Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

“El pueblo es un gran referente pro vida y no quiere la cultura de la muerte”, dijo quien vino para dar su testimonio

“El pueblo es un gran referente pro vida”, dice la señora. Debería saber que cuando el pueblo tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la ley que despenaliza el aborto, menos del 9% se molestó en ir a votar…

M. C. Cattaneo

Con una acalorada discusión, los Diputados aprobaron un préstamo de 115 millones de pesos para la empresa Caputto

Carballo dijo que la citricultura no está en crisis. Mutti dijo lo mismo. Entonces, ¿por qué se dice “No obstante su compañera de bancada dijo…”, si ambos coinciden en lo que manifiestan? Podría decirse “no obstante” si manejaran conceptos opuestos, pero no es el caso.

M. C. Cattaneo

N. de R.: Gracias estimado lector por sus apreciaciones tan importantes.

Con una acalorada discusión, los Diputados aprobaron un préstamo de 115 millones de

pesos para la empresa Caputto II

Los políticos o no tienen clara la situación o están barajando para llevar harina para su costal.

robebe

Con una acalorada discusión, los Diputados aprobaron un préstamo de 115 millones de

pesos para la empresa Caputto III

La citricultura está con serios problemas desde que se perdió la preferencia o sea hay que entrar con aranceles a la unión europea cosa que antes no pasaba. Bien claro la unión europea como política proteccionista para defender sus países integrantes que producen citrus principalmente España le está aplicando impuestos para vender en Europa. Por eso Europa ahora sirve poco para vender. Los países como Chile, Perú, Sud África tienen tratados de libre comercio con Europa y por eso venden porque no tienen aranceles para entrar la fruta. Estados Unidos quiere otras variedades que Uruguay no las tiene por eso las empresas de citrus las están plantando pero las plantas son nuevas recién en 4 o 5 años van a estar en producción plena.

robebe

VOX POPULI

La nota dice:

““No se vende nada”, gritaba un vendedor ambulante en la calle Uruguay ayer por la tarde, cansado por la situación que está viviendo en el entendido de que es fin de mes y la gente no tiene capacidad económica alguna. Lo que amerita que la situación asome como indicador de la realidad sin lugar a dudas”.

No se porque los comerciantes se sorprenden de algo que es tan obvio. La economía esta casi o totalmente dolarizada, en otros términos los bienes y algunos servicios su valor se efectúa en dólares americanos lo que determina que si el dólar se cotiza en alza también los bienes y servicios lo harán en forma creciente. No puedo enumerar todo lo que Uruguay importa y paga en dólares porque sería una lista interminable pero citando un ejemplo uno se puede dar cuenta de como las actividades productivas están ancladas al dólar. La medicina moderna no existiría en Uruguay sin la importación de equipamiento médico de diagnóstico que también se paga en dólares, también se puede decir de la agricultura masiva con la importación de maquinaria de cosechas, riego etc. En conclusión, los vaivenes del dólar determinan el indice de inflación o suba de precios a los compradores y si el dólar sube suben todos los bienes y servicios pero lo peor es que esto significa una pérdida de poder de compra del cliente que está anclado a su ingreso o sueldo. Me pregunto si la dolarización de la economía obedece a una carencia de tecnología tanto en recursos humanos para producir lo que el país necesita para ser tal como lo conocemos evitando importaciones dependientes del dólar.

Juan Costa

Vox Pópuli II

Habría que averiguar al iracundo conductor denunciante, que por otra parte se desplazaba en clara infracción, sin las luces encendidas y con el niño en cuestión suelto en el asiento delantero,si no mirá hacia adelante al conducir y si desconoce que se conduce por la derecha y se adelanta por la izquierda. Pero lo más feo es la liviandad del diarios al publicar cualquier verdura…

Hermenegildo

VOX POPULI III

Es extraño que una publicación que se dice sería publique comentarios sobre una incidencia del tránsito dónde salen crédito a una de las partes involucradas y su versión subjetiva de los hechos, propiciando eventualmente que el conductor municipal sea pasible de un llamado de atención inmerecido. Habría.

Hermenegildo

N. de R: lo que pasa estimado lector, que creemos en nuestras fuentes cuando son serias, pero somos tan flexibles, que hasta publicamos comentarios como el suyo sin siquiera tener por cierto su nombre

La Policía investiga un caso de estupefacientes y detuvo a dos extranjeros pero los terminó soltando

Cual es la razón del título sumamente tendencioso… la Policía por cuenta y orden suya soltó a dos extranjeros traficantes?! La Policía los soltó…?! Tienen tanto miedo de la “justicia” que no dicen e informan a la población la verdad ?!

Néstor Ariel

Hoy marchan por el centro de la ciudad en contra del aborto

Esta noticia está mal encarada. El titular no pueden ser mueren tantos niños, no estamos hablando de niños, porque No son niños, son fetos. Se trata de estar a favor o en contra del aborto clandestino. La persona que escribe este artículo todavía no entendió nada. Aborto legal seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

María Nelia

N. de R.: estimada lectora, lo suyo es una postura no compartible por muchos médicos y científicos que entienden que ese feto no es una piedra, tiene vida propia y por lo tanto es un niño, por eso lo de la nota, gracias igual

Hoy marchan por el centro de la ciudad en contra del aborto II

¡Que vergüenza es toda esta nota! La ignorancia al orden del día. Gente dejen de meterse con los úteros de los demás y traten de ser mejores personas que no es por ahí el camino.

Amelia

N. de R: estimada lectora, el útero es de la mujer, pero el niño que crece en él es una vida independiente, después aparecen las distintas posturas, gracias igual

Hoy marchan por el centro de la ciudad en contra del aborto III

Si tienen un pequeño dejo de dignidad, conocimiento de la ley, el periodismo o simplemente sentido común van a bajar ésta nota ya.

Micaela

N. de R: estimada lectora agradecemos las clases de moral y ética periodística, pero todas las posiciones valen para nuestro periódico, al punto que también publicamos la suya

Hoy marchan por el centro de la ciudad en contra del aborto IV

Che no soy médica ni nada pero creo que hay una diferencia entre un NIÑO y un EMBRIÓN. Además la foto del bebé llorando jsjsjsj no se cansan de dar vergüenza.

Marina

Intendencia y OPP presentaron el Sistema de Información Financiera (SIFI) que se instalará en la

comuna salteña

En primer lugar me parece racional el uso de las tecnologías de la información porque estas están al alcance de todas las instituciones. Lo que omite la nota periodística es que clase de información se va a brindar y si esta está tiene acceso el ciudadano común que es el que cada 4 o 5 años elige a los servidores públicos y desde luego la prensa. En ocasiones es engañoso decir que se tiene la información disponible pero está está protegida por una contraseña en la cual solo tienen acceso unos pocos lo que contradice la esencia de lo que es la transparencia de información. En fin por los hechos los conoceréis…

Juan Costa

Una pareja fue detenida en un control de rutina y embistieron a un funcionario policial,

hiriéndolo

Tremendamente asombrado leo que dos delincuentes se desacatan y fugan de un control policial, atropellan a un policía y luego de ser detenidos tras larga persecución, uno de los ” técnicos” de la fiscalía evalúa que deben esperar el trámite judicial EN LIBERTAD !!! Y me cansan los que protestan por los malos resultados del Ministerio del Interior en la Seguridad. Esos bocones – peones de tiendas políticas de la oposición, no leerán estas cosas? No se dan cuenta de quienes son los que FOMENTAN la delincuencia con sus actitudes de ” técnicos” administradores de la justicia? Porque la prensa acostumbrada a criticar a la policía no se quejan de los gruesos errores de los judiciales? ¿Practican la autocensura? Les sale muy bien eh!?

Naca

Un domingo deportivo

Desde Mdeo. saludo a mi querido River en su cumpleaños del 1 de marzo. Celebro lo que simboliza esa fotografía, el regreso de la familia a las canchas.

El viejo y querido River, al igual que otras instituciones se han formado y crecido al amparo de familias que no solo aportaron jugadores a los clubes, sino que también han aportado su tiempo, su dinero y, fundamentalmente, su cariño a los colores de su club.

Ojalá que el próximo Torneo Salteño sea el del regreso de la familia a los campos de juego, que siempre le ha dado un color muy cálido a la competencia.

Guillermo Fernández

Sindicatos son “paradigma de una organización anquilosada, congelada en el tiempo y con una posición infantil”

¿Audaz? ¿Atrevido?, ¿Insolente? El sindicalismo aquí y en todas partes es una forma respetable de asociación de quienes trabajan,y cuidan sus legítimos intereses.

JULIAN BENITEZ