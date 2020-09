Articulo del Dr. Carlos Texeira

Me ha parecido muy interesante el articulo del Dr.Carlos Texeira sobre la droga. Ha abordado toda la gama de esta problemática, poniendo el tema sobre la mesa sobre su abordaje y posibles soluciones. Seria importante que la discusión se generalice en la búsqueda de buscar caminos posibles, sus pro y contras.

Origen del Servicio de ómnibus

Estimados : me interesa hacer saber a la opinión pública de mi departamento el origen de los servicios de ómnibuses que tiene nuestra ciudad.

En el año 1971 el candidato a intendente de salto Sr Ramón Vinci importó 10 buses mb y en la elección de ese año fue electo el arquitecto Nestor Minutti.

En el año 1972 siendo yo edil 2do titular y el Dr Jose Silvestri acordamos contratar al señor Spinelli quien armó la nueva empresa de servicio regular de transporte.

En oportunidad de mi dirección general de transporte por carretera 1990 siendo intendente el cdor Eduardo Minutti pasé el armado de renovación de flotas que fue creado por mi.

Asimismo es oportuno señalar que la empresa bien administrada da razón a servicios en la órbita estatal.

Presentaron en nuestra ciudad el proyecto nacional «Cero Callejero» para crear centros de albergue para animales en situación de calle

El proyecto expuesto en la nota dice que es lo que van a hacer pero NO COMO LO VAN A HACER ni tampoco los recursos económicos que deben disponerse para «Cero callejeros». Recordar que la implantación de chips electrónicos para identificación de las mascotas fracasó por su alto costo. Pero lo más importante que no lo dice la nota es que el éxito de Holanda con los perros callejeros fue que subieron enormemente los impuestos para la compra de perros de raza lo que hizo que se cambiasen las costumbres y se empezó a adoptar a canes que estaban en los albergues lo que produjo una disminución enorme de la población canina en los albergues y me imagino que también el costo económico para mantenerlos en funcionamiento. Pero más allá de lo que se haga tenga éxito o no actualmente la situación de los canes dice mucho como es la sociedad en su trato con los animales y en la tenencia de estos.

Ataque de perros destrozó una majada en establecimiento artiguense

No hay que dejar de criar ovejas! Hay que salir a matar jaurías de perros!!! Qué están esperando? Que maten a una persona!!!?????

Trabajadores y propietarios de taxis reclaman cumplimiento en aplicación de tarifas

Sin lugar a dudas, se trata de un asunto «fierro caliente», para muchos, la excusa perfecta para no tocar. Para quien tiene ante sus ojos … y en sus manos… la posibilidad de ver y palpar en vivo y en directo esta situación; resulta indignante ver como se deja al libre albedrío de cualquier persona, en cualquier vehículo, con cualquier licencia, efectuar un trabajo, servicio de orden profesional, para el que certificarse no sólo lleva tiempo, sino que cuesta dinero, sin dejar de mencionar y/o reconocer de las notorias desprolijidades, producto de la ausencia total y/o abandono del controles en el sector. Desde todo punto de vista… una vergüenza!. El porcentaje de tener una experiencia negativa al hacer uso del servicio… es altísimo!. Lo que ofrecemos es un Carnaval de 365 días… y si a eso le sumamos que las administraciones FOMENTAN el trabajo informal… entonces?… donde estamos?… hacia donde creemos que vamos?… Tierra de todos?… o Tierra de nadie?

Trabajadores y propietarios de taxis reclaman cumplimiento en aplicación de tarifas

Fue inaugurada cartelería de acceso a Colonia Osimani y Llerena

No entiendo cómo se animan a inaugurar una muy linda cartelera cuando la Costanera Norte, a partir de la finalización del tramo bituminisado, se encuentra intransitable!

Marazzano y Lima en la caravana Frenteamplista

Madraza o junto a Lima, después de todo lo que dijo en el documento filtrado a la prensa?

Será que solo los une el odio o el poder?

Comando de Soledad Marazzano denuncia persecución del gobierno nacional

Y que trabajo realizaba esta señora,creo que ninguno,en fin.

Integrantes del grupo Puente del Salto a la Concordia dicen que «sigue todo en punto muerto»

Buena idea unir las ciudades. Quizás sea interesante comparar costos y beneficios con un ferocarril, por ejemplo desde plaza Treina y Tres a la costanera de Concordia.

Los naranjos florecidos,

regalan su aroma,

para tú despedida.

Desfiles,

calle uruguay,

Cabezudos y partida.

Tú corazón se agitó,

en diversos carnavales.

Corazón y bondad,

amistad y fantasía.

Un duó inseparable.

Una pareja admirable.

Desfilando carnavales.

El chumbo se despidió

Nora en busca de consuelo.

Tu corazón hizo una pausa,

Dejando huellas en tú pueblo.

La pausa, encontrará un play,

para retomar el carnaval en el cielo.

Algunas reflexiones sobre DROGAS Segunda parte

Las drogas son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal). Pueden inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. Desde siempre el humano las empleó. No obstante, a través de las diversas épocas, la percepción social ha cambiado frente a las drogas.

Las drogas no son intrínsecamente malas o buenas. Depende de cómo se las emplee. Una copa de vino, por ejemplo, alegra el corazón. Es bueno. Pero tomarlo en exceso hace mal.

El alcoholismo

En el caso concreto del alcohol, que es una droga socialmente aceptada en nuestro país, su adicción causa inmensos males. Psíquicos, en cuanto la conducta de una persona queda totalmente trastornada, y físicos, en el cerebro, hígado, etc. Es destructiva de todo tipo de relaciones humanas, familiares, laborales, etc. Causante de numerosos accidentes (particularmente de tránsito) y de delitos de toda especie (homicidios, lesiones, etc.). No obstante, su consumo habitual se ha naturalizado y los males que causa parecieran no percibirse. En general se entiende que no puede faltar en ninguna fiesta o reunión social. Muchas veces es el motivo central de la reunión. Su grande y generalizado consumo causa menos alarma social, que el de pequeñas cantidades de otras drogas, que incluso pueden ser de impacto negativo menor.

Alcohólicos anónimos

Un método que ha dado buenos resultados, en la lucha contra el alcoholismo, es uno de auto ayuda, surgido en EEUU en la década de los años 30 del siglo pasado, que se formalizó en una institución muy reconocida, que es la de los Alcohólicos Anónimos. Existe en nuestro país. Desarrolla una labor silenciosa y hay gente recuperada por la misma. Entiende que el alcohólico es un enfermo. Por tanto necesita ser ayudado a superar la enfermedad. Es un procedimiento voluntario. No se obliga a ningún adicto a ingresar. Sólo se le exige el deseo de querer dejar la adicción. No es un requisito previo dejar la adicción. El método funciona para ayudarlo a permanecer sobrio. A no beber. Quien habiendo estado sobrio durante un período, si vuelve a recaer en la adicción, se lo ayuda. No se lo obliga. Se estimula su voluntad. No se lo fuerza, ni coacciona. Pero la ayuda no viene desde afuera. Los mismos enfermos se ayudan entre ellos. Este método de autoayuda se emplea también con buenos resultados para otras adicciones. Como la de la comida. Los Gordos Anónimos. También existen los Narcóticos Anónimos, los Neuróticos Anónimos, etc. Asimismo hay autoayudas para familiares de alcohólicos o de otros drogadictos, como Al Anon, Teen Anon, etc.

Existen además de las autoayudas, tratamientos médico-psiquiátricos realizados por profesionales, que intentan superar la adicción.

El lunes próximo la tercer entrega de Algunas reflexiones sobre DROGAS (de Carlos Texeira)