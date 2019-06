Comentarios, reflexiones y análisis de todos los temas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia

Eduardo Leal

Hans Burmester

Daniel Martínez recordó palabras de Pepe D’Elía: “¿qué pasa…ahora que ganó Tabaré la primera medida es la ocupación?”

Bueno, también hubieron otras medidas por parte de algún sindicalista, hacer explotar la planta de Ancap por ej. Martínez puede contarlo de primera mano.

Pedrito

Impactante

Si bien es cierto que no merecen eso,,,pero hay que ver el motivo del por que están en esas condiciones de vida,,,,, no se olvide nadie que en primer lugar,,,, no hay manual para vivir simplemente hacer la vida de cada uno en la vida ,,,segundo ,,es como dijo Jorge Batlle “””camarón que se duerme lo lleva la correntada.,

Luis de los Santos

Por qué y qué se vota el domingo proximo-

Muy buena información sobre los precandidatos, a votar el domingo 30,que gane la democracia.

Clara

Excelente información sobre elecciones internas-

José Carlos

Con 79 listas hay para todos los gustos.

Álvaro

A qué hora se empieza a votar y como puedo saber donde me toca votar

Sonia

VOCES DE FACEBOOK

Por un país mejor para todos los uruguayos, votá al Movimiento Naranja Carlos Castro.

El diario sigue haciendo mandados a los colorados, Aaaa no rosados a aaaaa no ahora son anaranjados colorados pero más suave cito juajuajuajua

Para el senador frenteamplista Rafael Michelini

Este viernes estuvo en nuestra ciudad el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio – Frente Amplio, Lista 99 mil), quien acompañado por los dirigentes locales Rafael Di Donato y Juan Pablo Cesio

Adali Trindade Pahh están afuera!! Yo como empresario no sé cómo hago!! Para dar trabajo a 4 o 6 padres d flia casi seguro marchamos todos juntos(ah no no puedo creer d mi paisito)

Marcelo Moraes. Les tendría que dar vergüenza como está Salto, no hablen de los vecinos nuestra casa esta desordenada

Germán Meirelles. ¿Y en Salto para cuando un Free Shop?

Gonzalo y Lucas son dos jóvenes emprendedores salteños muy entusiastas que lograron posicionar su producto, “Alfajores Nobles.

Teresita Rodriguez Muchos éxitos.