Emprendedoras

María Eugenia y Faustina son socias y dueñas de «Las Magnolias Nails» (nails en inglés significa uñas), empresa que abrieron hace dos meses en «Espacio Cerafina» (Uruguay 1353). En diálogo con LINK, nos contaron de qué trata su propuesta.

- ¿Qué trabajo hacen en «Las Magnolias Nails»?

María Eugenia- Lo que hacemos es toda la parte de estética de manos y pies, con esmaltados semipermanentes, hacemos esculpidas en acrílico, en gel, hacemos manicura rusa, manicura tradicional.

- ¿Cómo se les ocurrió trabajar juntas?

Faustina- Porque estudiamos juntas la carrera de manicuristas, de ahí nos conocíamos, y la idea surgió de «Espacio Cerafina», de Lucila Márquez, que es donde estamos. Ella nos tiró la propuesta, cada una trabajaba por separado y nos unimos para esto.

- Una cosa es ser empleada de alguien, otra muy distinta es generar tu propio proyecto y transformarlo en empresa, ¿cómo se animaron a dar ese paso?

María Eugenia- Yo por ejemplo trabajé 10 años como administrativa, y llegó un momento que sentí que quería algo para mí, quería hacer algo y siempre me hice las manos, porque claro, como estaba en Administración tenía que tener siempre las manos bien arregladas. Entonces me encantaba siempre ir a hacerme las manos y un día me dije que iba a aprender esto que me gusta. Ahí fui con Verónica Rey, donde conocí a Faustina…

Faustina- Lo que me pasó a mí fue como algo más hobby, quería sacarme eso que tenía ganas de hacer. Siempre esmalté la uña a mi abuela, a mi madre, a toda mi familia. Entonces un día dije que lo iba a hacer por hobby, y me encantó. Y cuando recibí la propuesta, no sé, ni lo pensamos y nos largamos, sin saber cómo nos iba a ir.

- Dijeron que tienen varios estilos, ¿para qué los usa la gente? ¿Para algún evento en particular

o para uso diario?

María Eugenia- A la gente le gusta, antes era más tipo, si tengo algo voy a hacerme las manos, ahora no, ahora todas quieren estar con sus manos arregladas…

Faustina- O gente que trabaja con el público quiere tener sus manos arregladas, como la gente que trabaja con la computadora quiere tener las uñas arregladas porque «me miran», o también pasa que se comen las uñas tanto, tanto, tanto que va por estética. El tema pasa por animarse, y la gente se está empezando a animar.

- ¿Cómo ha tomado la gente esta propuesta?

María Eugenia- Gracias a Dios muy bien, a pesar de la pandemia a la gente le gusta ir, le gusta el lugar de «Espacio Cerafina» y vuelve.

- ¿Qué es lo que más les pide la gente? ¿Un arreglo clásico de uñas o cosas distintas?

María Eugenia- Hay de todo, en el tema de esmaltado hay más libertad en elegir colores, diseños, y a veces la gente se recopa y quiere terrible diseño con cristales, que brille. Pero por lo general, la gente ya va con algo en mente porque vio algo por internet y lleva el diseño armado, es poca la gente que te dice «hacé lo que quieras». Van con la foto y te dicen, «quiero esto».

Faustina- Trabajamos de lunes a sábado y el horario es con agenda previa. Para eso pueden comunicarse al 092 016 677 o al 099 025 154. También nos pueden encontrar por Instagram por:

«lasmagnolias_nails».