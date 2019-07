Hoy con el Cr. Martín Burutarán:

Nuestro entrevistado de hoy, es una de las nuevas figuras de la política local; nacionalista por convicción e idealista como los caudillos que admira, apuesta a devolverle a la actividad que tanto quiere, la credibilidad y seriedad que, como es sabido, ha decaído sustancialmente en los últimos tiempos. Comprometido con el futuro de su colectividad y, a través de ella, de su tierra, considera como pilar esencial y al mismo tiempo como piedra de toque, a su familia.

1- ¿Cuándo surge la vocación por los números?

Yo, en principio, en realidad, no tenía vocación por los números; me gustaba de todo, me gustaban las ciencias exactas, digámoslo así, por lo que siempre digo que, podría haber sido Ingeniero o Arquitecto, Ingeniero Agrónomo; lo que no me gustó nunca fueron las letras, como abogacía o escribanía, pero, del resto, siempre me gustó todo lo que comenté. La verdad, es que no recuerdo en qué momento fue que decidí hacer Ciencias Económicas, creo que fue en 4to del liceo, cuando uno tiene que empezar a elegir lo que va a hacer, y bueno, me largué por ese lado, y salió todo bien. Conseguí trabajo rápidamente, siempre referido a lo mío, así que nunca se me cruzó por la cabeza si no era en lo que tenía vocación o no, aunque, a veces, pienso que, estaría bueno hacer otra carrera, seguirse formando. Pero creo que ya estoy corriendo esta carrera, la que no me va a permitir hacer otra nueva.

2- ¿Y por la política?

En mi familia, si bien los orígenes siempre fueron del Partido Nacional, nunca hubo una gran militancia, sino muy esporádicamente; realmente, el que me generó entusiasmo por la política, fue Carlos Albisu. Siempre había recibido invitaciones por el hecho de estar en las gremiales jóvenes de la Asociación Agropecuaria, pero, nada que me motivara a trabajar en política, hasta que un día, lo conocí a Carlos, y vi que había una persona genuina y, principalmente, porque recuerdo que nos invitó a formar parte de su lista, de su agrupación, lejos de las elecciones; recuerdo que fue en octubre de 2011, cuando ya habían pasado las municipales del 2010, él estaba formando su fuerza, su grupo, y ahí, estaba buscando gente, eso fue lo que me gustó, que fuera lejos de las elecciones, y que no fuera una simple invitación a votar.

3- ¿Por qué el Partido Nacional?

No hubiera podido ser de otra forma que no fuera en el Partido Nacional. Con todo respeto a los militantes de otros partidos, yo creo que el Partido Nacional es genuino, no tiene nada que esconder ni de qué arrepentirse en lo que es sus raíces, su historia, y, con esto, me refiero a que hubo cosas en los gobiernos de otros partidos, de las cuales creo que hay militantes que no se enorgullecen. Nosotros, siempre orgullosos de nuestros caudillos. Y bueno, si bien el Partido Nacional ha gobernado pocas veces, creemos que es el partido que más cosas le ha dado a este país, y creo que la mejor manera de ser nacionalista, de ser republicano, es dentro del Partido Nacional.

4- Si tuviera que convencer de por qué su fuerza política, es la indicada para gobernar Uruguay y Salto, ¿qué nos diría?

Yo diría que, el Partido Nacional se viene preparando seriamente; el Partido Nacional no es que va a llegar al gobierno y va a empezar a improvisar; no. El Partido Nacional y, principalmente nuestro sector, nuestra fuerza política liderada por Luis Lacalle Pou, está haciendo un trabajo serio y responsable, en cuanto a, cuáles son las medidas a tomar a la hora de llegar al gobierno. Y, es por eso, que se ha presentado un plan de gobierno que tiene más de 200 páginas, que está reforzado por la presencia en el trabajo de más de 400 profesionales. Yo soy nuevo en esto de la política pero, creo que, es difícil de igualar el trabajo que se ha generado en cuanto a esta agenda de gobierno, para este período de elecciones, de tantos profesionales dedicados a armar un plan de gobierno. Por supuesto que después, el toque del gobierno y el toque político, lo tendrá que dar, nuestro candidato. Pero, creo que, realmente, estamos preparados, y no es un eslogan. Estamos preparados con el cuerpo y con el alma, prontos, maduros, como para llegar a ser gobierno y levantar este país. Y, si lo podemos mirar en forma histórica, bueno, el Partido Nacional llegó al gobierno cuando más se lo necesitó; o, cuando las papas quemaban, así que, creo que las papas están más que calientes en esta oportunidad, como para que sea hora que el Partido Nacional ponga la casa en orden.

5- ¿La política o los políticos han perdido credibilidad?

Y, sí. Lamentablemente lo vimos en las elecciones internas, donde, el caudal de votantes que se volcaron a las urnas, no fue un número extraordinario. Si bien las encuestas hablaban de un porcentaje de menos del 30%, cifra que se superó, de igual manera, el bajo porcentaje, daña a la democracia; pero, bueno, creo que es resultado de lo que los políticos han generado, no la democracia o los partidos, quienes creo que no se equivocan, sino que tienen su decencia y sus convicciones, sino que los que se equivocan son los hombres que militan en esos partidos, que son los que han generado esta credibilidad. A ver, yo, particularmente, antes de militar en política, era un descreído; el problema es que hay dos formas de encarar ese descreimiento, o lo miramos de afuera y seguir siendo un descreído y diciendo que esto no sirve para nada y que todos son lo mismo, o, meterse, y tratar de cambiar la política desde adentro, dejando de ser más de lo mismo y mostrando que se puede hacer mucho desde adentro mismo.

6- ¿Se ve en un futuro liderando su Partido?

La verdad, en un futuro, primero espero que mi partido gane ahora; creo que hablar de un futuro cuando tenemos comprometido un presente, es muy delicado. Es muy necesario que se gane ahora, y si es necesario, en un futuro, en el que se dé la oportunidad de liderar, para mí sería un orgullo, estar encabezando, como lo fue en su momento una agrupación, llevando las riendas, seguramente, departamentales, de un partido, es una responsabilidad muy importante. Creo que en los últimos años, la vara ha subido bastante, en cuanto a lo que han sido las últimas presidencias de la Comisión Departamental, en lo que respecta a Carlos Albisu y Alberto Avellanal, quienes creo, han dejado muy alta la vara en el Partido Nacional y, espero que, eso siga así, para continuar levantándola más en un futuro.

7- ¿Es difícil conciliar la vida militante con la personal?

No, no es difícil. Porque al lado del político y del profesional, siempre hay una familia. No es difícil conciliar, porque tengo una familia que siempre me está apoyando, tengo una esposa que me apoya, acompañándome en cada acto, en cada ocasión, entonces no se hace difícil. A veces, uno está con más ganas de quedarse en casa, que de salir o de cumplir con alguna comisión o actividad burocrática, pero, bueno, es una opción, es una responsabilidad que uno asumió, principalmente desde cuando llegamos a la Junta Departamental, y, las responsabilidades hay que asumirlas y hay que cumplirlas; así que, tenemos el respaldo de la familia para poder hacer eso.

8- Como lo manifestó, al lado del político y el profesional siempre hay una familia, cuéntenos sobre ella.

Sí. Yo me casé en el año 2017; en junio de 2018 nació Federica, la que ya tiene un año, y es el corazón de la familia, la que nos recarga de energía cuando llegamos cansados a casa; es la que nos hace reponer las energías en un instante, lo que nos motiva y mueve día a día; y, también, me inspiró en cuanto a lo que es político, ahora tengo más motivos para militar con más fuerza y más motivos para intentar dejarle un mejor presente y un mejor futuro, con más posibilidades. Ellos, los niños, a los que vemos tan indefensos, dependen de las decisiones que los políticos tomen y que, comprometen su futuro. Así que, prefiero dedicarme primero a mi familia, en estos momentos, lo cual, es lo más importante, mi pilar.

9- ¿Alguna anécdota que lo haga reír?

De octubre de 2011, por ejemplo, a acá, tenemos muchas. Accidentes de escaleras colocando carteles, asados quemados, algunos guisos pasados de sal, etc. Hay un lote. Por ejemplo, cuando en las elecciones de jóvenes salíamos inconscientemente a colgar carteles e improvisábamos con cualquier herramienta, escaleras que terminaban pasándonos por el verde, pero, gracias a Dios, sin grandes accidentes. Es Una actividad muy linda que, cuando hablamos de anécdotas, se me vienen varios nombres de amigos de hermanos y amigos que me ha dado la política.

10 – ¿Deudas pendientes con la vida?

Vivirla, disfrutarla. Creo que recién ahora, con el nacimiento de Federica, me he dado cuenta de lo hermosa que es la vida, así que, estamos preocupándonos menos por las formas y más por el hecho de disfrutarla. Y, por supuesto, lo que me queda es escribir el libro. Las otras dos cosas, que son plantar un árbol y tener un hijo, ya están. En cuanto a lo político, poder levantar el perfil del político; poder demostrar que, se puede ser creíble, honesto y bueno en política y lograr grandes cosas.

Hoy por: Dr. Adrián Báez