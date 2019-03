Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Finalizó la primer temporada de Salto Rema con 85 participantes

Estimados: El titulo tiene un error ortográfico:

“Finalizó la «primer» temporada de Salto Rema con 85 participantes”, debe ser: ”Finalizó la PRIMERA temporada de Salto Rema con 85 participantes” pues para sustantivos en femenino, el número ordinal correcto es PRIMERA, no “primer”.

Sin otro particular, saluda atentamente:

Roque Urroz

Daños y robo de una serie de materiales fueron denunciados por la directora de una escuela de la zona de Salto Grande

Escuela publica portugal entrañable institución para los habitantes de una zona que siempre tuvo lusitanos y sus descendientes- por que no mencionarla por su nombre?

Julián Benítez

Se realizó una intervención en el lugar intendente Lima se reunió con vecinos de barrio La Reductora

De los 15 anos, 10 fueron de administración frenteamplista. Un récord.

Pedrito

La directora de la cárcel de Salto habló con la prensa sobre el atentado sufrido “No he evaluado dejar el trabajo que está constituido desde lo ideológico en creer en este sistema”, expresó

Es muy elogiable la tarea de la Sra. Machado al frente de la Cárcel Deptal. Esta’ en linea con las directivas emanadas del INR. El cobarde ataque que recibió’ su casa no hace mas que reafirmar que su tarea es la correcta, por eso ladran. Este es el momento en que la ciudadanía debe expresar su total apoyo a la funcionaria.

Guillermo Fernández

La directora de la cárcel de Salto habló con la prensa sobre el atentado sufrido “No he evaluado dejar el trabajo que está constituido desde lo ideológico en creer en este sistema”, expresó II

La apoyo siga al frente

Blanca Esther Gularte

La directora de la cárcel de Salto habló con la prensa sobre el atentado sufrido “No he evaluado dejar el trabajo que está constituido desde lo ideológico en creer en este sistema”, expresó III

No he visto en nuestra prensa, ni radios ni tv locales declaración alguna de nuestros ” políticos o dirigentes ” de nuestros partidos opositores con motivo del ataque a balas a la directora de nuestra cárcel tal vez creen que si lo harían estarían apoyando al frente amplio.

pronunciarse sobre increíble ataque es una forma de indicarle a la ciudadanía salteña.

que nos importa mucho la seguridad de todos y de todas las instituciones creadas para protegernos

pero nuestros políticos están en carrera voraginosa haciendo lo posible por ganar votos

visitando barrios en los que cuando no hay política no los visitan se ve que no leyeron la magnifica declaración de la sra Machado al asumir el cargo y nos recordó lo que nuestros mayores siempre entendieron y apoyaron ” las cárceles servirán para educar y devolver a la sociedad a quienes se han desviado José Batlle”

un candidato a intendente que se declaro Batllista ha guardado silencio

los que se proclaman “humanistas ” también que dejamos a las generaciones que tomaran muy pronto nuestro relevo?

los malos (que son pocos estarán encerrados) y los buenos (que somos muchos )

estaremos tranquilos.

JULIAN BENITEZ

La Lista 50 del Partido Nacional estuvo de gira el jueves 28 por el interior junto a Luis

Lacalle Pou y a Carlos Albisu

Lista 50, hace 9 años que está ininterrumpidamente junto a la gente. Oposición responsable. Hoy trabajando junto a equipos de Luis y Carlitos, para lograr cambiar triste realidad, que estos últimos tres gobiernos nacionales y departamentales, nos han conducido al caos.

Gotardo Goncalvez

La Justicia condenó a un hombre a 5 meses de prisión por tráfico, tenencia y porte de arma de fuego en lugares públicos

La policía se gastó en localizar vigilar y detener a una pareja que circulaba en un auto requerido, portando un arma robada a la policía, con cantidad de dinero sin especificar procedencia y la justicia lo ” condena” por trafico de armas y porte ilegal a solo seis meses de libertad vigilada? Es decir, NO va a pisar la cárcel. Y nos quejamos de la Policía? Si en el momento de la detención ocurre una distracción de los policías, el tipo se desacata y mata a uno o dos, se va a la gran siete y aquí no pasa nada.

A quien le puede entrar en la cabeza que ese tipo a partir de ahora va a tener un correcto comportamiento ciudadano?

De parte de quien están los jueces? Otra noticia da cuenta de otra situación de porte ilegal de un arma, y este sí va a la cárcel. Cual es la diferencia?

Naca