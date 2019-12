Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Mala información. Los policías salteños siguen con las patrullas nocturnas por una razón muy sencilla y fácil de comprobar. El 99% del personal de la Guardia Republicana son recién ingresados y no son salteños; o sea no tienen experiencia profesional y no conocen la ciudad. Quien los guía en los procedimientos y los llamados… nuestros milicos salteños. No es cierto que no estén trabajando.

Mientras no haya equidad total no habrá tranquilidad…

LO QUE NO ALCANZO A ENTENDER ES CUANDO EL EDITORIALISTA DICE:… «Y tampoco es secreto para nadie que el flamante partido de Cabildo Abierto tendrá la «llave» de cada iniciativa……… podrían inclinar la balanza hacia decisiones no deseadas.….».

¿DECISIONES NO DESEADAS ?, ¿QUÉ QUISO DECIR VELADAMENTE EL RESPONSABLE DEL EDITORIAL?.

TAMBIÉN CONFUNDE CUANDO DICE Y LO RESALTA COMO TÍTULO, «Que no sea comenzar de nuevo…….., pero esto no

puede significar comenzar de nuevo cada 5 años, porque sería de no acabar nunca.»

SE CONFUNDE, PORQUE NO ES COMENZAR DE NUEVO CADA 5 AÑOS, ES COMENZAR DE NUEVO «DESPUÉS DE 15 AÑOS». 3 GOBIERNOS POPULISTA DE IZQUIERDA, RESUMIENDO: INTEGRANTE DE FORO DE SAN PABLO.

Prudencio

No hay otra opción que pensar que el atentado está vinculado a la política, sostiene la edil Liliana Filonenko

« dijo que «no queda otra opción que pensar que sí, porque si uno no tiene nada que ver con ajustes de cuentas, ni con deudas, ni problemas personales de otro tipo con nadie…», reflexionó.»

¿Entonces las manifestaciones realizadas por otra vecina, con nombre y apellido, no tienen validez ninguna? ¿Que la Policía no haya encontrado evidencias de disparos que impactaran en la casa tampoco se considera válido? ¿Lo único que se considera legítimo son las palabras de Filonenko?

M.C. Cattaneo

Tres candidatos tras la Secretaría General de la OEA en una América convulsa

¿ALMAGRO RE-ELECTO ?

LE TOMO EL GUSTO AL SUELDO Y A LA GENUFLEXION !!! SI LA ELECCIÓN TUVIESE UN SOLO ELECTOR ( Trump ) ENTONCES SI ARRASARÍA AUNQUE A VECES COMO LO DICE EL REFRÁN «EL DIABLO PAGA MAL A SUS DEVOTOS»

Julian Benítez

Intendencia realizó el recambio de led en Plazoleta Roosevelt

IMPRESIONANTE, PARA MI ENTENDER UN SEMITORNADO PASO POR LA CIUDAD DE SALTO, JAMAS ME HABÍA ENTRADO AGUA PERO ESTA VEZ SI.

Alberto Dauber