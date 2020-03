Comentarios, análisis y reflexiones son las que aportaron nuestros lectores en la última semana sobre las distintas noticias que publicamos en EL PUEBLO, las mismas son recogidas para nuestra sección semanal Todas Las Voces.

Delincuentes ingresaron a una casa de familia y se llevaron una caja fuerte con joyas y dinero

Otra cosa más que el Gobierno electo no ha cumplido a parte del hecho que en toda la campaña se llenó la boca diciendo que no iban a subir las tarifas acá hay otra muestra clara de como mintieron la delincuencia sigue como siempre van 20 días de Gobierno y ya me arrepiento de haberlos votado

Maria Rosa Fernandez

Se hicieron pasar por policías, ataron a la dueña de casa y le robaron fue en el barrio Horacio Quiroga

Que increíble y yo que pensé que se terminaba esto como prometió por mucho tiempo que se iba a terminar el nuevo gobierno

Santiago

Rapiñaron a mano armada al dueño de una carnicería cuando se disponía a abrir la misma

Y yo que iba a sacar las rejas con el nuevo Gobierno al mando

Pedrito

«La seguridad y salud en el trabajo es una obligación del empleador y ante incumplimiento que ponga en riesgo la vida del trabajador, puede ser posible de responsabilidad penal»

La seguridad y la salud es una obligación de ambas partes, mientras no se considere así nunca vamos a evolucionar.

COMENTARIO

Felicitaciones y felicidades para todos aquí nadie se rinde. Gracias ustedes se puede lograr tener informaciones al día de lo que sucede en la región. aqui en montevideo el uruguay profundo no existe en los grandes medios radiales y televisivos. No agrego escritos porque prácticamente en la ciudad salvo 18 de Julio prácticamente son difíciles de encontrar los pocos diarios que se editan, hasta muy pronto

Angel Troche

La idea es seguir jugando

«La Verdad de Ceuta» es un diario digital independiente, objetivo, plural y abierto para que el pueblo de Ceuta pueda expresar libremente lo que desee.

Dimitrina Vasileva

Trabajadores del sector Ómnibus interrumpieron el servicio

¿ADEOMS GOBIERNO PARALELO ?

Julian Benitez

La anatomía íntima de una gran ciudad

Por favor, agregar el nombre del autor de la nota, como corresponde. Gracias.

Daniel Veloso.

El diputado Álvaro Lima planteó exonerar pago de las tarifas de UTE, OSE y ANTEL para Salto

Necesito un prestamo podria ser 150.000

Sergio giachetto

El diputado Álvaro Lima planteó exonerar pago de las tarifas de UTE, OSE y ANTEL para Salto II

Entonces le tienen que exonerar a Montevideo, Maldonado etc. Es un planteo poco serio.

Robebe

El terreno de calle Artigas y 18 de Julio es fumigado mensualmente

La residualidad de los productos insecticidas se diluyen en un mes.por eso se debe fumigar al menos cada 10 dias

Robebe

El terreno de calle Artigas y 18 de Julio es fumigado mensualmente II

Fumigar cada 1 mes no es suficiente. deberían fumigar al menos una vez cada 10 días en la situación actual

Robebe

Dos nuevos casos de Coronavirus en Montevideo, en total son seis en el país

Por favor escriban bien las noticias. como que hay 20 personas en salto con sintoma? esto está demas. deberían decir que están analizando a 20 personas con posibilidad de que alguna de ellas sean positivas. deben escribir bien sino confunden a la opinion publica.

Robebe

AYER A LA MAÑANA

Esos carros llenos los ves casi todo el mes es un mercado para comerciantes , se hacen surtidos para almacenes. No hagamos más pánico!

Alejandra

Andrés Lima volverá a plantear la reapertura de destacamentos policiales al Ministro del Interior

Que se ocupe de la gestión de la intendencia y se dejede meterse en lo que no le importa. Tiene que dedicarse a limpiar y cortar los pastizalez que hay en toda la ciudad,por ejemplo en la costanera.

Naca

Poder Judicial ingresa en situación de Feria Judicial Sanitaria

O sea que no vá a haber administración de justicia…? Ya están huyendo…? Y los Policías que andan en la calle agarrando todo tipo de «viajes», tendrán que hacer la vista gorda de nuevo…?

Naca

Sobre los Cuidados Paliativos: “un derecho de todas las personas”

Analizando las palabras dichas por la entrevistada, los cuidados paliativos se parecen más a una muerte asistida e inevitable aunque la muerte asistida no es legal en Uruguay.

Juan Costa