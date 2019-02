Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Se convoca a profesionales para formarse como Capacitadores en la metodología “Buen trato en Familia”

Buenas tardes. ¿dónde es y como se puede inscribir? Gracias.

Miguel Meirelles

Se convoca a profesionales para formarse como Capacitadores en la metodología “Buen trato en Familia” II

Hola quisiera saber en donde realizan la capacitación y costos, gracias.

Soledad

Salto fue una de las 7 intendencias elegidas para aplicar proyecto educativo sobre gestión de riesgo

¿Me están jodiendo o es broma?

Pedro

“Que nadie más muera por no tener fondos para pagar”

Apoyo.

María Nancy Gonzalez

Familia fraybentina agradece a la doctora salteña Tania Roux haberle salvado la vida a su hija de tres años de edad

Me hizo llorar esta historia muy buena a cualquiera le puede pasar algo así yo perdí mi hijo por muerte súbita es horrible.

Daniel

Alquileres y Desalojos

Buenas tardes.. yo debo 4 meses de alquiler, ¿que significa que el tema pasa a “Jurídica”? ¿Qué plazo hay para resolver?

Desde ya muchas gracias.

Nicolás

“Que nadie más muera por no tener fondos para pagar”

Felicitaciones a esta sra que está luchando por todos. Nada podemos esperar del gobierno porque no les importa. Tal vez ahora este año hagan algo o apoyen porque es año de elecciones aunque ya saben que van a perder. Quiero saludar y dar un gracias inmenso a Gabriela suárez y adelante!!! mujeres como usted es lo que necesitamos!

Cristina Campot

“Que nadie más muera por no tener fondos para pagar” II

Es lamentable que con lo que se paga a las mutualistas por FONASA por parte de los trabajadores y que no se tengan en cuenta cosas tan importantes como estas, a mi no me sorprende por que todo lo que va al Ministerio de parte de los usuarios de salud por lo menos en mi caso nunca e tenido repuestas positivas las denuncias y los reclamos quedan encajonados en algún escritorio del Ministerio en Montevideo y cuando se averigua nunca nadie sabe nada es lamentable pero es así no se puede ir de buena fe contra ellos siempre tenes que terminar haciendo juicio y lo bueno que siempre se lo ganas, solo no podes tenes que unirte en un grupo y así le haces fuerza con abogados de por medio ni que hablar…

Alberto

“Que nadie más muera por no tener fondos para pagar” III

Lamentable lo del MSP todo política. Pero en este país y los ACV no juntan votos lo más lamentable es que nos creemos inmortales y que a nosotros no nos va a suceder hasta que sucede y ahí pensamos porque no lo hice antes.. Fuerza y a seguir luchando ya vendrá un ministro de salud que nos represente…

Mario Urman

“Que nadie más muera por no tener fondos para pagar” IV

Gracias por la nota. Estamos a las ordenes para todos los salteños que nos necesiten.

Y gracias al Dr. Julián Machado de Salto!

Gabriela

Partido Socialista uruguayo desconoce a Guaidó como presidente de Venezuela

Lamentable que apoyemos a un dictador, este gobierno le queda poco y nunca más gobernarán y estarán bajo la hegemonía de los partidos tradicionales de por vida.

Sin vos ni voto.

Son un desastre gobernando, siempre a contramano.

Roberto

Partido Socialista uruguayo desconoce a Guaidó como presidente de Venezuela II

¿Y siguen reconociendo a Maduro? Es un disparate. Han perdido la brújula totalmente.

Robebe

Empresa uruguaya que se dedica a venta de alimentos balanceados para mascotas abrió ayer sucursal en Salto

¡Los felicito! y esperamos pronto poder empezar a comprar raciones de calidad en esta nueva distribuidora de alimentos balanceados en Uruguay. ¡Un saludo grande!

Daniel

Gramon planteó a Lima que no tienen máquinas ni camiones para el bacheo y el Intendente prometió traer otras nuevas

Que alguien le diga que inventé otra escusa por el tema basura, como hicieron para cargar cosas y personas en los camiones recolectores?

Sebastián

“Un punto en el Infinito” organiza Primer Foro de Ciencia y Ufología en el Uruguay

Queridísimo Jeorge Almendras, como siempre, tus palabras me conmueven.

Es muy bonito escucharte ,todos nosotros disfrutamos y aprendemos, con avidez,de tu vasto conocimiento…

Te admiro hermano y te agradezco cada una de tus enseñanzas.

María del Carmen

Médicos egresados de la ELAM de Cuba asisten a evacuados por la creciente

¡Con orgullo leo esta noticia y paso a felicitar a todos los compañero de la ELAM por tan noble tarea!

Alejandro Panza

Este jueves 31 de enero, coincidiendo con su 119 cumpleaños, Joyería Costa cierra sus puertas

A los mas veteranos de nuestro Salto querido nos deja una huella amarga, al recordar viejos tiempos…pero reconozco hoy sería imposible mantener este negocio por varios motivos entre ellos la inseguridad y no menos importante que las actuales generaciones, por lo mismo no son proclives a exhibir joyas o adornos valiosos como los que siempre tuvo la Joyería Costa y comprendo perfectamente la decisión tomada por los sucesores.

A ellos un abrazo y los admiro por haber mantenido este local – orgullo de Salto -tanto tiempo después del fallecimiento de Pitín de quien mantengo muy buenos recuerdo.

Hamlet Pascale