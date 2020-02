Análisis, reflexiones, comentarios, críticas, es lo que nos hacen llegar los lectores sobre las noticias publicadas en la semana y las damos a conocer en nuestra sección semanal Todas las Voces.

Andrés Lima confirmó que el 100 % de la ciudad contará con contenedores de residuos

Andrés, tuviste otro logro más en beneficio de tener un Salto limpio y le da otras características a la ciudad que no teníamos, has mejorado, cantidad de calles y avenidas, y ahora contamos con menos presupuesto para la intendencia, cosa que es favorable para todos.

Hay un detalle que faltó y, la gente que construyó, sin permisos municipales y no paga, ni BPS, Catastro, Intendencia, profesionales, y otros. Ustedes tienen drones, pueden filmar lo construido y compáralo con lo declarado en la Intendencia. Esto se debe regularizar, hacer que la gente pague y bajar las contribuciones, con la plata de los que están en infracción. Alberto Dauber- podemos conversarlo personalmente, tu sabes donde vivo. Y esto es para enterar a toda la población, los que pagamos y aquellos infractores que no lo hacen.

Una salteña es la primera mujer que ostenta un cargo de comando en el Ejército uruguayo

¡Felicitaciones! Los cargos tanto para mujer u hombres tiene que ser siempre «ganados» con esfuerzo y no regalados u obligados como dice el fraude amplio.

Una salteña es la primera mujer que ostenta un cargo de comando en el Ejército uruguayo

Antes de dar a publicidad noticias se debería confirmar la veracidad de la misma, para no cometer errores.

Quién fuera designada como Jefe de la Unidad Militar de referencia, obstenta el grado militar de Teniente Coronel.

Amerita una rectificación y las disculpas del caso.

N.de R.: Estimado lector agradecemos su versión, nosotros tomamos la información oficial surgida el día del acontecimiento. Gracias.

Carnearon ovejas pedigree Merino de Los Arrayanes de Fros en Salto

Tiene toda la razón el damnificado. Pero sabiendo de la inmensidad de la campaña, la imposibilidad policial de cubrir toda la vigilancia y de la indiferencia judicial cuando se trata de imponer penas a los delincuentes que se logra atrapar; no se puede ser tan ingenuo de dejar animales tan valiosos sueltos y solos en el campo. Es como dejarlos en el zoo y pretender que los tigres no lo coman. Es la realidad que vivimos lamentablemente.

Carnearon ovejas pedigree Merino de Los Arrayanes de Fros en Salto

Porque no usan la nueva tecnología para cuidar su ganado.

Rosa Errandonea Querejeta, llegó desde Bera, en Navarra, para conocer el aporte de sus

antepasados ligado a los saladeros

La calle Santos Errandonea es referida no a Santos Errandonea Larregui -que junto a Francisco, su hermano mayor, emigraron a Uruguay-, sino a Santos Errandonea Aristegui, hijo de Francisco. El motivo del nombre de la calle fue por ser el primer médico de Salto, también se dedicó a la política.

