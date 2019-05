Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia

Si es diputado, el colorado Pablo Perna propondrá reducir 30 % precio de la tarifa de UTE para Salto

Ojala si es así para la luz y agua y me arregle la calle que me hicieron una zanja y una cañada en el frente de mi casa cuenta con el voto de toda los integrantes de mi familia vamos arriba sin mentira a cumplir.

Lorena

Mayo Amarillo propone sensibilizar a fin de disminuir siniestros de tránsito

Me encanta lo del mayo amarillo, pero parte de la prevención de accidente está la correcta señalización de cebras.

En el obelisco hay 4 esquinas, que desde que se inauguró la avenida no se pintan ni se quitan y es una zona de muchas instituciones.

En que circula como peatón o como chofer inclusive los ómnibus de la IMS tiene que decidir si para o no.

Lucia

Sin levantar banderas de gloria ni historias heroicas, pero “enamorado de Salto”, murió Julio Marenales

“… el ejercito hace mal en mezclar a los que cometieron delitos con las nuevas generaciones de militares…” Es cierto, pero… ¿y el MPP no hace mal también mezclando a las nuevas generaciones de ciudadanos con los delincuentes que se alzaron en armas contra un sistema democrático absolutamente legal y que comenzaron todo este irreparable embrollo de asesinatos, asaltos, secuestros que a su vez provocaron una represión desenfrenada e inhumana, que asesinó y desapareció a mucha gente? Son ironías de la vida que observamos perplejos, nosotros los más viejos.

Los que ayer la prensa en general calificaba como los “asesinos cobardes que matan desde las sombras” hoy son citados como personalidades muy importantes y respetados por mucha gente. Cosas de la vida…..

Néstor Ariel

Delincuente deberá abonar el monto del perjuicio a la víctima además de cumplir la medida de prisión

Vox populi dice: “, teniendo además la carga de comunicar al Fiscal cualquier inconveniente, causa de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del acuerdo”.

El único inconveniente es que el delincuente no tenga dinero y no pueda pagar la deuda. En ese sentido la Fiscalía tiene en cuenta todos los “escenarios”.

Juan Costa

FA respalda la decisión de Lima sobre jerarcas comunales en el caso del robo a Daymán y fustiga a la oposición

Parece mentira que en pleno siglo XXI sigan manejando conceptos que ya están perimidos como es el caso de “izquierda” y “derecha”.

Todos sabemos que hay muchos de “izquierda” que han tenido un accionar de “derecha”. Hablando del caso concreto de Dayman no se puede decir que en ese hecho hubo responsabilidad ya que nadie asumió la “macana” de haber dejado el dinero allí. Expulsando a Directores no se soluciona nada pero lo lamentable es que nadie se haga cargo de las “macanas” y politicen todo.

Con esta clase política estamos condenados al subdesarrollo pues su limitada visión solo los hace tratar de permanecer en el poder o de alcanzarlo nuevamente.

Hablan de “Juan Pueblo” pero piensan en su bolsillo, tal vez en el fondo todos sean de “derecha”

Manuel Albisu

Brechas de conocimiento en adaptación al cambio climático en Uruguay

¡Muy interesante!

Paula

TREMENDO LÍO

¿A qué distancia la Seccional 1ra.? Con haber pedido un policía para hacer de varita, asunto resuelto.

Alcaber Meirelles

TREMENDO LÍO II

Seguro no sobraba ningún municipal para dirigir el tránsito.

Pablo

“El desafío de aprender y disfrutar”

” hecha raíces….” ( del verbo echar … ECHA RAÍCES …” )

Se reiteran las faltas gramaticales … ¿ para cuando un corrector de pruebas ?

Se puede conseguir entre los cientos de estudiantes universitarios o de magisterio.

JULIAN BENITEZ

Ignacio Martínez, escritor y dramaturgo autor de 60 libros y 20 obras teatrales

Nos encantaría contactarnos con Ignacio Martinez para invitarlo a nuestro Centro, somos un Centro Juvenil de INAU, Fray Bentos. Compartiríamos con diferentes escuelas, como me puedo contactar con él .Gracias.

Marcela Almirón