35 años después, un salteño volverá a presidir la delegación uruguaya de la CTM de Salto Grande

La CTM SG no tiene competencias en lo referente a la navegación del RU, lo que corresponde a CARU (Estatuto del Río Uruguay)

Yef

35 años después, un salteño volverá a presidir la delegación uruguaya de la CTM de SaltoGrande II

¿Habrá un artíguense de cualquier filiación política integrando CTM alguna vez? Pasan los años y pasan los hechos políticos y el departamento de Artigas sigue ignorado. No se tiene en cuenta su enorme aporte de hectáreas y cultivos y riqueza para hacer realidad la represa. Pero siempre ha estado presente Paysandú dicen que por razones electorales. Así será

Falta agua y sobran ganas

La nota dice: «El río Uruguay está en uno de sus picos más bajos». Con el mayor respeto pero cuando se menciona «un pico» se hace referencia a uno o más valores más altos pero cuando se mencionan mínimos son nada menos que valles.

Juan Costa

HUMOR

Excelente, cómo el referido a semana de turismo.

Sergio González Vetey

José Mujica cree que el Gobierno habla mucho pero da

«poca plata» a los

sumergidos

Si, Mujica sabe de eso, a Casal le dió 100 millones , las velitas al socialismo otros millones, a Ancap, Pluna y otros miles de millones. En eso Mujica es insuperable.

Pedrito

Al capturar a varias personas, la justicia resolvió el caso de hombre herido de bala en barrio Don Atilio

¿Se da cuenta la gente que es inútil el trabajo policial…? ¿Para qué gastarse en horas de trabajo de investigación, en operativos de captura, en riesgos de tratar con peligrosos delincuentes, y todo para que el delincuente se vaya en libertad para su casa …? Intenta dar muerte a otra persona de varios balazos. En posesión y porte ilegal de arma de fuego con un simple título de «Lesiones Personales» Así no hay fuerza policial que pueda imponer orden.

Naca

VOX POPULI

Lamentablemente la gente le falta el respeto a esta pandemia , pero les pido que por favor se cuiden y lo digo con propiedad ya que vivo en New York Y lo que veo acá es terrible . Esta pandemia no respeta edad ni raza !!

Les mando un fuerte abrazo a mis queridos coterráneos y a cuidarse !!

Augusto

Ana Olivera sale al cruce del contenedor «olvidado» y

denuncia

«machaque persistente»

Conviene distinguir entre lo que es verdad y lo que es solo escandalo mediatico y quiza politico

Julián Benítez

ROBO

¿La verdad no entiendo este robo, con tanta mercadería almacenada no existía ningún control? Por qué cargar esa cantidad de leche en polvo, no es trabajo de pavos, se necesita tiempo y buenos medios.

Gonzalo Silva

5.632 personas

participan de 42 ollas populares en Salto, el Ejército hará 3 mil porciones para darles

¿Hay ollas populares en localidades del interior del departamento? ¿Constitución Belén , San Antonio ?

Julián Benítez

La Intendencia de Salto, el Cecoed y la Universidad de la República trabajan en conjunto para atender la

emergencia

alimentaria en el

departamento

La nota dice: «Según los datos relevados hasta el momento, hay 42 ollas populares en Salto a las que asisten 610 familias, llegando a 5.332 personas,»

Lo que hacen muy improbables los datos porque 5.332 personas/610 familias da igual a 8,74 personas/familia lo que es dudoso que Salto tenga casi 9 integrantes en cada familia mencionada. Salto no tiene un crecimiento demográfico así.

Juan Costa

N. de R.: tendría que ir hasta la Universidad de la República para que le muestren las pruebas de la investigación realizada por ellos.

A partir del martes 14 funcionará un puesto de control sanitario obligatorio en el puente sobre el río Daymán

¡Muy buena medida!

Manuel Albisu