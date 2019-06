Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia

El Mercosur debate mejoras en seguridad a través de acciones de cooperación

Qué cuento chino es el Mercosur, ya hace muchos años qué se creó y todavía a la fecha no se habla de una moneda única, qué lo haría un poco más serio, lamentablemente se ve qué a las grandes potencias no les interesa dicha unión, cuantos años más tienen qué pasar para qué ésto sea una realidad, si bien en nuestro continente hay países con gobiernos muy feudales y políticos de muy baja calidad qué no les interesa del tema, también ayuda mucho la inestabilidad monetaria de algunos de éstos países hermanos. ¡Gracias!

Alberto

“Desarrollarse en el canto es un desafío muy placentero”, dice la cantante Stella Moreira

Como puedo ser cantante si vivo en un pueblo? tengo posibilidad de ser es que mi familia se quiere mudar a un pueblo y yo soy de ciudad.

Lua campiglia

Orquesta Sinfónica de Uruguay festeja sus 88 años con el concierto «Bolero»

Interesante la nota

a los salteños nos queda regocijarnos por lo que ocurre culturalmente mas allá de salto

no se nos toma en cuenta a pesar de ser una ciudad de buen porte urbanístico y cultural

los que puedan y gusten deberán ir a la capital para tener un baño leve de cultura.

Julian Benitez

Dos años y seis meses de prisión para hombre que violó en 2018 a una mujer declarada incapaz

La nota dice: “El pasado 10 de octubre de 2018, personal policial tomó conocimiento de un hecho originado en el interior del departamento, donde, un hombre, HABRÍA sometido y obligado a mantener relaciones íntimas a una femenina declarada incapaz. Se recepcionó la denuncia en una dependencia policial, realizándose las primeras indagatorias a un masculino mayor de edad, vecino de la víctima, quien, en primera instancia, negó el hecho”.

El verbo HABRÍA está en modo potencial que en la gramática española indica

posibilidad pero NO CERTEZA.

Teniendo en cuenta la nota dice que el incriminado negó las acusaciones en primera instancia. ¿Lo hizo en segunda instancia? Tampoco se sabe quién hizo la denuncia la víctima o algún familiar. No se indican evidencias de no existir estas se está pasando por alto la presunción de inocencia si esta existiese. Lo cierto de estos procedimientos tan poco claros les vendrían como anillo al dedo a personas sin escrúpulos que deseasen desprestigiar a cualquier ciudadano tales como políticos, profesionales, y la ciudadanía en general llegando al extremo que la persona acusada en esas condiciones se transforme en un paria y exponiéndose a que pierda el trabajo. Es como dicen los púgiles el que golpea primero tiene más posibilidades de ganar y en el caso legal el que acusa primero gana. Lo que hace más triste la situación.

Juan Costa

No hay soluciones “milagrosas”

Totalmente de acuerdo, el sistema de las cárceles es lamentablemente penoso. Siempre atendiendo a que el propósito principal no es la rehabilitación y sí el asegurar que el individuo no siga delinquiendo, se debe tratar la rehabilitación cosa casi imposible en las actuales situaciones de infraestructura. Pero lamentablemente a NINGÚN político de NINGÚN partido les interesa llegar a la real y efectiva solución. No podría haber educación de calidad si no hubiera escuelas por lo menos dignas.

¿Entonces se puede reeducar o rehabilitar a un delincuente si no hay infraestructura carcelaria adecuada. Dejemosno de hipocresías, invirtiendo en una cárcel modelo con capacidad para mil presos es una inversión en seguridad. Quién se anima a proponerlo…?

Naca

Marcelo Nobre comenzó una huelga de hambre con el fin de que las autoridades

fiscalicen si su inhibición es correcta

Huelga de hambre… la moda actual.

Naca

Intendente otorgó dos locales a los trabajadores de la industria de la carne que funcionarán como sede sindical

¿Y a los de la naranja? Para cuando algo… ni en el día del citrícola le dan algo a los trabajadores de la naranja que son mayoría… no tienen salón, no tienen beneficios, ni que hablar de que nunca se destinó ni un peso a ayudarlo con una canasta.

Lucia

GRAVE

Apolón y ruta 3 recientemente inaugurado es todo un desafío. carece de luces que señalen esa esquina peligrosa. Respecto a los asientos para mayores esperemos que se respete.

Renée Díaz

Intendencia reserva asientos para personas mayores en los ómnibus

La iniciativa es buena pero me pregunto si la normativa define lo que es una persona mayor o a partir de que edad se la considera como tal.

Juan Costa

«No se me antoja darle prioridad a quienes no han estado en la selección»

Muy bien Maestro! Es la forma correcta de tratar a estos seudoperiodistas que tratan de obtener alguna respuesta para después tergiversarla a su gusto y crear falsos rumores con títulos rimbombantes.

Y después quieren “simpatías… !Bravo Maestro!

Naca

Un asalto armado a repartidor y dos intentos de rapiña fueron denunciados en las últimas horas

Con lo que costó aprender a decir y a escribir Avd Enrique Amorin para que la sigan llamando Paraguay.

Mónica