adquirió retroexcavadora de banda

Yo tengo licencia H y curso aprobado de retroexcavadora por favor cuando me van a dar una oportunidad de trabajar hay que cumplir con las cuentas} y como hacemos los salteños si en salto te cierran todas las puertas gracias linda pagina.

Jorge

VOX POPULI

Con relación a los espacios públicos de Salto que cuenta con una población de aproximadamente 100.000 habitantes son escasos e inundables.

Ahí va la lista:

Parque Harriague

INUNDABLE.

Costaneras sur y norte

INUNDABLES.

Parque del Lago. NO ES ESPACIO PÚBLICO YA QUE LO GESTIONA UNA EMPRESA PRIVADA.

La IMS debe planificar y habilitar más espacios públicos.

Juan Costa

Respuesta del Ing. Agr. Pancracio Canepa sobre nota publicada el pasado domingo de

Rodrigo Ríos

Ya todo muy lindo pero no tiene que haber parientes en el estado .

Sueldos pagamos con impuestos todos los uruguayos que aportamos .

Es lo más cristalino .

Carlos pitetta