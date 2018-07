En nuestra sección “Las diez últimas de la última” presentamos hoy al salteño Ángelo Luigi Chiappino, titular de la firma Decoplanner que bajo la consigna “La esencia de lo distinto”, hoy está a cargo del emblemático Parador Ayuí donde ha llevado adelante muchas fiestas y eventos y donde pretende extender sus conocimientos y desarrollar su creatividad como decorador y organizador de eventos.

1- ¿Dónde nació?

Nací y me crié en Salto, pero estuve viviendo en varios lugares; como Maldonado, Montevideo, Estados Unidos, Nueva York, Miami.

2- Cómo surgió su vocación por el arte

Haciendo temporadas en Maldonado, comencé con todo el tema de la decoración, primero trabajando como barman, haciendo relaciones públicas, luego trabajé con empresarios destacados del entretenimiento nocturno, empecé a desarrollar la parte de organización de desfiles, cuando estaba el boliche Aisha, hicimos desfiles con Eunice Castro, siempre trabajé para la agencia de modelos Valentino Booking, para el evento Elite Model Look (este año trataremos de realizarlo nuevamente ya que hace dos o tres años que no se hace en Salto).

3- Cuando vivió en el exterior, ¿adquirió conocimientos relacionados al arte?

En realidad soy actor de teatro; en el año 2000 me fui a Montevideo y estudié en la escuela de arte Emilse Viña, hice obras con ella allá. Siempre me gustó la parte de exposición, siempre tuve el sueño de ser conocido, si bien siempre estuve trabajando en la noche y varias generaciones -hasta ahora- me conocen, siempre gustaron las artes.

4- Luego de estudiar en Montevideo, ¿trató de aplicar sus conocimientos en alguna obra?

Una vez fui a Buenos Aires y audicioné para el reality Gran Hermano, tenía casi todo para entrar, había pasado cuatro filtros, pero ese año el programa se bajó y no salió Gran Hermano, sino Operación Triunfo, programa al que pasaron los que habían adicionado y sabían cantar.

5- En Salto tuvo a su cargo la decoración de varios boliches

Sí, uno de los primeros fue Orange, que estaba frente a Plaza Artigas, luego trabajé varias temporadas para W Louge, entre otros. Me gustó la parte escénica y me fui a Montevideo a perfeccionarme.

6- También organizó varios eventos

Sí, además de la presentación del local, tenía a mi cargo la organización de eventos cada fin de semana. Luego fui managger de un mago; estuvimos trabajando en Montevideo, trabajamos con Jésica Cirio. De esta manera la gente te empieza a ver y a hacer propuestas que las tomo como desafíos.

7- ¿Ha tenido propuestas para trabajar fuera del departamento?

Sí, he tenido propuestas para trabajar en Punta del Este, en Brasil, en Montevideo, pero he estado en tantos lugares que hoy por hoy quiero desarrollar mis raíces acá, estoy tranquilo, en paz, tengo a mi familia acá y además hoy dispongo del Complejo Ayui para desarrollar un montón de proyectos.

8- ¿Cuánto hace que tiene a su cargo el Complejo Ayuí?

El 1º de diciembre hace dos años que abrimos, firmamos en agosto y estuvimos tres meses en obra. Me ha costado mucho levantarlo teniendo en cuenta que cuando ganamos la licitación estaba en ruinas.

Hace pocos días el local fue declarado Monumento Histórico Nacional y para mí ha sido algo importante. Estoy feliz, me avisaron cuatro días antes que venían las autoridades, así como el hijo de Eladio Dieste (responsable de la construcción), fue un evento muy lindo. Hay materiales con los que se construyó el edificio que no se consiguen, por lo que he tratado de conseguir materiales muy similares para restaurarlo, y es algo que me lo han destacado y agradecido, así como también por el mantenimiento del parque y demás.

Cuando presenté el proyecto, sabía que debía enfrentarme a las consecuencias de las crecidas del río, pero aún así, asumimos el desafío. Son momentos difíciles de los que cuesta reponerse, si bien las construcciones permiten retirar mucha infraestructura cuando el río sube, también cuesta mucho recuperar el lugar, fundamentalmente el parque.

Aquí se hacen no sólo fiestas de cumpleaños y bodas, sino también eventos a beneficio como «Misión Fátima» con Adela Soto y Viviana Arena, también desfiles con Evangelina Lechini, lanzamientos, Expo Feria, Víctor Hugo Solís hizo La noche retro, entre otros.

9- ¿Cuál es el evento más difícil que tuvo a su cargo?

Como Decoplanner hemos realizado fiestas de quince años, bodas, stands, programas televisivos, locales comerciales como Inés Álvarez y Bruno Blanco, ahora estamos con el desarrollo de una Ferretería importante. Para mí, cada cosa es un desafío, hay clientes que vienen con una idea y te eligen para que lo guíes y te dan la libertad de trabajar, podés desarrollar y volar. Una de las cosas que está pasando y no me gusta, es una contaminación visual de Internet que hay, todo el mundo viene con una idea fija; ‘quiero esto’ y te mandan una foto de Internet; esas cosas te atan, no te dejan desarrollar tu creatividad.

Por suerte tengo muy buenos clientes que me eligen porque me permiten desplazarme un poquito más; me dan alas para que pueda volar y mostrar así lo que soy.

Tengo cuidado al elegir los eventos, de manera de cuidar tanto el local como mi trayectoria.

10- ¿Ha cumplido su objetivo?

No, tengo mil cosas por hacer, todos los días viene alguien, golpea la puerta y te hace una propuesta, y te tienta. Aunque creo que hay un momento para cada cosa, por ahora a lo que más estoy enfocado es la parte de Restoran que se inaugurará en verano. A modo de adelanto, puedo decir que será algo innovador, siempre focalizado en lo que es el lugar, destacando que es Patrimonio Histórico, por Eladio Dieste, y otra porque acá fue el Éxodo del Pueblo Oriental.

La idea es que el turista venga a Salto y tenga que pasar por el Ayuí, por esos motivos.

Tengo propuestas que aún voy a hacer, me enorgullece haber llegado a esto, ver las caras felices de mis clientes, y agradezco infinitamente a todos mis amigos, y no amigos, clientes y a mi familia que tanto me han apoyado, que han confiado en mi y han vuelto; por ejemplo clientas que les he hecho los quince años y a los cinco años les hago la boda, eso es una de las cosas que me llenan de satisfacción. Agradezco a quienes creen en mi y me dejan soñar y seguir en este mundo que elegí hace más de veinte años.

Hoy por: Sara Ferreira