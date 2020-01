Comentarios, reflexiones y análisis de todos los teas que han sido publicados, eso es lo que contiene esta vez nuestra sección semanal Todas las Voces, donde los lectores de nuestro diario realizan sus anotaciones sobre cada noticia.

VOX POPULI

En la sección Semanales, el día Sábado no ha sido puesto al día, desde el 20/2/2016 (Veinte de Febrero del dos mil dieciséis)

Alcaber Meirelles

VOX POPULI

Los Salteños tendrían que ver la película EL BARRENDERO, de Cantinflas, mas seguido. Quizás aprendan algo, como dice el actor «La ciudad mas limpia no es la que se barre mas, sino la que se ensucia menos».

Alcaber Meirelles

VOX POPULI

La generación de residuos es un índice para saber con que intensidad la gente es consumista. Lo inverso también es cierto, cuanto más cuidadosa es una sociedad en cuanto a su consumo menos residuos genera. En la zona que vivo todos los días viene un hurgador, abre las tapas de los contenedores, hace su cometido y se retira dejando el contenedor abierto. Cuando llueve igual deja la tapa abierta y el agua que entra al contenedor descompone la basura sin oxígeno produciendo olores ofensivos. Falta mucho para lograr una buena educación ambiental para que el lugar que uno vive sea un lugar que valga la pena vivir.

Juan Costa

“EL 2019 fue un año de grandes logros para la escuela”

Felicitaciones a la Maestra Directora Mary Rossi que además fue la única maestra elegida entre los 5 mejores docentes de nuestro país. Un orgullo para todos! Muy buena nota!

Rosa

Sospechoso: una mujer imprimió 40 fotos de policías de distintos rangos

Llamame Adolfo y te ayudare a limpiar la jefatura…

Angel Cuello

VOX POPULI

En cuanto a quién debe arreglar la veredas, si mal no recuerdo la normativa municipal SIEMPRE dispuso (vale decir que no es cosa del actual gobierno frentista) que quien debe encargarse de las veredas es el PROPIETARIO DEL INMUEBLE a cuyo frente corresponde ese sector de vereda. Y me parece que un periodista debe saberlo en lugar de plantear la duda…

La intendencia debe encargarse de las veredas en sectores públicos y de FISCALIZAR que los particulares mantengan las suyas en buen estado. Pero qué se diría si se fiscaliza y sanciona por una vereda en mal estado?. Que solo buscan recaudar,que solo quieren plata, que se acerca el aguinaldo o lo que sea y necesitan ingresos…o no? Sería el primer comentario sin duda…pero de asumir la responsabilidad particular de cada ciudadano ni hablamos.

M.C. Cattaneo

Brenda Lucía Cheleri Ferreira Esa foto es mas vieja que yo ahora hay otra entrada las linda

Liliana Spinatelli Brenda Lucía Cheleri Ferreira esa es la parada de omnibus que si es vieja???

Brenda Lucía Cheleri Ferreira Liliana Spinatelli no sé que necesidad de poner fotos viejas

Nota de Redacción.

Estimadas lectoras, esta foto fue tomada por el fotógrafo Vicente Massarino en la tarde de ayer sábado. Úna pena que con sus comentarios ensucien el trabajo del un equipo entero. En esta página publicamos otra foto también del día de ayer, para que los lectores que sí confían en nuestro trabajo puedan apreciar otra toma.