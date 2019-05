Roberto Bitancourtt Llegan muchos y todos con promesas que la mayoría sabe no cumplirá!!! Mucho verso en tiempos electorales !!!salen al interior!! Algunos hace años no se les veía, casualidad, no!!!! Causalidad!!!!

Lima convocado a la Junta para explicar sobre robo en Daymán

Maria Carolina Monzon Que bien.algo bueno

Administrar

Colonización invirtió 1,4 millones dólares para que cinco familias desarrollen su actividad en 515 hectáreas de Cerro Largo http://www.diarioelpueblo. com.uy/…/ colonizacio

Renee Márquez Que BUENO!!

Sartori encontró a cuatro maestras rurales en ruta y tomó nota de sus propuestas para mejorar la educación rural

Rodolfo Piriz A mira cómo está para la foto ,sabrá dónde anda

Dionisio Ferreira Pero con la plata que tiene podia. colaborar con un transporte. ahi se ven los pingos

Renee Márquez Jajajaja ¿¿¿Que??? ¿¿¿Quiere aplauso?? Cual es !! Mucha gente lo hace….No veo cuál es la novedad???

Geovani Sánchez En primer lugar señores políticos ese no es un justo que usted lo haga de corazón porque terminan las elecciones y a las pobres maestras se las deja a un lado no no nos tomen de ignorantes al pueblo que ya de esa estamos cansados en segundo lugar me crié en saladero y conozco muy bien a todos los de la foto nunca se les importo a nadie de ellos al punto que muchos de ellos hasta perdidos en la droga pero no le echo la culpa a ellos es a ustedes los políticos los culpables a que no tengan trabajo educación y quien vea por ellos un futuro no hay que venir por votos hagan las cosas antes y hay se ve el verdadero ser humano

Santiago Vianessi Vamos a votar a los camioneros, los paisanos que nunca dejan a nadie tirado. Etc… Porque este lo hizo por los votos, no porque lo lleve en la sangre…