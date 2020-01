Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

Salto Grande mejoró las instalaciones para cobro de peaje a camiones en el Puente Internacional

En su día recuerdo felicitarlos por los 60 años de mucho esfuerzo,deseo continúen por muchísimos más los éxitos.

Teresa2424

Se corre la San Fernando

Están por correr hoy sábado y se puede inscribir hasta ayer, no entiendo.

Héctor

Requerido

Ya inmediato sumario administrativo para los boludos de la custodia. Uno o dos pelotudos o corruptos arruinan todo el trabajo que da investigar, perseguir, detener y pasar a la cárcel a los malandras. Les cabe responsabilidad penal en la fuga. Que se las apliquen.

Naca

Obra del Ejército de Salvación cumple 125 años en Salto

Estimados: Gracias por el artículo. Hay información de contacto que me puede pasar para ser voluntaria en el hogar de niños?

Sandra

Más de 200 mil dólares en equipamientos para el Teatro Larrañaga

El «lujo de la miseria» es esta medida pues cualquier ser normal sabe que hay prioridades acuciantes para la ciudad antes que dilapidar el dinero nuestro en cosas necesarias. El día que comencemos a elegir políticos aptos para su función comenzaremos a transitar mejores caminos de la mano de gestiones coherentes.

Manuel Albisu

Desde Minas, Lavalleja, llega la cartita de Juan Antonio Minuano viernes 27 de diciembre de 2019

La Fiscalía investigó y aclaró los crímenes… mirá vos!!! Entonces ahora que los milicos están al pedo podrían empezar a recortar el personal no?

A dar de baja o jubilar los más viejos y dejar lo mínimo nomas. Total… como la Fiscalía hace todo ella sola.

Naca

Voces en Facebook

Lacalle Pou auxilió a turistas brasileños que se habían accidentado en Maldonado

Edu Diamante LAS AVENTURAS DE SUPER LUIS !!!!!!!… A LUCHAR POR LA INJUSTICIAAAAAAA!!!!!!!

Lacalle Pou ofrecerá al Frente Amplio integrar las empresas públicas «respetando la votación de octubre»

Jesús Ferreira Amorin Que equivocación irá a cometer

Carlos Alberto Pobre tipo , no emboca una !!! Si «respetaras la votación de octubre» , tendrías que darle la «presidencia» «IGNORANTE» FA = 946.782 votos

PN= 694.925 votos

¡¡Bueno , a ver , los que lo votaron , que se hagan cargo , no puede andar solo , menos agarrar un micrófono !!

Partida especial de reyes para los funcionarios de los grados 1 al 5 Intendencia de Artigas

César Caraballo Populismo electoral.

Sospechoso: una mujer imprimió 40 fotos de policías de distintos rangos

Liliana Spinatelli Pueden haber tantos motivos

Alexis Trindade Bueno muy profesionales no son antes de hacer una investigación seria con cautela y salieron en los noticieros y les avisaron a los policías involucrados