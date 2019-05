Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia

SAUDU, se afianza en Salto

Hola, deseo saber si tienen semillas de tomates coloso f1.

Julio

Tres individuos a prisión y un prófugo por asalto a Daymán

Pregunto porqué no se dan los nombres de los implicados ya que de los policía por medio de redes sociales hasta sus documentos se dio.

Como siempre cuando los implicados son “empresarios” supuestamente conocidos en esta sociedad terraja que tenemos acá que se creen que por tener un comercio son mas que el resto y como pasa la gran mayoría nunca fueron nada pero figuran como grandes personajes.

Entonces porque no tratarlos como al resto si son delincuentes pero obvio de guantes blancos, los peores y apadrinados por el poder que también es corrupto.

Roberto

N. de R: estimado lector, lo que ocurre en redes sociales muchas veces es desinformación sin rigor, sin códigos y sin valor, justamente por eso existe el periodismo serio y responsable, que se atiene a parámetros de respeto, que compartibles o no, son los que manejamos, sobre todo en los casos que el delincuente es primario. Quédese tranquilo, que si usted algún día llega a tener un inconveniente, ya que todos estamos expuestos a incumplir alguna norma, le daremos el mismo trato que a estas personas, por más que usted exija lo contrario.

Acquistapace, el psíquico uruguayo que ayuda en casos policiales en el mundo

¡Excelente!

Pérez-Reverte: «¿Decir ‘todes les niñes?’, me niego. No me da la gana»

Aplausos.

Excelente opinión.

No sólo eso: Decir niños y niñas o trabajadores y trabajadoras todo un mamarracho.

La lengua española lo dice claro: Está equivocado. No se es mas inclusivo por hablar o escribir de esa manera.

Robebe

Cuatro detenidos, dos de ellos policías, por robo de la recaudación en Daymán

Estamos mal ya que los que deberían cuidarnos están involucrados.

Esto da más para pensar que la gran mayoría de los delitos cometidos ya sean los robos a diarios de motos a mi entender estarían involucrados también la policía al igual que en el tema droga.

Señores esto no tiene arreglo y se debe a la mafia de la política.

Roberto

PÉSIMO ESTADO

Como va a estar en pésimo estado, están viendo mal, hace unos pocos días publicó la reparación de Obra de la Intendencia Municipal, que la calles están en buenas condiciones, esta debe ser una foto de la luna.

Héctor