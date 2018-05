“Debemos hacer lo mejor para que los niños y jóvenes con discapacidad tengan una vida digna”

“Nací en Salto … una niñez muy linda como niña me recuerdo jugando con un grupo de amigos y vecinos del barrio Cerró. Fui a la escuela 64 ahora llamada España.

La época escolar hermosa….tenía docentes de vocación yo quería mucho a mis maestras la maestra de segundo año todavía la veo Monona Estevez.

Quería ser maestra… pero mi papá no me dejo ir al liceo me mandó estudiar en UTU para ser modista y no me gustó – nos cuenta Caty Cafrée haciendo referencia a su niñez y adolescencia fui dos años y luego me conseguí trabajo en una tienda trabaje y empecé a ir al liceo como pude no termine el ciclo básico” – nos cuenta Caty Cafrée nuestra protagonista de “Al Dorso las diez últimas de la última” quien accedió una vez más a compartir su conmovedor testimonio de vida.

Caty es madre de Flavia y Fabiana …. abuela de Antonia…

Flavia es su compañera y la persona que la inspiró a seguir un rumbo de permanente crecimiento integral.