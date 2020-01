Análisis, reflexiones, comentarios, críticas, es lo que nos hacen llegar los lectores sobre las noticias publicadas en la semana y las damos a conocer en nuestra sección semanal Todas las Voces.

Presidente del PIT-CNT dice que la ley de urgencia de Lacalle es «una fábrica de conflictos»

¿Por qué razón un nuevo gobierno elegido democráticamente no puede establecer nuevas reglas? ¿No será que los gremios deberán evolucionar también al nivel del pueblo y dejar ese nidito de conveniencia en el que viven?

Pedrito

Dirigentes políticos «siempre de izquierda» anunciaron apoyo a Germán Coutinho, con una lista propia a la Junta

Con pena y asombro me entero de estos pases de equipo, como si fuera fútbol. Estos antiguos compañeros «frenteamplistas», no conforme con la gestión de Andrés Lima, tienen otras alternativas dentro del FA. Pero han preferido olvidarse de lo que padecieron durante la gestión de Coutinho, cuando eran funcionarios de la Intendencia de Salto. En fin, cada cuál con su conciencia. Seguramente los juzgará la historia.

Guillermo Fernández

Bicentenario de la batalla de Tacuarembó

Agradezco al Académico e investigador Padrón Favre, así como a la Dirección de El Pueblo, por rememorar estos episodios de la lucha de Artigas y sus huestes contra el invasor portugués .

La traición de los hegemonistas porteños y muchos de sus lugartenientes llevó al General de los Pueblos Libres a exiliarse y luego negarse a regresar a su Banda Oriental.

La historiografía nacional poca o ninguna atención le han brindado a esta etapa triste y desgarradora en el contexto de las entonces Provincias Unidas.

Pelayo Díaz Muguerza

Vox Populi dice: «La falta de higiene en algunos puntos de la ciudad se ve claramente en lugares donde se precisa que haya una mayor higiene».

No es ninguna novedad pero el estado de la limpieza de una ciudad dice mucho de sus habitantes. Para tener contacto con la realidad ir a la Costanera Norte donde están ubicados los lugares bailables un domingo temprano a la mañana a pesar de que hay una «batería pesada» de recipientes destinados a los residuos.

Juan Costa

Maestro Carlos: el de la casa enigmática

Señores: Esa persona que aparece en la foto no es el maestro Carlos; es más la persona de la foto es Eduardo Piñeiro. Gran equivocación. Disculpen mi atrevimiento, no pude dejarlo pasar. Mucha gente se dará cuenta. ¿Qué les pasó?

Nilda

N. de R.: muchas gracias Nilda por estar atenta a este importante error, lo tendremos en cuenta.

Vecinos se comunican con EL PUEBLO

Un organismo estatal abrió la calle para un arreglo y lo dejaron perfectamente señalado de modo tal que no era un pozo en el sentido tradicional que damos a esa palabra. No hubo ninguna perturbación para el tráfico. Desde ayer, ya ese hueco se tapo como corresponde con hormigón, mucho ruido mediático para lo que es una tarea normal de las instituciones encargadas de cuidar a nuestra ciudad. ¿Periodismo de alarma o de farándula que busca inquietar a los vecinos o a la ciudad? ¿Tal vez por estar en periodo electoral ? descalificando a quienes cumplen su trabajo? ¿Por razones políticas? Sería saludable que el autor de la nota pase por el lugar y vea que actuó apresuradamente y más aun que de excusas por su apresuramiento

Julián Benítez

N. de R.: Comentario del Sr. Benítez

El diario recibió la fotografía y comentario de un lector y comprobó que el mismo existía. Al otro día el mismo lector envía otra foto con el pozo arreglado y también se publica. Las dos publicaciones se realizaron, cuando ocurrió el hecho y cuando se solucionó. No nos hicimos eco de un rumor o chisme, nos hicimos eco de la preocupación legítima de un lector. Nada más para agregar.