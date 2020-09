Marcelo Oliva

El periodismo como profesión, puede transformarse en pasión; aunque, nunca exenta de la responsabilidad que conlleva.

Nuestro entrevistado de hoy, Marcelo Oliva, es una de las jóvenes figuras que viene pisando fuerte en el mundo de la información, proviniendo, orgullosamente, del ámbito deportivo, del que ha sabido trascender para transformarse en una de las caras visibles de uno de los más importantes noticieros a nivel nacional.

Con él dialogamos sobre su vocación, su visión de la actualidad y sobre su futuro.

¿Qué lo llevó a optar por el periodismo como profesión?

Entiendo que es una labor necesaria el poder transmitir un episodio que está relacionado con la comunidad a todo nivel sin discriminar. En lo personal, uno tuvo una formación a través del deporte, que fue la puerta de acceso, pero, eso no significa que no se puedan tomar otros caminos, que incluso pueden estar relacionados. Un hecho deportivo puede tener distintas derivaciones, y uno debe nutrirse de otros ámbitos para tener una versión detallada de cada hecho. Esto es lo que hace apasionante el periodismo. Saber cómo pasó, el dónde, el por qué, y seguir investigando sin distinción de medios de comunicación.

Ser periodista hoy, ¿qué significa para usted?

Constituye una gran responsabilidad y, sobre todo, en estos tiempos en los que, a veces, se transforma en algo extraño, por la velocidad en que transcurren las cosas, aunque, a la vez, allí está la capacidad de uno en saber cómo afrontar el trabajo, a realizarlo con sus propios tiempos. Ser periodista hoy o antes, no cambia. Hay cuestiones que se deben saber de antemano, elementales, básicas y es estar preparado. Animarse a ser periodista es un desafío constante y a cada instante, para luego, comunicar y poder dar una opinión a la que, a veces, se cuestiona, y se desvaloriza sin sentido. Uno puede tener una opinión, no compartida, pero hay que respetarla y defenderla siempre.

¿La objetividad es posible en dicha profesión?

Claro que sí y en cualquier situación. En las preguntas y en los hechos, tal cual lo viste, para luego hacerlo saber en esta tarea. Ser objetivo forma parte del aprendizaje de esta profesión desde el momento en que uno descubre de quién se trata la persona que tiene al frente.

En la actualidad, ¿se informa o se comunica?

Se informa bien y no todas las veces se comunica de la misma manera, porque, a veces, a la comunicación se le agrega el “iva” porque aparecen los “peros”. Informa un comunicado que viene de una institución, de una organización, es textual; la comunicación puede ser a largo plazo.

Interior versus capital

El deporte por sobre todas las cosas me brindó la oportunidad de poder estar en ambos, como ahora, en otras cuestiones, como integrante de Canal 8 de Salto y corresponsal de Canal 12, Telemundo. No debe existir un diferencial. Para mí no lo hay. Nadie es más que nadie. Cada uno hace su trabajo lo mejor que puede. Todos podemos preguntar u opinar. La diferencia, a veces, sólo está de dónde uno es oriundo.

Las fake new y la realidad, ¿confrontadas o muchas veces de la mano?

Para quien conoce la realidad o la busca, no hay más que eso mismo. Lo otro, lo de noticias falsas, son modismos que se instalan sin fundamentos, de escaso consumo y sin sustento. No aportan nada.

¿Recuerda una anécdota que valga la pena contar?

A veces las limitaciones económicas de los medios hacen que uno se las arregle para poder viajar. En el Sudamericano 2006 de Caracas de básquet, perdimos la final con Brasil. Fue un meritorio sub campeonato para Uruguay. El presidente de la Liga Venezolana, Carmelo Cortés, tenía armada toda la fiesta antes de jugar con Uruguay en semifinales. El Coliseo estaba con 15 mil personas y Uruguay le gana con un final tremendo. Después del partido nos invitaron a cenar a un lindo restaurante, y fue el propio presidente de la Liga venezolana quien nos invitó. Fue una cena triste por el resultado del juego pero, al mismo tiempo, estaba rodeado de amigos uruguayos, y nos felicitó por lo que hizo Uruguay. Pero ahí no terminó para mí. Cuando estábamos por embarcar junto a la delegación de la selección, ya con las maletas en el avión para volver a Montevideo, nos dejaron a mí y dos dirigentes de Uruguay, sin subir, porque el vuelo estaba completo. Increíble, aunque las reservas estaban hechas. Por las molestias y por cambiarnos el vuelo, la compañía nos obsequió una noche de hotel a cada uno y un pasaje para usarlo con validez de un año. El billete lo utilicé una semana antes de viajar al Preolímpico de Las Vegas 2007, ahorré un gasto, y me di el lujo, que, a veces, solo esta profesión puede dar, y fue estar con figuras de la NBA como LeBron James o Kobe Bryant. Allí fueron dos semanas inolvidables.

Cuéntenos un recuerdo de sus inicios que le haya indicado el camino a seguir

Mis padres, Domingo Oliva e Isabel Espasandín, llevándome al fútbol de chico. Conocí mucha gente que me sirvió y ayudó para desempeñarme en lo que hago. Único.

¿Deudas pendientes?

Leer mucho más, trato, la carrera de médico, desfilar en una comparsa de lubolos tocando el chico y otra más.

¿Proyectos a futuro?

A todo nivel. Los que se presenten y los que pueda llevar adelante en lo laboral, familiar y tomarlos con pasión. Así siempre constituirán un desafío.