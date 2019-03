Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Fibromialgia. Tratamiento declarado de interés general

Muy interesante, estoy diagnosticada desde el 2014.

Gracias por este material.

G. Rosa

Sin detenidos por el ataque a balazos a dos jóvenes en Salto Nuevo

Creo que la olicía, está actuando sin preparación y estamos prácticamente sin protección. Es imposible que un agente, sin conocimientos se prepare en tres meses. el ejercito y le doy total razón debe salir a la calle y poner los vehículos que tienen a disposición y patrullar, solicitar documentación a todos los autos y motos y ver quienes son los titulare y si están en regla, lamentablemente no hacen nada de eso. entonces los chorros que tienen todo robado, armas mas modernas que la policía hacen lo que quieren. la autoridad en este país no existe. se creen que con cámaras van arreglar todo. la autoridad no esta preparada, es vergonzoso

Alberto Dauber

Junto a Gonzalo Leal creamos en Salto un espacio político serio y comprometido con la realidad

Todos los que piensen en un cambio para bien de nuestro país y en el bien del prójimo ante el personal es bienvenido a la política. Por un mejor mañana para nuestros hijos, familias, amigos y enemigos.

Olga.

Un recluso estaba fugado pero en el INR nadie se había enterado, la Policía lo reconoció y avisó de su detención

¡Totalmente falso! Lo de Cárcel. ¿De acuerdo a qué fuente publican eso? ¿Según declaración de quien?

Nestor

N. de R.: la información fue proporcionada por dos jerarcas de la Jefatura de Policía de Salto y confirmada por ambos. ¿Usted insinúa que ellos están mintiendo para ensuciar la imagen de las autoridades de la Unidad Nº20 del INR de Salto?

“Estamos pasando hambre”, exclamaron ayer trabajadores de Caputto que manifestaron cortando nuevamente la ruta 3

Que Mutti se preocupe por bajar el costo país y va a ver que los problemas se empiezan a solucionar.

Franciscove

CURSOS CDTP 2018 – UCU SEDE SALTO

Me interesa el curso de Idóneo en Farmacia.

Soledad

VOX POPULI

Una hola de calor… Los salteños estamos deseando decirle “adiós” al calor y ustedes le dicen “hola”…

M. C. Cattaneo

Atentaron contra el domicilio de la Directora de la Cárcel Animo y no desmayes cake! tienes mucho que hacer en tu trabajo en favor de nuestra democracia y civilización.

Julián Benítez

Asaltan a mano armada un comercio en el barrio Palomar, cuando había clientes En el video se muestra que el cajero le tira la plata arriba de la mesa. Abran sacado las huellas de ahí. Por lo menos para que haya uno menos suelto. Richard