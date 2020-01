Ingresar a la habitación de Darío Favier, en el Residencial Sol, de calle Invernizzi, significa sorprenderse ante la enorme cantidad de cuadros pintados por él mismo que allí tiene guardados, así como las varias decenas de medallas y trofeos recibidos a lo largo del tiempo, por esa actividad y la de escritor. En marzo cumplirá 87 años y no deja de pintar, escribir y entretenerse leyendo las noticias de EL PUEBLO, que le llega a sus manos cada mañana. Nunca fumó, ni tomó mate («desde que me quemé la boca siendo niño», recuerda entre risas), ni bebió otra cosa que no fuese agua. Y más allá de haber trabajado en otras actividades, como en Pluna, su dedicación al dibujo (creando o enseñando), la pintura y la escritura, ha ocupado enteramente el tiempo de su vida. Su lucidez para traer antiguos recuerdos al presente y explayarse en el relato sobre ellos, además de su delicadeza y amabilidad en el trato, son cosas que también sorprenden y alegran. En ese ambiente y al lado de un ventanal con balcón, como su mente, abierto a la calle de par en par, Darío Favier compartió parte de su vida para esta sección Al Dorso.

1- ¿Dónde y cuándo nació?

Nací en Salto, el día 3, del mes 3, del año 33, a las 3 de la mañana, pesé 3 quilos con 300 gramos, mi madre me tuvo a los 33 años, me bautizaron a los 6 años, es decir dos veces 3, en la Iglesia de Cristo, ¡número 33!, mi cédula y mi credencial tienen muchos 3 también. Así que siempre me sentí cercano al 3 (risas). Nací en calle 19 de Abril al 1000 y toda mi vida estuve radicado en tres o cuatro cuadras a la redonda, en pleno centro.

2- ¿Qué recuerdos guarda de la niñez?

Muchísimos. Recuerdo mucho los cuentos de mi abuela y mis padres, de dónde vinieron los antepasados por ejemplo. También recuerdo que el fondo de casa daba al de una señora que vivía por calle Soca y yo siendo muy pequeño, de 4 o 5 años, salía al fondo y le gritaba: ¡Doña Banca…Doña Blanca! Era Blanca Berreta; ella salía a regar las plantas y me levantaba el alambrado para que yo pasara, me daba un tarrito con agua y yo la ayudaba a regar, y me hacía muchos cuentos de todo tipo.

3- Ya de la etapa escolar y liceal, ¿qué puede contar?

Primero fui a la escuela Nº 2 «Etelvina Migliaro». Mi padre, que era inspector de espectáculos de la Intendencia, por conocidos y amistades que tenía me llevó a esa escuela. Pero hice allí solo primer año; después, por otros motivos, me llevó al Sagrada Familia. El liceo lo cursé en el Osimani y Llerena.

4- Y su inclinación por la pintura y las letras, ¿cómo se inicia?

Justamente, allí en Sagrada Familia, cuando hubo un Congreso Eucarístico, el Hno. Martignano me invitó para que hiciera un trabajo para el Papa…En realidad había un concurso literario y de pintura en todos los colegios religiosos del Uruguay; me presenté y saqué el primer premio. Ese cuadro está aún en Sagrada Familia. En el liceo, Prati fue mi profesor y en aquella época había mesas largas para trabajar de a 3 o 4 alumnos. Como a mí me gustaba y me resultaba fácil el dibujo hacía enseguida los trabajos. Pero un día Prati golpeó en la mesa con la regla y dijo: quiero saber por qué el señor Favier tiene los mismos trabajos que Souto y Aguirre. Entonces tuve que pararme y decirle: lo que pasa es que para mí es fácil y como ellos tienen dificultades, los ayudo. Me dijo: bueno, entonces desde ahora usted se va a sentar aquí en el pupitre y le voy a poner modelos para que usted trabaje solo. Después seguí pintando siempre. Además de trabajar en Pluna, de haber sido secretario de la Comisión de Patrimonio y del Museo del Río Uruguay, di clases de dibujo y fui director de Crandon, y luego me llamaron para dar clases de dibujo en la UTU, en las distintas carreras. Hasta que una vez pensé qué podía hacer como cosa propia, mía, y que pudiera gustar, y empecé a pintar cuadros. Busqué modelos, revistas, ¡hasta que me sale una idea!, compré más revistas y seguí, y así fui haciendo. Hasta con granos de arroz hice un cuadro, que debe estar en la Intendencia o en la Junta Departamental.

5- Precisamente, ¿dónde hay cuadros suyos en exhibición?

En muchos lados, en Sagrada Familia, Intendencia, Junta Departamental, en las Termas, también en Paysandú y otros departamentos…

6- ¿Tiene una idea de cuántos cuadros pintó?

Ni loco… Son muchísimos. En mi casa, que tuve que dejarla para venir acá (al Residencial) porque estaba solo, tengo cerca de 200 cuadros, acá tengo otro tanto, más los que están por distintos lugares; y he regalado muchos, a la gente que me atiende acá por ejemplo.

7- A la vez también escribió siempre…

Sí, siempre escribí y sigo escribiendo, como también pintando, para entretenerme. Escribo de todo, poesías, cuentos, historias… Para escribir simplemente me imagino y escribo, empecé de niño también, los dibujos incluso me dan ideas, como si estuviera viendo una película. Además tengo comenzada la historia de los Forti, mis tíos, historias de aquellos primeros ómnibus que tenían y otras. En lo literario, por otra parte, con algunos conocidos hicimos un grupo muy lindo llamado Escritores Salteños, estuvimos juntos diez años hasta que algunos empezaron a irse; el grupo todavía sigue, aunque yo tampoco ya no voy.

8- Tanto en pintura como en literatura ha obtenido muchos premios, ¿qué puede comentar?

Premios tengo muchos, alrededor de sesenta medallas y unos quince trofeos, no solamente de concursos de Salto, también de otras partes del Uruguay y de Argentina, Brasil, España, Italia… Pero siempre calladito, he sido siempre de perfil bajo.

9- ¿Puede adelantarnos algo de esas historias de sus antepasados que está escribiendo?

Sí. El padre de mi padre era francés, armero que arreglaba las armas del ejército de Napoleón. Después se vinieron para América, pero en lugar de desembarcar en Montevideo, siguieron para Buenos Aires y ahí descendieron. En Argentina se ennovió con mi abuela, hija de un coronel del ejército argentino. Luego fueron naciendo los hijos, varios, como ocho, todos argentinos. Después se vinieron para Uruguay y vinieron a dar a Salto, a una casa de Uruguay al 800, donde ahora hay una farmacia. Y ellos por ejemplo me contaban de las balaceras entre blancos y colorados que había desde allí hasta la avenida Barbieri, donde pasaba el tren. También recuerdo que uno de míos tíos Forti me daba tres centésimos y me enseñaba contando con los dedos: aquí hay tres, bueno, cuando usted trabaje y cobre, siempre guarde un tercio, los otros dos sí puede gastarlos en lo que quiera o también los guarda. Hice eso toda la vida y así nunca me faltó nada.

10 -¿Cómo se conforma su familia hoy?

Mi familia hoy…(se emociona). Mi señora lamentablemente ya no está. Tengo solamente una hija mujer y un hijo varón. El varón era militar, se retiró y puso una agencia de seguridad en Paysandú; la señora es de Paysandú también y tienen una hija. Mi hija, también casada, tiene un hijo, que a la vez tuvo una hija. Así que tengo dos hijos, dos nietos y una bisnieta.